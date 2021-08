Samsung Yeni Katlanabilir Telefonlarını Duyurdu

Her iki amiral gemisi akıllı telefon da Samsung kullanıcılarının alıştığı ve beklediği ustalıkla geliştirilmiş üst seviye inovasyonlarla geliyor. Mobil dünyada yeni bir kategoriye öncülük eden cihazların üçüncü nesli, yapılan önemli iyileştirmeler sayesinde katlanabilir akıllı telefon kullanıcılarının talep ettiği en iyi deneyimleri daha yüksek sağlamlıkla sunuyor. Kullanıcılar, Galaxy Z Flip3 ve Z Fold3 ile ikonik tasarımlara, sürükleyici eğlenceye, yeni ve benzersiz çalışma, izleme ve oyun oynama deneyimlerine erişiyor.

Galaxy Z Fold3, sunduğu yeni nesil performansla verimlilik ve sürükleyici eğlence deneyimi açısından üst düzey cihaz arayanlar için çoklu görevleri güçlü bir biçimde yerine getiriyor. Kesintisiz 7,6 inç Sonsuz Esnek Ekrana sahip olan Galaxy Z Fold3, katlanabilir cihazlarda bir ilk olarak S Pen desteği ile geliyor. Galaxy Z Flip3 ise, işlevselliğin yanı sıra stil arayanlar için kompakt ve katlandığında cebe kolayca sığabilen tasarımı, kamera özellikleri ve hareket halinde kullanımı kolaylaştıran daha geniş Kapak Ekranıyla şık bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

Samsung kullanıcılara dayanıklı katlanabilir akıllı telefonlar sunabilmek için yeni nesil Galaxy Z cihazların üretiminde eşsiz bir işçilik kullandı. Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3, IPX8 seviyesi suya dayanıklılık özelliği ile katlanabilir akıllı telefonlarda bir ilke imza atıyor. Bu sayede kullanıcılar yağmura yakalandıklarında endişelenmek zorunda kalmıyor. Her iki telefon da Galaxy akıllı telefonlarda şimdiye kadar kullanılan en güçlü alüminyum olan yeni Armor Aluminum malzemesi ve çizilme ve kazalara karşı en sağlam seçenek olan Corning Gorilla Glass Victus cam kullanılarak üretildi. Ayrıca her iki cihaz da esneyebilen Polietilen Tereftalat’tan (PET) üretilen yeni bir koruyucu filme sahip. Optimize edilmiş ekran panel katmanları sayesinde Galaxy Z Fold2’de kullanılan ekranlara kıyasla yüzde 80 oranında daha sağlam bir Ana Ekran geliştirildi.

İlk olarak Galaxy Z Flip ile hayatımıza giren devrim niteliğindeki Gizli Menteşe, Galaxy Z Flip3’ün Esnek Mod’da yenilikçi kullanıcı deneyimleri sunmak üzere tüm açılarda dik durmasını sağlıyor. Menteşenin içinde yer alan fırça kıllarının artık daha kısa olduğu Gelişmiş Süpürme teknolojisi sayesinde, toz ve diğer parçacıkların içeriye girmesi engelleniyor ve cihazların dayanıklılıkları korunarak kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunuluyor. Bureau Veritas tarafından doğrulanan katlama direnç testine tabi tutulan Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3’ün 200.000 katlamaya uygun olduğu saptandı.

Galaxy Z Fold3 5G: Üretkenliğin ve eğlencenin zirvesi

Galaxy Z Fold3 açık olarak kullanıldığında sürükleyici ve sinema salonu etkisi yaratan izleme deneyimi sunuyor. Yeni Ekran Altı Kamera teknolojisi sayesinde kullanıcılar en sevdikleri içerikleri kesintisiz 7,6 inç Sonsuz Esnek Ekran’da keyifle izleyebiliyor. Kamera deliğinin üzerinde bulunan minimum piksel uygulaması sayesinde Galaxy Z Fold3’ün genişletilen görüntülenebilir alanı ile kullanıcılar sevdikleri uygulamalar için kesintiye uğramayan bir görüntüleme alanına sahip oluyor. Ekran parlaklığı, yeni Eco² ekran teknolojisi sayesinde yüzde 29 daha yüksek olmasına rağmen cihaz daha az enerji tüketiyor. Süper Akıcı 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı artık hem Ana Ekran’da hem de Kapak Ekranı’nda kullanılabiliyor ve daha akıcı bir gezinti ve hızlı cihaz etkileşimi sağlıyor.

S Pen, ilk kez Galaxy Z Fold3’te de kullanılabilecek

Samsung, Galaxy Z Serisi’nde bir ilke imza atarak sevilen Note Serisi’nin S Pen teknolojisini de Galaxy Z Fold3 için kullanılabilir hale getirdi. Kullanıcılar, hareket halinde birden çok görevi aynı anda yürütme konusunda mükemmel uyum sağlayan katlanabilir ekranlarında, artık tümüyle optimize S Pen özelliklerinden faydalanabilecek. S Pen ile Galaxy Z Fold3’ün devasa Ana Ekran’ında video görüşmeler esnasında her zamankinden daha kolay not alabilecek, e-posta okurken yapılacaklar listesini hazırlayabilecek ve yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini artırabilecekler. Galaxy Z Fold3 için S Pen Fold Edition ve S Pen Pro olmak üzere iki farklı S Pen seçeneği sunuluyor. Kullanıcıların gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri için her iki S Pen’de de Galaxy Z Fold3’ün Ana Ekran’ını koruyan kuvvet sınırlama teknolojisine sahip özel olarak tasarlanmış Otomatik Seviyeli Kalem Ucu bulunuyor. Gerçeğe yakın bir kompozisyonda daha da düşük gecikme süresiyle Samsung’un şimdiye kadar sunduğu en iyi S Pen deneyimi, kusursuz ve sezgisel not alma ve mesaj göndermeye olanak sağlıyor.

Üretkenlik arayan kullanıcılar, Galaxy Z Fold3’ün daha fazla görevi mümkün kılan yeni gelişmiş Esnek Mod özelliklerinden de keyif alacak. Akıllı telefonun üst ekranında video görüşmesi yapan bir kullanıcı, alt bölümde toplantı notlarını görüntüleyebilecek. Galaxy Z Fold3’ün güncellenmiş Çoklu Aktif Pencere özelliği sayesinde cihazın geniş ekranında akşam yemeği için notlarla planlama yaparken aynı anda takvimlerini kontrol edebilecek. Geliştirilmiş App Eşleşme (App Pair) sayesinde kısayol oluşturarak uygulamaları aynı şekilde daha sonra yeniden açabilecek. Ayrıca Galaxy Z Fold3’ün yeni Görev Çubuğu sayesinde Ana Ekran’a dönmek zorunda kalmadan uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilecek.

Galaxy Z Fold2 ile kıyaslandığında daha şık, daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahip olan Galaxy Z Fold3, zamansız üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor: Phantom Black, Phantom Green ve Phantom Silver.

Galaxy Z Flip3 5G: Stil, fonksiyon ve kesintisiz eğlencenin mükemmel dengesi

Galaxy Z Flip3; cesur renk seçenekleri, şık tasarımı ve üstün özellikleriyle kullanıcıların kendilerini ifade etmelerine yardımcı oluyor. Cream, Green, Lavender ve Phantom Black olmak üzere dört ayrı renk seçeneği ile gelen telefonun, yeni şık Yüzüklü Silikon Kılıf ve Kordonlu Silikon Kılıf seçenekleriyle kavranması ve katlanması daha kolay hale geliyor.

Yeniden tasarlanan dört kat daha geniş Kapak Ekranı sayesinde artık bildirim ve mesajlar cihaz açık konuma getirilmeden görüntülenebiliyor. Kullanıcılar günlük planlarını, hava durumunu, günlük adım sayısını yeni Kapak Ekranı Widget’leri ile kontrol edebiliyor. Yeni Galaxy Watch4 veya Galaxy Watch4 Classic ile uyumlu bir görünüm için Kapak Ekranı duvar resmi, cihazın rengiyle eşleştirilebiliyor.

Galaxy Z Flip3 aynı zamanda anıları görüntüleyip paylaşmak için en iyi özellikleri kullanıcılara sunmak üzere tasarlandı. Samsung’un en gelişmiş kamera özelliklerini barındıran Galaxy Z Flip3 ile kullanıcılar Esnek Mod’da eller serbest olarak çok daha çarpıcı selfie’ler çekebiliyor. Hızlı fotoğraf çekmek için telefonun güç tuşuna iki kez basıp Hızlı Çekim özelliğini kullanarak cihazı açmadan anında çekim yapabiliyor, hatta video dahi çekebiliyor. Yeni 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı sayesinde de kaydırma ve paylaşma artık süper akıcı bir şekilde yapılabiliyor.

Eller Serbest Esnek Mod sayesinde YouTube videoları veya TV izlemek için de ideal bir akıllı telefon olan Galaxy Z Flip3’ün, yeni ve yükseltilmiş Dolby Atmos özellikli Stereo hoparlörleri sayesinde kullanıcılar izledikleri veya dinledikleri her ne olursa olsun mükemmel netlik, derinlik ve mekânsal efektlerle sürükleyici bir ses deneyimi yaşayabiliyor. Uygulamaların daha iyi görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlayan Yeni Esnek Mod Paneli özelliği de Galaxy Z Flip3 yarı açık konumdayken videoyu ekranın üst bölümüne, ses ve görüntü kontrol tuşlarını ise alt bölüme alarak daha rahat bir görüntüleme deneyimi sunuyor.