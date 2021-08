ViewSonic, Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Awards 2021’de kadraja “Yeni Macera” temasını taşıyor. Başvuruların 15 Eylül tarihine kadar yapılacağı yarışmada birinci olan fotoğrafçı 3.000 Dolar, ColorPro VP2776 Monitör, Monogram Ana Konsolu, Shoot Frame Premium Üyeliği ve Capture One kalıcı lisansı kazanacak.

ViewSonic tarafından düzenlenen Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Awards 2021 için başvurlar başladı. Yarışmanın bu yılki teması “Yeni Macera” olarak belirlendi. Başvurular, 14 Ağustos – 15 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar; aktarılan genel izlenim-edinilen duygu, özgünlük, yaratıcılık ve hikâye anlatımı ile ışık, pozlama, renk, ton ve uygulama gibi teknik yönler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek. Global fotoğraf yarışmasına katılanlar ve dereceye girenler birbirinden özel ödüllerin sahibi olacaklar.

“Yaratıcıların yaratıcılık süreçlerini geliştirmelerine daha fazla yardımcı olmak” amacıyla düzenlenen yarışmada ViewSonic’in kreatif sektörünün önde gelen isimlerinden ortakları da bulunuyor. Monogram Creative Console, Shoot The Frame, Capture One, Getty Images ve iStock’un da dahil olduğu yarışma, insanlara sanat yoluyla kendilerini ifade etme, diğer yaratıcılarla etkileşime geçme ve sanat eserlerinin dünyada nasıl bir fark yaratacağını gösterme fırsatı sunuyor.

ViewSonic bu yıl ayrıca Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Awards 2021’de “Yeni Macera”ya ilham verecek eserleri ile ünlü fotoğraf sanatçıları Dan Rubin, Luke Stackpoole ve Paola M. Franqui’yi de ağırlayacak.

Yarışma ödülleriyle göz dolduruyor

ViewSonic ve yarışma ortakları tarafından verilen ödüller fotoğraf sanatçıları için oldukça ilgi çekici bir seçkiyi barındırıyor. Yarışmada birinci olan fotoğrafçıyı; 3.000 Dolar, ColorPro VP2776 Monitör, Monogram Ana Konsolu, Shoot Frame Premium Üyeliği ve Capture One kalıcı lisansı bekliyor. İkincilik ödülü; 1.000 Dolar, ColorPro VP2776 Monitör, Monogram Stüdyo Konsolu, Shoot Frame Premium Üyeliği, Capture One kalıcı lisansı ve üçüncülük ödülü ise 500 Dolar, ColorPro VP2776 Monitör, Monogram Stüdyo Konsolu, Shoot Frame Premium Üyeliği ve Capture One kalıcı lisansı. Ayrıca ilk 200’e giren yarışma katılımcıları Getty Images ve iStock tarafından düzenlenen fotoğrafçılık eğitimi web seminerine katılım hakkı kazanacak. Bunun yanı sıra yarışmaya fotoğraf gönderen herkese Capture One ücretsiz deneme sürümü ile Shoot The Frame Premium üyelikte 12 ay boyunca %50 indirim hediye edilecek.

ViewSonic Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Awards 2021 hakkında daha geniş bilgi ve başvuru için https://color.viewsonic.com/event/colorproaward2021/ adresi ziyaret edilebilir.