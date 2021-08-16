İnceleme: Epson EcoTank L8160

Ömer Serkan Bakır – Engin Güneysu

Tüm dünyada fotoğraf yazıcısı dendiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan Epson, iş ve ev çözümleri için yaratıcı baskı ihtiyacını yeni geliştirdiği teknolojiler ile karşılıyor. Fotoğraf baskısı konusunda tüm fotoğraf severlerin yakından tanıdığı Epson, uzun yıllardır bu alanda hem amatör hem de profesyonel kullanıcılar için çözümler sunuyor. Baskı ihtiyacınızın ne olduğuna karar verdikten sonra Epson ürün ailesi içerisinde size en uygun fotoğraf yazıcısını bulmanız hiç de zor değil!

Son dönemde yaratıcı baskı ihtiyacı konusunda da birçok yeni yazıcı modeli geliştiren Epson, EcoTank sistemiyle mürekkep tasarrufu sağlıyor. Biz de Epson’un 6 renkli çok işlevli yazıcısı olan EcoTank L8160 modelini inceledik. A4 boyutuna kadar çarpıcı fotoğraflar bastırabileceğiniz bu yeni model daha çok kişisel baskılar alabileceğiniz bir ev yazıcısı. Sayfa başına son derece düşük maliyetle kaliteli fotoğraflar bastırabileceğiniz EcoTank L8160, 10.9cm boyutundaki renkli dokunmatik ekranı ile kolay bir kullanım sunuyor. Kartuş içermeyen bu yazıcı ile kolayca kaliteli baskılar alabilir, kopyalama ve tarama işlerinizi halledebilirsiniz.

Duvarlarımızda daha fazla fotoğraf görelim!

Esnek ve gelişmiş bağlantı özellikleri sunan EcoTank L8160 modelini incelerken bir fotoğrafçı dostumuzun da görüşlerini aldık. Bu yazıcı incelemesinde farklı bir çalışma yaparak EcoTank L8160’ı Engin Güneysu’nun çalışma ofisine kurduk ve ondan çeşitli baskılar almasını istedik. Engin Güneysu, fotoğraf severlerin yakından tanıdığı bir isim… Çeşitli dergilerde fotoğrafları yayınlanan, fotoğraf editörlüğü yapan, ulusal ve uluslararası fotoğraf ajanslarıyla çalışan Engin Güneysu, özellikle sokak fotoğrafçılığı ve mobil fotoğrafçılık konularında çeşitli atölyeler düzenliyor. Engin Güneysu fotoğraf baskısı konusunda da birçok çalışma yapıyor. Düzenlediği atölyelerde katılımcıların seçtiği fotoğraflarını basıyor ve onlarla anında paylaşıyor. Hatta Küba’da düzenlediği bir fotoğraf atölyesinde seçilen fotoğrafları basarak kısa sürede mini bir sergi de hazırlamıştı. Fotoğrafların sadece dijital platformlarda kalmamasını, insanların duvarlarında daha fazla fotoğraf görmeleri gerektiğini savunan Güneysu, çeşitli platformlardan kendi fotoğraf baskılarını da sevenleri ile buluşturuyor.

EcoTank L8160 modeliyle farklı fotoğraf kağıtları kullanarak, gerek cep telefonundan gerekse de bilgisayardan çeşitli fotoğraf baskıları alan Engin Güneysu ile fotoğraf baskısının önemi ve EcoTank L8160 özelinde kısa bir söyleşi yaptık.

Fotoğraf Dergisi – Fotoğrafçılık hikayenizde fotoğraf baskılarının sizin için önemini biraz anlatır mısınız?

Engin Güneysu – Fotoğraf baskısı almanın sadece bir yerde sergilenmesi için değil, insanın fotoğrafları ile neler yapabileceğine ışık tutması açısından da yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle son zamanlarda insanlar fotoğraflara sadece dijital olarak ekranlardan, cep telefonlarından ve tabletlerden bakıyor. Bunun yaratıcılığa biraz gölge düşürdüğü kanaatindeyim. Eldeki malzeme ile neler yapılabileceğine dair baskılar olmazsa olmazımdır. Sergiler, kitap tasarımları ya da özel projeler için her zaman fotoğraf baskılarıyla çalışırım.

FD – Bir fotoğraf yazıcısında hangi özelliklerin olmasını arzu edersiniz? Epson EcoTank L8160 yazıcısını test ederken en beğendiğiniz yönleri neler oldu?

EG – Evde fotoğraf baskısı alınan yazıcılarla ilgili birçok sorunla karşılaşıldığını duymuştum. Bugüne kadar seyahatlerimde de yanımda taşıdığım ve baskılar aldığım mini yazıcım haricinde hiç yazıcım olmadı. Genellikle sergilerim ve diğer fotoğraf satışlarım için dışarıdan hizmet almayı tercih ediyorum. Bu noktada işin uzmanlarına ve kullandıkları ürünlere güveniyorum. Ancak evde fotoğraf baskısı konusunda doğru renkleri ve kaliteli sonucu kolayca görebildiğim, hızlı, fazla yer kaplamayan bir yazıcıyı tercih ederim doğrusu… Epson EcoTank L8160 ergonomik, kullanıcı dostu, düşük maliyetli baskı alınabilen bir yazıcı. Sonuçları da benim açımdan gayet tatminkar.

FD – Bir fotoğrafınızı bastırmadan önce nasıl bir işlem uyguluyorsunuz? Hangi uygulama ya da programları kullanıyorsunuz?

EG – Fotoğrafımı baskıya göndermeden önce mutlaka Photoshop ile son haline hazırlıyorum. Ufak düzenlemeler ve ayarlar yapmadan baskıya göndermiyorum. Nadir olarak cep telefonumda editlediğim fotoğrafları da bastırıyorum. Snapseed, Vscocam, Darkroom kullandığım uygulamalardan bazıları… Epson EcoTank L8160 yazıcıyı kullanırken cep telefonumdan da küçük boyutlu baskılar aldım. Küçük boyutlu, 10x15cm civarındaki fotoğrafları inanılmaz bir hızda bastığını da belirtmeliyim.

FD – Kişisel fotoğraflarınızı bastırdığınızda hangi tip kağıtları tercih ediyorsunuz?

EG – Piyasada kullanılan pek çok kağıt çeşidi var biliyorsunuz. Uzun ömürlü olmaları açısından ben duvara asılacak fotoğraflarım için daha çok fineart kağıtları tercih ediyorum. Ama daha kısa süreli, üzerinde düşünmem gereken fotoğraflar için arşiv niteliği taşıyan, doğru renk ve kontrast görebileceğim genelde yarı mat, olabildiğince az dokulu kağıtları tercih ediyorum.

FD – Eklemek istedikleriniz…

EG – Yazımın başındaki sorunuza verdiğim cevap gibi, fotoğrafları ekranda görmek ile baskıdaki üretimlere bakmak arasında ciddi bir fark oluyor. Bunun sebebi ekranda kısıtlı alanda yerleştirme yapabilirsiniz, ama baskıları elinize alıp yan yana koyup, hatta katlama imkanına bile sahipsiniz. Yani geleneksel yöntemlerden şaşmamak lazım, benim olayımda biraz bu…

6 Renkli Mürekkep Sistemi

Dilerseniz biraz da EcoTank L8160 detaylarına göz atalım. Epson’un tekrar doldurulabilen EcoTank yazıcı modeli olan L8160, 6 renkli mürekkep sistemine sahip. Epson Claria ET Premium mürekkepler, yeni gri mürekkep sayesinde A4 boyutuna kadar yüksek kaliteli, uzun ömürlü renkli ve siyah beyaz fotoğraflar üretiyor. Pigment siyah mürekkep, düz kâğıtlara keskin metin yazdırmak için de oldukça ideal.

EcoTank Avantajı

EcoTank L8160 yazıcı, temel olarak çoğu yazıcıdan farklı… Kartuş kullanmak yerine, ürünle birlikte gelen mürekkep şişeleriyle doldurabileceğiniz büyük bir mürekkep tankı bulunuyor. Kutu içerisinden çıkan ve daha sonra da temin edebileceğiniz mürekkep şişeleri ile tankların doldurulması oldukça kolay bir şekilde yapılıyor. Mürekkep şişelerindeki, tanklardaki tasarım ve detaylar, dolum esnasında hiçbir zorlukla karşılaşmadan, sıçrama ve kirlilik riskini en aza indirecek şekilde dolumu tamamlamanızı sağlıyor.

L8160 modelinde diğer yeni nesil EcoTank yazıcılarda olduğu gibi mürekkep tankı bölümü yazıcının ön kısmına yerleştirilmiş. Bu yeni kompakt tasarım, tekrar doldurma için kolay erişilmesini ve mürekkep seviyelerinin açık bir şekilde görülmesini sağlıyor.

L8160 modelinde öne çıkan EcoTank sistemi sayesinde sık sık kartuş değiştirmeyeceğiniz için hem para hem de zaman tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Böylece kartuşlu yazıcılara göre sayfa başına düşen mürekkep maliyetinin de ciddi oranda düştüğünün altını çizmeliyiz.

Gelişmiş Bağlantı Seçenekleri

EcoTank L8160, Wi-Fi, Wi-Fi Direct ve ethernet bağlantısı ile mevcut ev/ofis kurulumunuza kolayca entegre edebileceğiniz bir model. Açısını değiştirebildiğiniz 10,9 cm boyutunda parlak, renkli dokunmatik ekranı sayesinde yazıcıyı kontrol etmek oldukça kolay. Detaylı menüsü ve esnek kullanımı sayesinde SD kartlardan ve USB flash sürücülerden de baskı alabilirsiniz. SD kartınızı fotoğraf makinesinden çıkarıp direkt olarak yazıcıya takarak, anında fotoğraflarınızı basabilirsiniz.

Epson Akıllı Panel Uygulaması

Bu kullanıcı dostu uygulama, akıllı cihazınız aracılığıyla yazıcınızın üzerinde tam kontrol sağlıyor. Fotoğraflarınızı yazdırabilir, belge kopyalayabilir, yazıcınızın kurulumunu yapabilir, sorunları giderebilir ve çeşitli sanatsal şablonlarla yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz.

Sanatsal Kâğıt Uyumluluğu

Bir fotoğraf yazıcısı kullandığınızda uyumlu olan fotoğraf kağıtları da sizi yakından ilgilendiriyor. Sadece standart kağıtları değil, farklı çeşit ve kalınlıklardaki fotoğraf kağıtlarını da kullanmak isteyebilirsiniz. L8160 modelinde farklı çeşitlerde ve boyutta pek çok fotoğraf kağıdı ile denemeler yaptık. Inkjet yazıcılarla uyumlu Epson’un çeşitli kağıtlarını da bulabilirsiniz.

L8160, A4 boyutuna kadar fotoğraf ve normal baskı yapabildiği gibi ayrıca doğrudan uygun CD/DVD’lere de baskı alabiliyor. Arka tepsisi, el işi kâğıtları ve kart gibi özel kâğıtları destekliyor. A4 düz kâğıt besleme ise 1,3 mm kalınlığa ve 2 m uzunluğa kadar kâğıt üzerine baskı yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Isısız Teknoloji

Epson’un çevreye duyarlı pek çok önemli çalışması bulunuyor. Isıyı kontrol altına almanın çevre üzerindeki etkileri üzerine de araştırmalar yapan Epson, enerji tüketimini düşürmenin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Micro Piezo ısısız teknolojisi ile tasarlanan L8160, enerji tüketimini büyük ölçüde azaltarak tutarlı yüksek hızlı baskı alabilmenizi sağlıyor.

Bazı Temel Özellikler: