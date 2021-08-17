Canon Yeni Ürün Yazılımı ile Film Yapımcılarını Destekliyor

Kullanıcıların geri bildirimleri dikkate alınarak hazırlanan Canon’un en son ürün yazılımı güncellemesi, EOS R5, EOS R6 ve EOS-1D X Mark III modelleri için profesyonel video çekim özellikleri sunuyor.

Canon, optik mükemmellik ve kullanıcı deneyimini en iyi seviyeye getirmek adına güncellemelerine devam ediyor. Kullanıcıların geri bildirimleri dikkate alınarak hazırlanan Canon’un en son ürün yazılımı güncellemesi, EOS R5, EOS R6 ve EOS-1D X Mark III modelleri için profesyonel video çekim özellikleri sunuyor.

Canon, EOS R5, EOS R6 (ürün yazılımı v1.4) ve EOS-1D X Mark III (ürün yazılımı v1.5) için ürün yazılımı güncellemesi yayınladığını duyurdu. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere yanıt olarak hazırlanan bu ürün yazılımı güncellemeleri, her bir fotoğraf makinesini profesyonel video çekimi için güçlü bir sistem haline getiriyor.

Sinema kalitesinde video içeriği

Canon’un EOS R5 modelinde halihazırda mevcut olan yeni ürün yazılımı güncellemesi, kullanıcılar tarafından çok talep edilen Canon Log 3’ü (C-Log 3), EOS R6 ve EOS-1D X Mark III modellerine getiriyor. Canon’un ünlü Log 3’ü, Hollywood standartlarındaki sinema çekim kameralarına benzer şekilde zengin ve yüksek kaliteli videolar elde etmek adına daha fazla renk alanı seçeneği sunuyor ve dinamik aralığı genişletiyor. Bu logaritmik gama eğrisi, bu modellerin sinema prodüksiyonu iş akışlarıyla uyumluluğunu da artırarak Canon’un Cinema EOS Serisi fotoğraf makineleriyle çekilen videolara renk eşleştirmesi yapılmasını kolaylaştırıyor.

Basitleştirilmiş video iş akışları

Bu ürün yazılımı yükseltmeleri, C-Log 3’ü kullanıma sunduğu gibi, bu üç fotoğraf makinesine iki karta kayıt özelliği ekliyor. Kullanıcılar artık aynı video dosyasını, her iki hafıza kartına da kaydedebiliyor ve bu sayede bir kartın bozulması durumunda arşivlerini yedekleyebiliyor. EOS-1D X Mark III ve EOS R5 modellerinin ürün yazılımı güncellemesi, yeni sektör standardı CFexpress VPG400 kartlarını da destekliyor. Böylece daha güvenilir film çekimleri sağlamak adına saniye başına minimum 400 MB yazma hızı sağlıyor. Bu hız kapasitesi, 8K veya RAW video kaydı yapılmasını kolaylaştırıyor.

Sinema üretimleriyle uyumlu

EOS R5 modeline yapılacak ürün yazılımı güncellemesi Canon’un CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S ve CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S Cine servo zum lensleriyle uyumluluk sunarak kullanıcıların içeriklerini bir üst seviyeye taşımalarını sağlamak adına bu modeli çok yönlü bir fotoğraf makinesi haline getiriyor. EOS R5 kullanıcıları, bu yeni ürün yazılımıyla, pozu, odağı ve zumu gövdeden kontrol edebilecekleri gibi Canon Cine servo zum lensleri üzerindeki kayıt düğmesini kullanarak kaydı başlatabiliyor. Bu uyumluluk, Canon’un EOS Utility ve Camera Connect yazılımını da kapsıyor, böylece kullanıcılar EOS R5’i tüm iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edebiliyor.

Canon’un yeni EOS R5 ürün yazılımı, Atomos Ninja V+ kayıt cihazına bağlandığında harici tam kare 8K ProRes RAW ve 5K kırpmalı ProRes RAW kaydını ve Atomos Ninja V kayıt cihazına bağlandığında 5K kırpmalı kaydını mümkün kılarak uygun fiyatlı ve kompakt bir fotoğraf makinesi sisteminden rakipsiz görüntü kalitesi sunuyor.

EOS R5 modeliyle birlikte kullanıldığında Atomos Ninja V+ kayıt cihazı 30 kare/sn’de 8K kayıt yapabiliyor. Bu özelliğiyle film yapımcıları ve videograflar için yeni olasılıkların kapısını açıyor. Bu profesyonel kayıt formatları işleme sırasında beyaz ayarı ve ISO’nun da kolayca değiştirilmesine olanak tanıyor. Bu en son ürün yazılımı güncellemeleri içerik oluşturucularını yeni üretim değeri seviyelerine ulaştırmak için önemli video becerilerini kullanıma sunuyor.