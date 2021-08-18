Rakiplerini Kıskandıran MSI Creator Z16

– Advertorial –

Yazı: Volkan Yetilmezer

Yaklaşık 2 yıldır MSI Creator P65 kullanıyorum. Konfigürasyonu, özellikle fotoğraf, video ve çizim ile ilgilenenler çok iyiydi. Bununla beraber değişen teknoloji, sürekli performansa aç olan uygulamalar derken, kullandığım bilgisayarda bazı şeyleri yapmakta zorlanır oldum. Bu incelemede MSI Creator Z16’yı sadece rakipleri değil açıkçası ben de çok kıskandım. Performansı üst sınıf, tasarımı üst sınıf, donanımı üst sınıf… Öncelikle teknik özelliklerinden bahsedelim.

CREATOR Z16 A11UET-018TR

İşlemci: Intel® Core™ i7-11800H (24M Cache, 2.30 GHz, up to 4.60 GHz)

İşletim Sistemi: Windows® 10 Home

Ekran: 16″ QHD+ (2560×1600), 120Hz DCI-P3 100% typical

Chipset: Intel HM570

Ekran Kartı: RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB

Hafıza: DDR IV 32GB(16GB*2, 3200MHz)

Hafıza yuvası: 2 Slots

Maksimum Hafıza: Max 64GB

HDD: 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD

Ön Kamera: IR HD type (30fps@720p)

Klavye: Per-Key RGB MiniLED Keyboard

Pil: 4cell, Li-Polymer, 90Whr

Güç Adaptörü: 180W adaptör

Boyutlar: 359 x 256 x 16.8 mm

Ağırlık: 2.2kg

Tasarım ögelerinden başlayalım. Füme rengine (Ay Grisi) sahip olsa da ışığın geldiği açıya göre açık gri tonlarında da görünebiliyor. MSI buna “Ayın Evreleri” adını vermiş. 16” ekran boyutu, alışageldiğimiz 15.6” dışında bir tasarım sunuyor. Bu da aslında hepimizin bildiği “Altın Oran” 16:10 olarak karşımıza çıkıyor. Yani sizin mükemmel yaratımlarınız için en baştan her şey düşünülmüş. Bununla beraber dış yapı CNC’de üretilmiş. Bu da hem dayanıklı hem de şık bir tasarım oluşturuyor. Ekranla ilgili sizi şaşırtacak birkaç şey daha ekleyeyim, ekran dokunmatik. Evet yanlış duymadınız, ekran dokunmatik ekran. Patimatik de olabilir tabi. Normal kullanımda pek bir artısı olmayabilir belki ama, ekran zemine sıfır açıldığı için, birkaç kişi bilgisayarın başına toplanıp bir proje üzerinde tartışırken o proje üzerinde elle çizimler yapabilirler. Bu sadece senaryolardan biri. Yapılabileceklerin sınırı elbette sizsiniz.

15.9mm ultra ince kasaya sahip. 16” olmasından kaynaklı biraz ağır, 2.2 kg. Klavye, yazı yazmak ve oyun oynamak isteyen için, ilk MiniLED arkadan aydınlatmalı klavye olarak Steelseries imzası taşıyor. Böylece hem yanar dönerli ışıklar kullanabiliyor hem de mükemmel bir dokunma hissi veren tuşların tadını çıkarabiliyorsunuz. Touchpad ise yine MSI imzasını taşıyan geniş ve hassasiyeti son derece iyi olan yapıya sahip. Ben pek kullanmıyorum ama kullanmak isteyenler için de üzerinde bir parmak izi okuyucu olduğunu söyleyebilirim. MSI’ın hiçbir zaman el atmadığı webcam, yine 720p çözünürlükte. Umarım bir gün 1080p’ye terfi eden kameralara geçerler.

Portları ile devam edeyim. Sol tarafta şarj girişi, USB 3.2 Gen2 Tip A portu, Thunderbolt™ 4 portu ve kulaklık/mikrofon jagı yer alıyor. Diğer tarafta MicroSD kart okuyucu, Thunderbolt™ 4 portu ve USB 3.2 Gen2 Tip A portu yer alıyor. Portlarla ilgili söylenecek epeyce şey var. Bunlardan biri, fark ettiyseniz LAN portu yok. Muhtemelen, kullanmak isteyenler bir çevirici alıp kullanır mantığı ile ve gereksiz olduğunu düşündüklerinden artık LAN portunu kullanmıyor olabilirler. Zaten içinde yeni Wi-Fi 6E teknolojisi olduğu için, kablo ile uğraşmadan yüksek hızda internete ulaşabiliyorsunuz. Bir başka yenilik, elbette üzerinde Thunderbolt™ 4 portu olması. Thunderbolt™ 4, bağlantı noktalarında 40 Gb/sn (saniyede gigabit) çift yönlü bant genişliği sunar. Bununla beraber sadece yüksek hızda veri aktarımı için değil görüntü, ses vb aktarımı için de kullanılabilir. İşte bu nedenden dolayı, portlar arasında HDMI çıkışı yok. Çünkü bu Thunderbolt™ portlarının ikisi de zaten görüntü aktarabiliyor. MicroSD kart okuyucu olmasa da olurmuş aslında ama özellikle telefon veya aksiyon kamera kullananlar için iyi olmuş diyebilirim. Burada ufak bir teknik bilgi hatası var. Sitesinde UHS-III kart okuyucu olduğu yazıyor. Ama aslında bu üst modellerden birine ait olan bir özellik. Kart okuyucu, sitesindeki bu modele ait olan özellikler bölümünde SD6. Yani 24 MB/s okuma hızına sahip. Oldukça yavaş bir kart okuyucu. Bunu yaptığım testlerde de onayladım. Bu yüzden “bu kart okuyucu olmasa da olurmuş” dedim.

Arkada, sağda ve solda havalandırma alanları yer alıyor. MSI’ın kendine özel dünyanın en ince 0.1 mm’lik keskin fan kanatlarının desteği, yeni Cooler Boost Trinity+ sayesinde laptopta ısınma sorunları ile uğraşmıyordunuz.

Donanım ögeleri ile devam edelim. Neredeyse her şeyin en üst versiyonlarının yer aldığı bir laptop dersem yanılmış olmam sanırım. 8 çekirdek 16 threadli 11. Nesil i7 işlemci ile birlikte geliyor. 2 tane DDR4 slotta toplam 32 GB 3200 MHz RAM ile de destekleniyor. Bununla beraber disk tarafında, yeni yeni görmeye başladığımız PCIe Gen4x4 SSD ile muazzam hızlara ulaşıyor. Muazzam derken 7000 MB/s okuma gibi hızlardan bahsediyorum. Uçuyor desem yeridir. Ekran kartı ise NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Max-Q, 6 GB GDDR6. RTX olması, 3000 serisi bir kart olması ve NVIDIA® Studio driverını kullanabilme avantajı ile özellikle ekran kartında performans gerektiren uygulamaların açlığını gideriyor. Çözünürlük olarak QHD+ yani 2560x1600p şeklinde. 16:10 orandaki amaç sadece altın oran değil, ekran daha büyük olduğu için size çalışma için daha geniş bir alan sunmuş oluyor. Özellikle Photoshop, After Effects, Premiere Pro gibi pek çok sekme ve simgeye sahip olan uygulamalarda size daha geniş çalışma alanı sunması, işlerinizi çok daha kolay hale getiriyor. Bu arada işten sıkılıp oyun oynamak isterseniz, sizi hiç üzmeyecek hatta rakiplerinizin önüne geçirecek 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekranı var. Tüm bunların yanında, özellikle fotoğraf ve videoda renklerin doğruluğunun elzem olduğu kişilere de bir müjdem var. Ekran %100 DCI-P3 renk gamutu destekli. Bu da daha geniş bir renk yelpazesine sahip olacağınız anlamına gelir. Boşuna bu ürüne “yaratıcılar için” demiyorlar. Ekranla ilgili bir iki şey daha söyleyeyim. Renk doğruluğu Calman tarafından sağlanıyor. Delta-e değeri ikinin altında. MSI TrueColor programı ile de renk yönetimini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ses tarafında yine mükemmel bir ses seviyesi karşımıza çıkıyor. 4 adet stereo hoparlör, dünya sınıfı Dynaudio ses sistemi ile yepyeni bir dinleme deneyimi size sunuyor. Speaker Tuning Engine ile güçlü baslar ve temiz, belirgin insan sesleri sizi çevreliyor. Böylece yüksek çözünürlük ile kayıpsız müzik ve üstün ses kalitesini deneyimleyebiliyorsunuz.

Son olarak 4 hücreli 90W Li-Polymer bataryayı, 180Wlık oldukça ince ve hafif bir adaptör ile şarj edebiliyorsunuz. Yazının başında da söylediğim gibi ben bu laptopu acayip kıskandım. Hatta geri vermemenin yollarını bile arıyorum ama maalesef MSI Creator Z16 ile olan aşkımız kısa sürecek. Hem performans hem de tasarım ile evinizin veya işyerinizin vazgeçilmesi haline geleceğinden eminim. Ürün hakkında daha fazla bilgiye https://tr.msi.com/Content-Creation/Creator-Z16-A11UX adresinden ulaşabilirsiniz.