İnceleme: Huawei FreeBuds 3

Ömer Serkan Bakır

Açık tasarıma sahip dünyanın ilk aktif gürültü engelleyici özelliğine sahip kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds 3 modelini inceledik. Yuvarlak tasarımlı şık kutusu ile gelen FreeBuds 3, parlak siyah ve parlak beyaz renk seçenekleriyle modern bir tasarıma sahip. Yunuslardan ilham alınarak geliştirildiği belirtilen ‘Dolphin Bionic Akustik Tasarımı’ ile FreeBuds 3 açık oturumlu bir kablosuz kulaklık. Bu modelin en önemli özelliklerinden birisi ise aktif gürültü engelleyiciye (ANC) sahip olması.

Daha önce yine Huawei markasının FreeBuds Lite kulak içi kablosuz kulaksız modelini incelemiştik. Bu sefer inceleme konuğumuz olan FreeBuds 3 ise açık tasarıma sahip bir model. FreeBuds 3, kulağınıza çok kolay ve dengeli bir şekilde oturuyor. Kulak içi bir modele alışkınsanız, bu model ilk başlarda kulağınıza tam oturmuyormuş gibi bir his verebilir. Ancak emin olun gayet iyi ve doğal bir oturuşu var. Sadece kısa bir süre alışmanız gerekiyor. Bu modeli de yine yürürken, merdiven çıkarken, masa başında, gürültülü gürültüsüz akustiği çok farklı yerlerde test ettik. Saatlerce kulağınızda dursa bile konforlu bir kullanım sağladığını ve sizi rahatsız etmediğini de söyleyelim.

Hızlı ve Kolay Bağlantı

Kablosuz kulaklığı kutudan çıkardıktan sonra kulağınıza taktığınızda akıllı telefonunuzla çok hızlı bir şekilde bağlantı kuruyor. Bu hızlı bağlantının arkasında ise sağlam bir teknolojik derinlik bulunuyor. Dünyanın ilk çift modlu BT / BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 teknolojisi, eşzamanlı çift kanal iletim teknolojisi ve 356 MHz ses işlemcisi ile donatılmış olan FreeBuds 3, güvenilir ve hızlı Bluetooth bağlantısının yanı sıra, doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor. Özellikle oyun oynayanlar ve video izleyenler bu kablosuz kulaklığın farkını çok daha iyi anlayacaktır.

Aktif Gürültü Azaltma Sistemi

Hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması ve aerodinamik mikrofon kanalı, FreeBuds 3’ün karşı tarafın daha net duymasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor.

FreeBuds 3, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen dünyanın ilk Open-fit TWS kulak içi kulaklığı. Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak, gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanarak aktif gürültü azaltma etkisi elde ediliyor. ANC işlevini açmak / kapatmak için sol kulaklığa hafifçe vurmak yeterli oluyor. Aktif gürültü azaltma sistemini de farklı ortamlarda test ettik. Oldukça başarılı ve işe yarayan bir özellik… Özellikle kalabalık ortamlarda kullandığınızda dinlediğiniz müziğin netliğini daha iyi ortaya çıkarıyor. Ancak çok gürültülü yerlerde ses düzeyini normalden biraz daha fazla açmak gerektiği de söylememiz gerek. Ayrıca, Huawei AI Life uygulaması üzerinden kişiye özel ayarlanabilir aktif gürültü engelleme fonksiyonu da rakiplerinden ayrışan bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Ancak bu uygulama henüz iPhone için kullanıma sunulmuş değil.

Stüdyo Kalitesinde Ses

FreeBuds 3’teki yüksek hassasiyetli 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine zekice yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile birlikte, her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde dikkatlice ayarlanmış. Böylece müzik dinleme keyfinizi bir adım öteye taşıyabiliyor.

Telefon görüşmelerinde net ses

Bu tarz kablosuz kulaklıkların bir problemi de telefon görüşmelerinde karşı tarafa sesinizin net bir şekilde gitmemesi ve etraf seslerinin verdiği rahatsızlık olabiliyor. Kirin A1 işlemcisi sayesinde, FreeBuds 3 aramalar sırasında arkaplan gürültüsünü azaltıyor ve bunu yaparken aynı anda da ses kalitenizi geliştiriyor. Burada dahili kemik ses sensörü de sesinizi kemik titreşimleriyle daha iyi alıp karşı tarafa iletiyor. Aerodinamik Mikrofon Kanalı Tasarımı, etraftaki rüzgar sesini de tespit edip etkili bir şekilde azaltıyor.

Uzun Pil Süresi

FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar ile şarj edilebiliyor. Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan FreeBuds 3, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında ise toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor. USB Type-C girişi üzerinden 1 saatin altında bir sürede tamamen şarj edilebiliyor. Kulaklıkların her biri yaklaşık 4.5 gram. Şarj ve saklama kutusu ise yaklaşık 48 gram ağırlığında.

Huawei Kirin A1 çip

Kirin A1 çipi, giyilebilir teknolojiler pazarı için özel tasarlanmış bir çip. Kirin A1, 4,3×4,4 mm boyutlarındaki küçük kaplama alanı sayesinde karmaşık işlemleri verimli ve güçlü bir şekilde yapabiliyor. Huawei’nin kendi geliştirdiği çift kanallı senkronize iletim modu kullanan kulaklığın gecikme süresi 190ms gibi çok düşük seviyede kalıyor. Bu gelişmiş özellikleri ve doğru ses senkronizasyonu sayesinde oyun severler için de tavsiye edilebiliyor.

Sonuç olarak Kirin A1 çipi, ileri dijital ses işleme tekniklerini, kaliteli müzik ve ses üretimi için özel tasarlanan, yüksek hassasiyetli bir sürücü ile eşleşen FreeBuds 3 için üstün sesler sunuyor. FreeBuds 3, notaların parlaklığını hissedebileceğiniz temizlikte ses, basit ve sabit bağlantı, ultra düşük gecikme süresi ve aktif gürültü önleyici sistemi ile sınıfının en başarılı modellerinden biri olarak ön plana çıkıyor.