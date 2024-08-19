İnceleme: MSI Creator 16 AI Studio

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Advertorial

Bu yazımızda sizlere müthiş özelliklerle donatılmış yeni bir taşınabilir bilgisayardan bahsedeceğim. En yeni yapay zeka donanım ve yazılımlarıyla güçlendirilmiş bu yeni model MSI Creator 16 AI Studio A1VHG-023TR.

Bu bilgisayar en yeni CPU, NPU, GPU çipleri kullanıyor. Ayrıca MSI AI-Engine ve MSI AI-Artist ile donatılmış. Bu özelliklere sırayla yakından bakacağız. Yapay zekayla desteklenen bu taşınabilir bilgisayarın yaratıcılığınızı geliştirerek fikirlerinizin hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını ilk başta belirtmeliyim.

MSI Creator 16 AI Studio çok şık bir görünüme sahip. Gövdesinde magnezyum alüminyum alaşım kullanılmış. Tipik alüminyumdan farklı olarak bu alaşım, hafifliği ve sağlamlığından dolayı otomotiv ve havacılık endüstrilerinde yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca parmak izi bırakmayan yapısı oldukça hoşuma gitti.

Güç her zaman yanınızda!

Ağırlığı yaklaşık 2 kg. AC adaptörü 240W gücünde ve çok ağır değil. 16 inçlik böyle güçlü bir bilgisayarı düşündüğünüzde adaptörüyle birlikte uzun seyahatlerde bile uygun bir sırt çantasında rahatça taşınabilir. Bilgisayar özellikle sık seyahat eden ya da stüdyo dışında çekimler yapıp düzenlemeleri anında yapma ihtiyacı duyan fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için ideal bir model olmuş.

Bilgisayarda, işlem gücünü başka bir boyuta taşıyan Intel Core Ultra 9 işlemci 185H kullanılmış. Intel’in dizüstü bilgisayarda güç tasarruflu yapay zeka hızlandırmasını da içeren ilk entegre NPU’sunu içeren bu yeni işlemci, yüksek çekirdek sayısı ile oyunlardan güç gerektiren uygulamalara kadar geniş bir yelpazede yüksek bir performans sunuyor. Burada bahsettiğimiz NPU’yu daha önce duymuşsunuzdur. Eğer duymadıysanız önümüzdeki günlerde sıklıkla duymaya başlayacaksınız. Hatta bir süre sonra yapay zeka odaklı uygulamalar artıkça bu konu çok daha önemli hale gelecek.

Peki, NPU nedir derseniz…

Kısaca Nöral işlem birimi olarak adlandırılan NPU, yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş, derin öğrenme algoritmalarını destekleyen bir donanım hızlandırıcısı. Az önce de söylediğim gibi yapay zeka uygulamalarına talep arttıkça NPU’ların ön plana çıktığını ve bilgisayarların vazgeçilmez bir parçası olduğunu göreceğiz.

NVIDIA RTX 4080 ekran kartı

Creator 16 AI Studio’nun en güçlü olduğu yerlerden birisi de ekran kartı. Bu modelde NVIDIA RTX 4080 kullanılmış. NVIDIA Studio, fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için birçok fayda sağlıyor. Bu faydalardan bazılarını kısaca anlatmak istiyorum.

NVIDIA Studio’ya sahip bu bilgisayar, RTX GPU’ları ile donatılmış. Bu GPU’lar, fotoğraf, video düzenleme ve diğer yaratıcı iş akışları için gereken yüksek işlem gücünü sağlıyor.

NVIDIA Studio, Adobe Creative Cloud gibi popüler yaratıcı yazılımlarla entegrasyon sağlayarak yapay zeka destekli özellikler sunuyor. Örneğin, Photoshop’taki yapay zeka tabanlı araçlar, karmaşık düzenleme işlemlerini hızlandırıyor ve daha hassas sonuçlar elde etmeyi sağlıyor.

NVIDIA Studio, büyük boyutlu dosyalar ve kompleks projeler üzerinde çalışırken yüksek performanslı bellek yönetimi sunar. Bu, özellikle yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K/8K videolar üzerinde çalışırken önemli bir avantajdır. Tabi sonuçta render sürelerinin önemli ölçüde azaltılması da sağlanır. Bunun yanında gerçek zamanlı görüntü işleme kabiliyetini de artırır. Özetle NVIDIA Studio, fotoğrafçılar ve içerik üreticilerinin iş akışlarını optimize ederek yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Böylece daha hızlı, verimli ve etkileyici işler üretmelerini sağlar.

16 inç / 16:10 en-boy oranı…

NVIDIA Studio ile desteklenen ekran özellikleri de bu taşınabilir bilgisayarın öne çıkan bir diğer detayı… Fotoğrafçılar ve video editörleri için renk doğruluğu ve detayların netliği açısından ekran özellikleri her zaman çok önemli olmuştur. Creator 16 AI Studio, 100% DCI-P3 kapsama alanına, 1000 nit parlaklık ve 120Hz yüksek yenileme hızına sahip. 16 inçlik bu model, 16:10 en boy oranı ve MiniLED ekran teknolojisi ile donatılmış. Çözünürlük değeri ise 3840×2400 piksel. Delta E renk doğruluğu değeri ise 2’nin altında…

True Piksel MiniLED teknolojisi olan ekran, artırılmış parlaklık, daha iyi kontrast, geniş renk gamı ve renk aralığı ile zengin görüntüler sağlıyor. Sonucunda da hem içerik üretimi hem de oyun ve eğlence için ideal bir ortam sunulmuş oluyor.

Özel soğutma tasarımı

İstiyoruz ki kullandığımız bilgisayarlar her zaman en güçlü şekilde çalışsın. Bunu sağlamak için donanım ve yazılım bileşenleri arasında sorunsuz bir uyum olması gerekiyor. Ama önemli konulardan biri de ısınma sorunu… Creator 16 AI Studio A1V, ısınma sorununu ortadan kaldırmak için yeniden tasarlanan bir soğutma sistemiyle geliyor. Yeni paylaşımlı boru tasarımı, aşırı yükler altında termal kapasiteyi artırmak için hem CPU’ya hem de GPU’ya bağlı ısı boruları kullanıyor. 2 fan, 7 paylaşımlı boru ile MSI Cooler Boost 5 tasarımı en zor ortamlarda ve uygulamalarda bile bilgisayarı soğutmayı başarıyor. Fan sesi bazen biraz yükselebiliyor ama performans gerektiren bir çalışmada bunu zaten göze almanız gerekiyor.

Ultra ince yaklaşık 20mm’lik metal kasasında 4 hücreli, 99.9 Whr uzun ömürlü pil kullanan taşınabilir bilgisayar, çalışma şeklinize uyum sağlayan hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Bu taşınabilir bilgisayarı performans modunda uzun saatler boyunca pille kullanmanız pek mümkün değil. Tabi 1-2 saatlik bir kullanım mümkün. Ama daha uzun süreler için adaptörü yanınızda taşımanız şart.

Creator 16 AI Studio A1V’nin giriş-çıkış portları da gayet yeterli diyebilirim. Bu modelde USB-A, USB-C, HDMI, Thunderbolt 4, Ethernet, kulaklık girişleri yer alıyor. Ayrıca microSD hafıza kartı okuyucusu da bulunuyor. İçerik üretimi tarafında microSD kartlar drone’lar, aksiyon kameraları gibi pek çok cihazda bulunsa da keşke SD kart okuyucusu olsa daha mı iyi olurdu diye düşündüm. Benim test ettiğim model, 32 GB RAM ve 2TB depolama ile geldi. Bu haliyle hem içerik düzenlemelerinde hem de yapay zeka işlerinde yeterli olacağını söyleyebilirim.

Yapay Zeka katkısı…

Bu modelin adı, “Creator 16 AI Studio” diye geçiyor. İsimdeki yapay zeka vurgusunu artık kullandığımız bilgisayarlarda daha fazla görmeye başlıyoruz. Bu bilgisayarda da yapay zeka ile ilgili pek çok eklenti yer alıyor. Bunlardan biri klavyede yer alan Copilot tuşu… Microsoft uzun yıllardan sonra ilk kez PC klavyelerine bir tuş eklemiş oluyor. Klavyede yer alan bu tuşa bastığınızda Copilot uygulamasını hızlıca başlatabiliyorsunuz. Böylece sorularınızı yanıtlayabilen ve Windows içinde eylemler gerçekleştirebilen ChatGPT benzeri bir sohbet robotunu kullanabiliyorsunuz.

Bu modeldeki tek yapay zeka eklentisi bu değil tabi… Kullanıcı deneyimini yapay zeka ile zenginleştirmek isteyen MSI, birçok özel yazılım geliştirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor. Bunlara örnek olarak MSI AI Engine, AI Gürültü Engelleyici Pro ve AI Artist yazılımlarını verebilirim.

Yeni MSI AI Engine, çeşitli kullanıcı senaryolarını otomatik olarak algılama ve ardından performans, ses efekti, görüntü modu ve klavye ışıklandırması gibi ayarları kesintisiz olarak uygulama yeteneğine sahip. Böylece her kullanım senaryosunda kapsayıcı bir deneyim sağlanıyor.

AI Gürültü Engelleyici, ses kaynağını doğrudan hedefleyen kayıt için üç dahili mikrofona sahip gelişmiş çözüm ile görüntülü görüşmelerinizi ve video konferanslarınızın kalitesini geliştirmeye yardımcı oluyor. Otomatik gürültü azaltma özelliği ses kalitesini artırırken, çok yönlü ses almanızı da sağlıyor.

MSI AI Artist olarak geçen uygulama ise doğrudan bilgisayarınız üzerinden görseller oluşturmanıza imkan sunuyor. Bu uygulamayla internet bağlantısı olmadan da çalışma yapılabiliyor. Böylece bazı kullanıcıların tedirgin olduğu çevrimiçi tehditler ve veri sızıntısı riski de azaltılmış oluyor.

Sonuç olarak MSI Creator 16 AI Studio A1VHG, yapay zeka destekli donanım ve yazılım özellikleriyle özel bir ilgiyi hakediyor. Sağlam, ince ve şık kasası, doğru renkler üreten ekranı, güçlü işlemci-RAM ve yüksek depolama alanıyla fotoğrafçıların ve diğer tüm içerik üreticilerinin çalışmalarında güvenle kullanabilecekleri bu taşınabilir bilgisayar, 2024’ün dikkat çeken ürünleri arasında şimdiden yerini aldı.

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