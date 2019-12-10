İnceleme: ZyXEL VMG1312-B10D

En yüksek teknolojileri bünyesinde barındıran ve her zaman yenilikçi modemler üreten ZyXEL’in VMG1312-B10D modelini sizler için inceledik.

Günümüzde neredeyse bütün işlemlerimizi internet üzerinden yapıyoruz. Özellikle çektiğimiz fotoğrafları bir yere gönderirken ya da alırken dosya transfer süreleri bazen yıpratıcı olabiliyor. Kullandığımız bilgisayar ve internet hızlarımız önemli olsa da gözden kaçırdığımız bir ürün modem seçimi oluyor.

En yüksek teknolojileri bünyesinde barındıran ve her zaman yenilikçi modemler üreten ZyXEL’in VMG1312-B10D modelini sizler için inceledik. Öncelikle tabi ki yüksek performans sunanların tercihi olabilecek bir ürün VMG1312-B10D…

ZyXEL bu modem ile internete hızlı ve kesintisiz erişim olanağını sunuyor. VMG1312-B10D yüksek hızlı bir VDSL2/ADSL2+ router/modem. IEEE 802.11n teknolojisi ile 300Mbps’e varan kablosuz bağlantı hızına sahip olan ürün kullanıcılara Güçlü SPI Güvenlik Duvarı koruması da sağlıyor. Üründe yer alan dört adet 10/100Mbps LAN portunun ilki ise WAN olarak yapılandırılma imkânı sunuyor. Bu şekilde fiber bağlantı olanağı da sağlıyor.

Yüksek hızlı…

Yüksek performansa sahip yeni VMG1312-B10D Kablosuz ADSL2+ /VDSL2 modem, sahip olduğu VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line-Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı) özelliği ile kullanıcılara üst düzey bir internet bağlantı keyfi sunuyor. Kullanıcılar VDSL2 sayesinde 100 Mbps’e kadar bağlantı hızına kavuşurken, 45 Mbps hızında dosya yükleme yapabiliyorlar. VMG1312-B10D aynı zamanda ADSL2 ve ADSL2+ bağlantı standartlarını da destekliyor.

Misafirler için Multi SSID ve ebeveyn filtresi…

VMG1312-B10D, çocuklarınızın internet kullanımını planlayan, zararlı içeriğe karşı korumayı sağlayacak ebeveyn kontrolü önemli yer tutuyor. Ebeveyn kontrolü ile ebeveynler kendileri modem arayüzünden gün ve saat ayarlaması yaparak hangi saatlerde hangi cihazın internete çıkış yapabileceğini kontrol edebiliyor. ZyXEL VMG1312-B10D, kablosuz bant genişliğini yapılandırmayı ve ev ya da ofislere gelecek misafirler için izinleri önceden belirlenmiş protokoller sunmayı sağlayacak yazılımlar da ön plana çıkıyor. Bunun dışında kablosuz ağı zamanlayarak istenilen saatte açıp kapatmayı sağlayan yazılımla, kullanıcıların gece yatarken ekstra sinyale son vermek için modemi kapatmalarına gerek kalmıyor.

Kolay yapılandırma ve uzaktan yönetim

Kullanıcıların kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için gerekli olan WPS’in (Wi-Fi Protected Setup) kolay ve hızlı kablosuz güvenlik yapılandırılması, kablosuz bağlantının açık/kapalı olacağı saatleri belirlemeyi sağlayan zamanlama ayarı yer alıyor. Ürün, QoS (Quality of Service) Etkin Bant Genişliği Yönetimi ile kullanıcılara ev ağlarında video, IPTV, ses gibi uygulamalarını önceliklendirerek kablosuz ağlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına olanak sağlıyor.

ZyXEL VMG1312-B10D, ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de ethernet ile aynı anda güncel ev ve işyeri teknolojileri olan IP TV, VOIP/video telefon, ağ veri depolama ünitesi bağlantı teknolojisi. Bunların yanında VMG1312-B10D, USB portu üzerinden güvenli dosya paylaşımı, bu dosyalara yerel ağ üzerinden güvenli erişim (USB bellek veya USB sabit disk) ve yazıcı sunucusu desteği de sağlıyor.