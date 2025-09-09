İnceleme: Monster Tulpar T6 V3.4.1

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde Monster’ın yeni canavarlarından Tulpar T6 V3.4.1 modelinden bahsedeceğim sizlere… Ancak ondan önce Monster’ın yeni kampanyasını kısaca anlatmak istiyorum.

Bu kampanyada peşin fiyatına 12 taksite varan ödeme kolaylığı, seçili ürünlerde 10 bin TL’ye varan indirim ve 2 yıl garantiye ek olarak ücretsiz 2 yıl daha garanti sunuluyor. Performanstan ödün vermeden, bütçenizi zorlamadan, peşin fiyatına 12 aya varan taksit seçeneğiyle hayalinizdeki Monster’a sahip olabilirsiniz. Kampanyanın detaylarına mutlaka göz atmanızı öneririm.

Tüm bunların dışında Ömür Boyu Bakım Hizmeti, İlk 15 Gün İçinde Koşulsuz İade Garantisi ve İlk 30 Gün İçinde, Ölü Pikselde Birebir Panel Değişim Garantisi gibi önemli hizmetleri de bulunuyor Monster’ın…

Şimdi dilerseniz incelediğimiz Tulpar T6 V3.4.1 modeline biraz yakından bakalım. Yeni bir notebook incelediğimde en sevdiğim şeylerden biri, arşivimin olduğu hard disklerden birini takıp eski fotoğraflarımı tekrar gözden geçirmek oluyor. Hatta bu sefer daha önce paylaşmadığım birçok fotoğrafı düzenleme fırsatı da buldum. Notebook ekranında gördüğünüz fotoğrafları Tanzanya’da Serengeti’de çekmiştim. Gerçekten görülmeye değer büyülü bir coğrafya burası… Günlerce bu milli parkın farklı bölgelerinde safariye çıkmış ve yine bu bölgenin ortasında çadırda konaklamıştık. Fotoğraf çekmek için gittiğim en ilginç yerlerden birisi olduğunu söylemeliyim.

Güçlü Performans ve Yeni Nesil Ekran Kartı

Konuştuğumuz bu notebook güçlü performansı, parlamayan doğru renkler veren ekranı ve sağlam yapısı ile dikkat çekiyor. İşlemci olarak 13. Nesil Intel Core i7 13700 HX kullanılmış. 16 çekirdekli bu işlemcide 8 performans, 8 verimlilik çekirdeği yer alıyor.

NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı ile donatılan bu notebook müthiş bir hız ver performans sağlıyor. Bu sayede en zorlu oyunları hiçbir kesinti yaşamadan oynayabilir, üretkenlik veya yapay zeka destekli deneyimleri bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Oyun oynuyorsanız gerçekten canavar gibi bir ekran kartı var bu modelde. Ancak içerik üreticisi veya fotoğrafçı dostlarımız bu bilgisayarın kendileri için uygun olup olmayacağını düşünüyor olabilirler… Fotoğrafçılar için şunları söyleyebilirim. Yüksek çözünürlüklü makinelerle çektiğiniz fotoğrafları bu bilgisayarda sorunsuz açabilir. RAW dosyaları hızlıca işleyebilirsiniz. Lightroom, Capture One veya Photoshop gibi görüntü işleme yazılımlarını çok rahat çalıştırıyor. Gerçek zamanlı ön izlemeler, filtreler, renk düzenlemeleri ve efektler de anında ekranda görülebilir. Ayrıca yüzlerce fotoğraf üzerinde aynı işlemleri uygularken işlemciye ek olarak ekran kartı kullanımı ciddi zaman kazandırır tabi…

Video tarafında da Premiere Pro, DaVinci veya Capcut gibi en popüler yazılımlar yine sorunsuz çalışıyor. Hem düzenleme hem de render süreleri oldukça kısalıyor.

Özetle bu modeldeki gibi hızlı bir ekran kartı iş akışını hızlandırır ve çoğu zaman bir masaüstü bilgisayara gerek kalmadan profesyonel iş gücünü mobil ortamda kullanabilme olanağı sunar. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış tabi…

16 inçlik FHD+ Mat Ekran

Ben bu modelin ekranını da çok sevdim. 16 inçlik ekran boyutu ve ekran-gövde oranı gayet yeterli geldi bana. 165Hz IPS mat ekran FHD+ çözünürlük değeri sunuyor ve %100 sRGB renk gamını destekliyor. Bu modelde 16GB DDR5 RAM ve 1TB’lık oldukça yüksek bir okuma-yazma hızı sunan SSD kullanılmış.

Bu kadar güçlü bir bilgisayarı soğutmak ve ısıyı belli bir noktada tutmak kolay bir şey değil tahmin edersiniz. Kasada kullanılan 2 adet güçlü fan ve 5 adet bakır ısı borusu ısıyı hızla dağıtmaya yardımcı oluyor. Yoğun işlem gücü gerektiren anlarda bile stabil bir performans sağlanıyor. Yüksek performans sırasında fan çalışırken tabi ki sesi duyuluyor. Ancak bu ses aşırı düzeyde değil.

Üç tarafta bağlantı portları…

Bu modelde sevdiğim bir diğer özellik ise bazı bağlantı portlarının arka kısımda yer alması oldu. Özellikle adaptör girişinin arka kısma alınmış olması çok yerinde olmuş. Bilgisayarın arka kısımda Ethernet, HDMI, güç girişi ve USB-C 3.2 portları yer alıyor.

Sol tarafta, USB-A 3.2, kombo jak girişi, sağ tarafta ise USB-A 3.2 ve USB-C 3.2 portları bulunuyor. Böylece her türlü çevre birimi, depolama cihazları ve harici monitörler takılabiliyor. Bilgisayarda 2W’lık 2 adet hoparlör, HD web kamera ve geniş bir touchpad alanı da bulunuyor.

Monster’ın bu notebook modelinin ağırlığı ise 2,35 kg. Elbette bu ağırlıktaki bir bilgisayarı uzun yürüyüşlerde fotoğraf çantanızda taşımanız çok kolay değil. Ancak zaten bu model daha çok performans gerektiren işlerde size büyük kolaylık sağlamak için tasarlanmış.

Oldukça yoğun çalıştığım için oyun oynamaya pek fırsatım olmuyor açıkçası… Ama böyle bir oyun canavarım olsa eminim oyun oynamak için de vakit bulmaya çalışırdım.

Monster Notebook Avantajları!

Monster’ın önemli birkaç avantajını yazımızın sonunda biraz daha açmak istiyorum. Monster bu bilgisayara da ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti veriyor. Bu hizmet kapsamında; termal macun yenilemesi, fan, klavye altı ve laptop içi temizliği gibi işlemler, ücretsiz olarak sağlanıyor. Alanında uzman Monster teknik servisleri tarafından sunulan bu hizmet, garanti süresi bittikten sonra da ömür boyu ücretsiz olarak sağlanıyor. Böylece bilgisayarınızı uzun süre en iyi performansla kullanmanız mümkün oluyor. İlk 15 gün içerisinde koşulsuz iade garantisi ve ilk 30 gün içinde ekranda bir adet ölü piksel çıksa bile birebir panel değişimi yine ücretsiz yapılıyor.

Sonuç olarak, hem oyun oynamak hem de performans gerektiren işlerde kullanmak için canavar gibi bir taşınabilir bilgisayara ihtiyacınız varsa Monster Tulpar T6 modeline de göz atmanızı öneririm.

Monster Tulpar T6 V3.4.1 incelemesi aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: