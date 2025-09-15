İnceleme: vivo V60

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

vivo’nun çok kısa bir süre önce duyurduğu 5G uyumlu yeni akıllı telefonu V60 inceleme konuğum oldu. Bu yazıda çektiğim görsellerden seçtiklerimi ve V60’ın öne çıkan özelliklerini anlatacağım.

Öncelikle bu yeni modelin kamera özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. vivo V60 kamera tarafında sınırları gerçekten zorluyor diyebilirim. Amiral gemisi segmentinde görmeye alışık olduğumuz pek çok özellik ilk kez V serisinde karşımıza çıkıyor. Arka kısımda minimum çıkıntıya sahip iki adet 50MP’lik Zeiss ana ve telefoto kamera, bunların yanında da 8MP’lik Zeiss geniş açı kamera bulunuyor.

Yeni Zeiss telefoto kamera

Zeiss işbirliği ile geliştirilen kamera detayları yine dikkat çekiyor. Özellikle 50MP’lik Zeiss telefoto kamera etkileyici yakınlaştırma performansıyla geliyor. Bu yeni telefoto kamera periskop yapısı sayesinde kamera modülünü kalınlaştırmadan daha yüksek optik yakınlaştırma imkânı sunuyor. Telefoto kameranın sensörü Sony IMX882 ve diyafram açıklığı f/2.65. Bu yenilikçi telefoto kamera ile uzak mesafelerde bile etkileyici ve net görseller yakalanabiliyor.

V60’ın telefoto lensi, Süper Telefoto Geliştirme özelliğiyle çok daha güçlü hale gelmiş. Yapay zekâ destekli yakınlaştırma sayesinde 10x zoom yapıldığında bile detaylı kareler elde edilebiliyor. Hatta 100x’e kadar sınırları zorlayan bir zoom performansı olduğunu da belirtmeliyim. Ancak tabi ki 10x sonrasında bile tatmin edici sonuçlar alabiliyorsunuz. V60’ın telefoto kamerası büyük sensör ve ileri seviye algoritmaların birleşimi ile güzel sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Tabi burada optik görüntü sabitleme özelliğini de unutmamak gerekiyor. Uzaktaki bir nesnenin ya da kişinin fotoğrafını çekerken elimizin titreşimi ustalıkla engelleniyor. Böylece keskin ve net görüntüler elde edilebiliyor.

Bu sıralar pek çok konser ve etkinlik oluyor biliyorsunuz. Sevdiğiniz sanatçının konser sırasında net fotoğraflarını da yine V60 ile çekebiliyoruz. V60’ın 10x Telefoto Sahne Portresi, sahnedeki sanatçıları canlı ve net bir şekilde yakından çekmenizi sağlıyor. Yüz ifadeleri, doğal cilt tonları ve kıyafet dokuları gibi en ince ayrıntılar korunarak performansın enerjisi fotoğraflara yansıyor. vivo’nun özel algoritması sayesinde, tek dokunuşla Sahne Stili seçilerek uygun sahne çekimleri için ayarlar otomatik olarak optimize ediliyor.

Portre modunda 5 lens seçeneği…

V60’ın beni en çok etkileyen kamera özelliklerinden birisi de Portre modu oldu. Portre modunda 23mm, 35mm, 50mm, 85mm ve 100mm odak uzaklıkları seçilebiliyor. Bu seçilen odak uzaklıkları esasında bizim profesyonel fotoğraf makinelerinde portre çekerken en çok kullandığımız beş ideal lens diyebilirim. Portre çekerken kişisel tercihim daha çok 50mm ve 85mm olmuştur. Portre modunda lens geçişleri ve ek özellikler yine çok iyi olmuş. Hatta vivo bir adım öteye giderek efsanevi Zeiss lenslerin profesyonel estetiğini de bize getiriyor. Zeiss bokeh efektleri ile Planar, Sonar, Distagon gibi Zeiss lenslerin bokeh etkileri kullanılabiliyor portre çekimlerinde… Konunuz içerisinde bir insan varsa ya da özel olarak birinin portresini çekmek istiyorsanız V60’ın portre moduna gerçekten bayılacaksınız.

Kişiselleştirilmiş stiller ve özel güzellik ayarları

Kişiselleştirilmiş stillerde AI Star Işığını kullanabileceğiniz hazır çekim modları da bulunuyor. Ayrıca daha fotojenik ve güzel portreler için pürüzsüzlük, cilt tonu ve diğer ince detayları da ayarlayabiliyorsunuz. İşin açıkçası bu kadar özel kameralar ve en ince detayların bile düşünüldüğü bir cep telefonu ile fotojenik olmayan kareler çekmeniz pek mümkün değil gibi görünüyor.

Bu sefer model ben oldum!

V60’ı incelerken portre performansını gerçek çekimlerle de test etmek istedim. Ancak bu kez bir sürpriz yaparak model ben oldum. Portre üstadı değerli hocam Prof. Oktay Çolak’tan benim fotoğraflarımı V60 ile çekmesini istedim. Yarım gün süren çekimlerde yüzlerce müthiş fotoğraf çıktı. Burada da o çekimden birkaç kareyi paylaşmak istiyorum. Çok daha fazlasını buraya tıklayarak Youtube kanalımdaki inceleme videosunda görebilirsiniz.

50MP’lik Zeiss ana kamera

V60 kamera modülünde üstte yer alan kamera ise iyi bir düşük ışık performansı sunan 50MP’lik Zeiss ana kamera. Optik görüntü sabitleyici bulunan bu kameranın sensörü Sony IMX766. 6 optik elemanlı ana kameranın diyafram açıklığı f/1.88. Ana kamera modülünün hemen yanında ise 8MP’lik Zeiss ultra geniş açı yer alıyor. 5 optik elemanlı 16mm eşdeğeri bu kameranın diyafram açıklığı ise f/2.2. Geniş açı kamera ile çok güzel manzara ve kalabalık grup çekimleri yapılabilir.

V60’ın ön tarafında ise 50MP’lik f/2 diyafram değerine sahip Zeiss selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera ekran tasarımını bozmadan üstte yer alıyor ve yine iddialı selfie’ler çekebiliyor. Ön ve arka kamera ile 4K 30fps video kaydı da yapılabiliyor. Böylece hem hatıra hem de sosyal medya içerikleri için net ve dinamik bir hikaye anlatımı sağlanabiliyor.

Yapay Zeka düzenleme araçları

vivo V60 fotoğraflarınız üzerinde yapay zeka destekli görüntüleme araçları ile kusurları da hallediyor. AI Silgi ile istenmeyen nesneleri kaldırabilir. Parlama ve yansımaları iyileştirebilirsiniz. Akıllı Fotoğraf Geliştirme ile fotoğraflarınızın netliğini artırabilirsiniz. Fotoğraf düzenleme bölümünde işe yarayan daha birçok eklenti var. Bunları da denemenizi öneririm. Öyle ki örneğin sosyal medyada paylaşmak için fotoğraflarınızı düzenlerken başka bir yazılıma ihtiyaç duymayacaksınız.

Dört kenarı kavisli ince ekran

Şimdi dilerseniz vivo V60 5G’nin tasarım, performans, ekran ve pil gibi diğer önemli detaylarını da konuşalım. V60 elinize aldığınızda şık ve ince yapısı ile dikkat çeken bir telefon. Tabi bu şıklığın yanında güçlü pili, işlevselliği ve dayanıklı tasarımı da beraberinde geliyor. Bu model, vivo V serisinin şimdiye kadar ürettiği en güçlü telefon. V60 tasarım hatlarında en ince detayların bile düşünüldüğü bir akıllı telefon. Dört kenarı kavisli ekran, ince çerçeveleri ve elde rahat tutuşu ile dikkat çekiyor. İster oyun oynayın ister sosyal medyada gezinin ya da saatlerce fotoğraf çekin tüm detaylar akıcı bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Darbelere dayanıklı yapı

Telefon, tasarım şıklığının yanında sağlam bir yapıya sahip. IP68 ve IP69 sertifikaları ile toz ve su geçirmiyor. 1,5 metre derinlikte 120 dakikaya kadar suya bile dayanabiliyor. V60’ın V serisinin bugüne kadarki darbelere en dayanıklı modeli olduğunu da öğrendim. Yeni Elmas Kalkan Cam teknolojisi, önceki nesle kıyasla düşmelere karşı daha iyi dayanıklılık sunarken, dahili Kapsamlı Darbe Emici Yapı her açıdan gelen darbeleri emerek cihazı koruyor.

Kutu içerisinden çok şık bir de kılıf çıkıyor. Özellikle bu kılıfla kullandığınızda dayanıklılığı da artırabilirsiniz. Benim test ettiğim model altın ışıltısı diye geçiyor. Bir de dolunay grisi renk seçeneği bulunuyor.

Gelişmiş işlemci, RAM ve depolama alanı

V60, gücünü Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobil Platformdan alıyor. RAM’i 12GB ve 12GB daha genişletilebiliyor. Depolama alanı ise 256GB. Böylece en sevdiğiniz oyunları, uygulamaları ya da dilediğiniz fotoğrafları bu alanda saklamak mümkün. Güçlü performansı ile çoklu görevler sorunsuz yapılabiliyor ve yoğun grafik gerektiren oyunlar da akıcı bir şekilde çalışıyor.

6.77 inç AMOLED ekran

6.77 inç AMOLED ekran, 2392×1080 piksel çözünürlük değeri sunuyor. HDR10+ sertifikalı ekran 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve maksimum 5000 nit tepe parlaklık değerine ulaşıyor. Ayrıca 1 milyar renk gösterimi ile P3 geniş renk gamını da destekliyor. Böylece hem fotoğraf çekimi esnasında hem de sonrasındaki düzenlemeler sırasında son derece gerçekçi canlı renkler sağlanmış oluyor.

6500mAh’lik BlueVolt pil

V60’ın en dikkat çekici yönlerinden birisi de şüphesiz o ince gövdesinde yer alan 6500mAh’lik BlueVolt pili… Tek şarjla gün boyu rahatça size yetecek olan V60, kutusunda 90W’lık hızlı şarj cihazıyla geliyor. Vivo, günlük kullanımda 4 yılın ardından bile neredeyse aynı performansla çalıştığını söylüyor ki bu pek çok kullanıcı için çok önemli bir şey esasında… Özetle vivo, bu modeli uzun yıllar kullanabileceğinizi garantiliyor.

V60’ın işletim sistemi, üretkenlik ve deneyimi bir adım ileri taşımak için geliştirilmiş. Ayrıca Google Gemini sayesinde kullanıcılar; hem işlerinde hem de günlük yaşamlarında kendilerine sunulan imkanlarla zaman kazanıyor ve çok daha verimli olabiliyor. AI SuperLink, bağlantıyı her zamankinden daha güçlü hâle getiriyor. Bu sayede telefon, asansörler veya otoparklar gibi sinyalin zayıf olduğu alanlarda bile sinyal gücünü artırarak kesintisiz aramalar ve takılmadan yayın izleme imkânı sunuyor.

vivo V60 Lite modeli de yakında geliyor!

Bu yazımızda sizlere vivo’nun yeni V60 modelini ve kamera özelliklerini biraz anlatmaya çalıştım. V60 serisine kısa bir süre sonra V60 Lite modeli de katılacak. V60 Lite özellikle fiyat-performans odaklı kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olacak. Daha ulaşılabilir bir versiyon olarak konumlanan V60 Lite, serinin güçlü kamera özelliklerini, şık tasarımını ve güncel teknolojilerini daha geniş bir kitleye sunmayı hedefliyor. Ekim ayında resmi lansmanı yapılacak olan V60 Lite’ı da takipte kalmayı unutmayın.

vivo V60 incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.