ASUS AirVision M1 Akıllı Gözlük

ASUS, AirVision M1 akıllı gözlüğü satışa sunuyor. ASUS AirVision M1, 100 inç göz algılama boyutu, 1100 nit parlaklık ve %95 DCI-P3 renk gamı sunarak hem üretkenlik hem de oyun için ideal bir deneyim sağlıyor. ROG Ally entegrasyonu ile birlikte çalışan bu hafif ve ergonomik gözlük, göz koruma özellikleri ve yüksek transparanlık sunarak kullanıcıların daha iyi bir görüntüleme deneyimi elde etmelerine yardımcı oluyor.

AirVision M1, tam işlevli Type-C bağlantıları olan ROG Ally, notebook, tablet ve telefon gibi cihazlarla uyumlu çalışabiliyor. ASUS AirVision M1, kişiselleştirilmiş izleme deneyimini maksimum düzeye çıkarmak için sezgisel kontroller ve ayarlar sunuyor. Çok yönlü ve hafif tasarımı olan AirVision M1, sadece 87 gr ağırlığa sahip. Dahili hoparlör, gürültü engelleyici mikrofon ve güvenlik için yüksek şeffaflıkla geliyor. %12 şeffaflık oranına sahip rakip cihazlarla karşılaştırıldığında %60 optik şeffaflığa sahip olan AirVision M1, sürükleyici görüntüleme deneyiminden ödün vermeden çevrenizden haberdar olmanızı sağlıyor.

Göz koruması için en yüksek standartları karşılamak üzere sertifikalandırılan ürün, rahat izleme deneyimi için göz yorgunluğunu da azaltıyor.

AirVision uygulaması ile izleme deneyiminizi özelleştirebilir, çoklu ekran düzenleri oluşturup, ekran mesafesini ayarlayabilir ve modları ihtiyaçlarınıza uygun şekilde yapılandırabilirsiniz.

