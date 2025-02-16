İnceleme: Lexar Professional SL600 Taşınabilir SSD

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Fotoğrafçıların yakından tanıdığı bir marka olan Lexar’ın SL600 taşınabilir SSD’sini inceliyoruz. Bizim incelediğimiz ürün SL600’ün 512GB’lık modeliydi. Bu serinin 1, 2 ve 4TB’lık kapasiteleri de bulunuyor. Kişisel fikrimi sorarsanız, böyle bir ürün için en az 2TB’lık modeli tercih etmenizi öneririm. Bunu sadece Lexar için söylemiyorum tabi… Hangi markayı alırsanız alın günümüzdeki depolama ihtiyaçlarını düşününce 512GB oldukça sınırlı bir depolama alanı sunuyor. Bu tarz taşınabilir bir SSD fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için birçok avantaj sunuyor. Dilerseniz önce bunlardan kısaca bahsedelim.

Öncelikle incelediğimiz Lexar taşınabilir SSD gibi ürünler geleneksel sabit disklerden çok daha hızlı. Böylece büyük dosyalar, RAW fotoğraflar ya da 4K/8K gibi videolar hızlı bir şekilde aktarılabiliyor. Aktardığınız veya bir yerden başka bir yere taşıdığınız veri ne kadar büyükse harcadığınız zaman o kadar artıyor. O yüzden taşınabilir SSD’lere bakarken okuma – yazma hızlarına dikkat etmek gerekiyor. Burada hemen bir uyarıda bulunmak istiyorum. Satın alacağınız SSD’nin hızı önemli tabi, ancak bilgisayarınızdaki portların çeşidine göre bu hızın maksimum değerine ulaşamayabilirsiniz.

Bu tarz SSD’ler kompakt ve hafif yapıları ile kolayca taşınabilirler. Lexar’ın bu SSD’si de her zaman cebinizde ya da fotoğraf çantanızda taşıyabileceğiniz cinsten. Özellikle seyahat eden fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için ideal olduğunu söylemeliyim. Ama bir yandan da kaybetmemeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ürün hafif olunca kaybolması da bir o kadar kolay olabilir.

Taşınabilir SSD’lerin klasik hard disklerden en büyük farklarından biri içlerinde hareketli parçaların bulunmaması… Bu da darbelere, titreşimlere ve düşmelere karşı daha dayanıklı olmalarını sağlıyor. Az önce söylediğim gibi örneğin uzun bir seyahatte çektiğiniz görüntüleri bu SSD’ye kaydedip güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Taşınabilir bir SSD’yi sadece seyahatlerde ve dış çekimlerde notebook’larınızla değil, masaüstü bilgisayarlarınızla da kullanabilirsiniz.

Bu tarz bir SSD’yi uygun cep telefonları ve tabletlerle de kullanabilirsiniz. Oradaki görüntüleri aktarmak veya fotoğraf – video düzenleme sırasında projeleri çalıştırmak için de kullanmak mümkün.

Lexar Professional SL600 Taşınabilir SSD’nin birkaç teknik detayından da bahsedelim. Bu ürün sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip. Ürünün farklı tasarımı sayesinde çantanıza ya da anahtarlığa takabilmek için bir karabina halkası bulunuyor.

Lexar SL600, 2000 MB/sn okuma ve yazma hızı sunabiliyor. Bu yüksek performansa ulaşmak için USB 3.2 Gen 2×2’yi destekleyen bir bilgisayara ihtiyacınız var. Diğer seçeneklerde bu hızın daha altında değerler görebilirsiniz. Esasında onlar da hiç kötü olmayacaktır.

USB-C portlu bir notebook’ta yaklaşık 980 MB/sn okuma – yazma hızı alırken, Thunderbolt 4 portlu başka bir notebookta bu hızlar 1650 MB/sn civarındaydı. Kısaca kullandığınız bilgisayarın portuna göre bu hızların değiştiğini tekrar hatırlatmak isterim. Ürünün kutusundan hem USB-C hem de USB-A kablosu çıkıyor. Yani şu anda kullanılan eski ve yeni tüm bilgisayarlarla sorunsuz kullanabilirsiniz diyebilirim.

Tabi cep telefonu ya da tabletler için mutlaka USB-C kablosunu kullanmanız gerekiyor. Ayrıca hassas dosyalarınızı güvende tutmanıza yardımcı olmak için 256 bit AES şifrelemeli Lexar DataShield içeriyor.

Sonuç olarak taşınabilir SSD’ler hayatımıza gün geçtikçe daha fazla girmeye başlıyor. Hem mobil cihazlar hem de masaüstü bilgisayarlarda bu tür depolama cihazlarını çokça kullanıyoruz. Kapasiteleri artarken fiyatları da daha uygun hale gelebiliyor. Bu konuda güncel indirimleri ve kampanyaları takip etmekte fayda var tabi…

Lexar Professional SL600 Taşınabilir SSD incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.