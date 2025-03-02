Xiaomi 15 Serisi Tanıtıldı

Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Serisini global pazara sundu. Leica Summilux lensleri ve Xiaomi HyperOS ile donatılan bu seri, profesyonel seviyede mobil fotoğrafçılık ve video kaydı deneyimi sunuyor. Xiaomi 15 Ultra, mükemmel görüntü kalitesi, yüksek performans ve şık tasarımıyla dikkat çekerken, Xiaomi 15, kompakt formuyla çok yönlü bir amiral gemisi deneyimi sağlıyor.

Xiaomi, en yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Xiaomi 15 Serisini Barselona’da düzenlenen özel bir lansman etkinliğinde tanıttı. Profesyonel görüntüleme alanında en üst seviyeyi hedefleyen Xiaomi 15 Serisi, Leica Summilux optik lensi sayesinde her koşulda etkileyici fotoğraflar ve videolar çekme imkanı sunuyor. Xiaomi HyperOS 2 işletim sistemiyle donatılan seri, performans, bağlantı ve yapay zeka yeteneklerini üst seviyeye taşıyarak kesintisiz bir mobil deneyim sağlıyor.

Xiaomi, etkinlikte Xiaomi 15 Serisi ile birlikte Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, Xiaomi Electric Scooter 5 Max ve yeni renk seçeneğiyle Xiaomi Smart Band 9 Pro gibi yenilikçi ürünlerini de tanıttı.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra, klasik kamera tasarımından ilham alan şık ve zarif bir yapıya sahip. Siyah, Beyaz ve Gümüş Krom olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulan cihaz, gücü ve şıklığı mükemmel bir şekilde dengeliyor. Gümüş Krom modeli, havacılık sınıfı cam fiber ve PU deri malzemeleri bir araya getirerek hem dayanıklılığı artırıyor hem de premium bir his sunuyor. PU deri kaplaması ve retro ilhamlı dikiş detaylarıyla Xiaomi 15 Ultra, efsanevi kameraların zamansız estetiğine saygı duruşunda bulunarak klasik tasarımı modern dünyaya taşıyor.

Xiaomi 15 Ultra, 6.73 inç WQHD+ AMOLED ekranıyla 3200 x 1440 çözünürlük ve 522 ppi piksel yoğunluğu sunarak olağanüstü netlik sağlıyor. 3200 nit tepe parlaklığına ulaşabilen ekran, doğrudan güneş ışığında bile mükemmel görünürlük sunuyor. 1Hz Always-on Display özelliği, saat, tarih ve bildirimleri enerji verimli bir şekilde her an erişilebilir kılıyor.

Gelişmiş ultrasonik parmak izi sensörü, ıslak veya kirli parmaklarla bile hızlı ve güvenilir bir şekilde kilit açma imkanı sunuyor. Xiaomi Shield Glass 2.0 ile korunan cihaz, 16 kata kadar daha iyi düşme direnci sağlayan Xiaomi Guardian Structure ile dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarıyor. CNC işlenmiş alüminyum çerçeve, hafif ama sağlam bir yapı sunarken Corning® Gorilla® Glass 7i, kamera modülünü düşmelere ve çizilmelere karşı ekstra güçlü bir koruma ile donatıyor.

Xiaomi 15 Ultra, mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşımak isteyen yaratıcı profesyoneller için tasarlandı. 14 mm’den 200 mm’ye kadar uzanan odak uzaklığı aralığıyla optik seviyede yakınlaştırma sunuyor. Leica Summilux lenslerle donatılmış ana kamera, 8P asferik yüksek geçirgenlikli lens ve çift yansıma önleyici (AR) kaplaması sayesinde kusursuz netlik ve hassasiyet sağlıyor.

Cihazın kamera sisteminin merkezinde, sektör lideri 23 mm Leica 1 inç ana kamera bulunuyor. 50 MP Sony LYT-900 görüntü sensörü, olağanüstü netlik ve detay sunarken, geniş ƒ/1.63 diyafram açıklığı ile düşük ışıkta üstün performans sağlıyor. 23 mm, 28 mm ve 35 mm değişken odak uzaklıkları ve 14EV yüksek dinamik aralığı, gece çekimlerinde gerçekçi ve canlı görüntüler elde edilmesine olanak tanıyor.

Portre ve sokak fotoğrafçılığı için optimize edilen 70 mm Leica floating telefoto kamera, doğal ve estetik çekimler sunuyor. Büyük sensörü, makro fotoğrafçılıkta da üstün performans göstererek 10 cm kadar yakın mesafeden en ince ayrıntıları bile yakalamayı mümkün kılıyor.

Sektör lideri 100 mm Leica 200 MP ultra telefoto kamera, uzak nesneleri zahmetsizce fotoğraflamayı sağlıyor. Sensör içi zoom teknolojisi, 100 mm odak uzaklığını 200 mm’ye kadar genişletebiliyor. 1/1.4″ büyük sensörü ve ƒ/2.6 diyafram açıklığı, Xiaomi 14 Ultra’ya kıyasla %136 daha fazla ışık yakalayarak görüntü kalitesini artırıyor.

Dörtlü kamera sistemini tamamlayan 14 mm Leica ultra geniş açılı kamera, muhteşem manzara ve grup çekimleri için geniş perspektifler sunuyor.

Xiaomi 15 Ultra, mobil videografi standartlarını yeniden tanımlıyor. Kullanıcılar, cihazın gelişmiş özellikleriyle sinematik ağır çekim videolar çekebiliyor. Hem ana kamera hem de periskop telefoto kamera, 4K çözünürlükte 120 fps video kaydı yapabiliyor.

Ana kamera, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojileriyle donatıldı. Bu sayede hareket kaynaklı sarsıntıyı en aza indirerek zorlu koşullarda bile profesyonel kalitede videolar sunuyor.

Xiaomi 15 Ultra, Dolby Vision® formatında 4K 60 fps video kaydını destekliyor. Tüm odak uzaklıklarında 10-bit Log video kaydı ile olağanüstü detay ve renk doğruluğu sağlıyor. Android ekosisteminde ilk ACES Ürün Ortağı olarak, sinema kalitesinde görüntüler ve sektör standartlarında renk doğruluğu sunuyor.

Kapsamlı ses kayıt deneyimi için cihazda 4 mikrofonlu bir sistem bulunuyor. Çok yönlü, önden, arkadan ve hareket takipli kayıt modları, sesleri en ince ayrıntısına kadar yakalamayı sağlıyor. Gelişmiş video ve ses özellikleri, yaratıcı içerik üreticilerine yüksek kaliteli düzenleme ve renk derecelendirme olanakları sunarak mobil video prodüksiyonunda yeni kapılar aralıyor.

Xiaomi 15 Ultra ile birlikte tanıtılan klasik tasarımlı Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition, fotoğraf tutkunları için özel olarak geliştirildi. Zamansız kamera tasarımlarından ilham alan bu özel kit, imza niteliğindeki kırmızı dekoratif halka, kamera Fastshot moduna özel olarak tasarlanmış bir arayüz, sökülüp takılabilen başparmak desteği ve deklanşör düğmeleri ile profesyonel bir kullanım sunuyor. Ayrıca, 67 mm çok işlevli filtre adaptör halkası ve uzun süreli kullanım için entegre 2000 mAh pili ile mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıyor.

Xiaomi 15

Optimum taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan Xiaomi 15, dört çarpıcı renk seçeneğiyle sunuluyor. Siyah, Beyaz ve Yeşil düz renk modellerin yanı sıra, ısı ile şekillendirilmiş camdan üretilen Sıvı Gümüş (Liquid Silver) seçeneği, göz alıcı parlayan kıvrımlarıyla dikkat çekiyor. Volkan şeklindeki entegre kamera modülü, cihazın akıcı ve dayanıklı tasarımını tamamlıyor. Mikro kavisli alüminyum çerçevesi, yapısal bütünlüğü artırarak yüzde 33’e kadar daha fazla dayanıklılık sağlıyor.

Xiaomi 15, yüzde 94 ekran-gövde oranı ve sadece 1,38 mm inceliğindeki ultra ince çerçeveleriyle şık bir görüntüleme deneyimi sunuyor. En yeni LIPO teknolojisi sayesinde çerçeve ile gövde arasında kusursuz bir geçiş sağlayarak görselliği üst seviyeye taşıyor.

Olağanüstü görüntü kalitesi sunan üçlü kamera sistemi, 14 mm’den 120 mm’ye uzanan geniş bir odak uzaklığı aralığıyla üstün netlik ve esneklik sağlıyor. Leica Summilux optik lensli ana kamera, 7P asferik yüksek geçirgenlikli elemanı ve yansıma önleyici kaplaması ile düşük ışıkta bile mükemmel performans sunuyor. ƒ/1.62 diyafram açıklığı ve Light Fusion 900 yüksek dinamik sensörü sayesinde, 23 mm, 28 mm ve 35 mm odak uzaklıklarında profesyonel seviyede fotoğraflar çekilebiliyor.

Leica 60 mm yüzen telefoto kamera, 50 MP sensörüyle uzaktaki nesneleri olağanüstü netlikle yakalarken, 10 cm mesafeden makro çekim yapma yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Leica 14 mm ultra geniş açılı kamera ise 50 MP çözünürlüğü ve geniş ƒ/2.2 diyafram açıklığıyla muhteşem geniş açılı çekimler yapma imkânı sunuyor.

Hız ve hassasiyet için geliştirilen Fastshot modu, tüm odak uzaklıklarında yalnızca 0,6 saniyede ultra hızlı çekim yaparak en kısa anları bile mükemmel şekilde yakalıyor. Xiaomi Master Videography ise videografi tutkunları için stüdyo kalitesinde kayıt yetenekleri sunuyor. Ana kamera, 30 fps’de 8K video kaydını desteklerken, tüm odak uzaklıklarında 4K 60 fps Dolby Vision® video kaydı ile olağanüstü netlik ve dinamik aralık sağlıyor. Dört mikrofonlu sistem, uzaysal ses kaydı desteği ile her yönden hassas ses yakalama özelliği sunarak videolara sinematik bir dokunuş katıyor.

Xiaomi 15, 2670 x 1200 çözünürlüğe ve 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip 6.36 inç CrystalRes AMOLED ekranıyla keskin ve canlı görseller sunuyor. Yüzde 25 APL (Ortalama Görüntü Seviyesi) kapsamında 3200 nit çok senaryolu tepe parlaklık sunarak, en parlak koşullarda bile üstün netlik sağlıyor. Xiaomi’ye özel M9 ekran paneli, yüzde 10 daha düşük güç tüketimiyle daha zengin renkler ve canlı görseller sunarak genel enerji verimliliğini artırıyor.

Göz sağlığını ön planda tutan Xiaomi 15, TÜV Rheinland tarafından verilen Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü), Titreşimsiz ve Sirkadiyen Dostu sertifikalarına sahip. Tüm parlaklık seviyelerinde DC karartma özelliğiyle titremeyi en aza indirerek uzun süreli kullanımlarda konforlu bir görüntüleme deneyimi sunuyor.