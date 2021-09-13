Kingston XS2000 Taşınabilir SSD

Kingston, cepte taşınabilen küçük boyutlu depolama cihazı XS2000 ürününü piyasaya sürüyor. Bu kompakt, taşınabilir harici SSD sürücü yeni nesil performansa uyum sağlamak için USB 3.2 Gen 2×2 hızını destekliyor.

XS2000 kullanıcılara 2.000 MB/sn ile adeta ışık hızında aktarım hızları sunarken, çok az kesintiyle gelişmiş üretkenlik sağlıyor. XS2000, yüksek çözünürlüklü görüntüleri, 8K videoları ve büyük belgeleri taşımak ve düzenlemek için olağanüstü performansa ve 2 TB’ye varan kapasitelere sahip. Sürücü, USB Type-C ile bağlanıyor ve içerik oluşturucuların dosyalarını PC veya mobil cihazda, herhangi bir yerde kolayca depolamasına ve erişmesine olanak tanıyor. Sıradan bir taşınabilir SSD’nin neredeyse yarısı büyüklüğünde olan XS2000, çıkarılabilir sağlamlaştırılmış lastik kılıfıyla suya ve toza dayanacak şekilde IP55 koruma derecesine sahip.

XS2000 Portable SSD’nin Özellikleri: