ADATA’dan Taşınabilir SSD

ADATA Technology, SD600Q adındaki yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu. Saniyede 440MB’a kadar okuma/yazma hızı sunan SD600Q hızlı, sağlam ve geniş kapasiteli harici disk arayan kullanıcılar için ideal.

ADATA SD600Q harici SSD kullanıcılara saniyede 440MB’a kadar okuma ve yazma hızı veriyor. Ürün bu yönüyle sıradan harici HDD’lere kıyasla 4 kat daha yüksek okuma/yazma hızı vadediyor. Bu da 5GB büyüklüğünde Full HD çözünürlükte bir filmin yalnızca 26 saniyede aktarılabileceği anlamına geliyor. 3D NAND Flash yongalarla üretilen SD600Q 240GB’tan 960GB’a kadar depolama seçenekleriyle her kullanıcıya ihtiyacı olan kapasiteyi hızlı, güvenilir ve dayanıklı bir ürün içerisinde sunuyor.

Hafif, Taşınabilir, Dayanıklı

Yalnızca 60 gram ağırlığındaki SD600Q, geniş kapasitesine rağmen çok hafif. Avuç içine sığabilecek boyuttaki ürünü cepte veya ufak bir çantada rahatça taşımak mümkün. Ürünün gövdesini kaplayan şoklara dayanıklı silikon katman sayesinde hem içindeki sürücü hem de kullanıcıların verileri güven içinde.

ABD Ordusu’nun dayanıklılık standartlarından olan MIL-STD-810G 516.6 standardını karşılayan SD600Q, 1.22 metreye kadar yüksekliklerden düşmelere karşı tam koruma sunuyor. Ayrıca ürünün her türlü arızaya karşı 3 yıllık garantisi bulunuyor.