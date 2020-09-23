İnceleme: Epson EF-100B Projeksiyon

Epson’un taşınabilir ilk lazer projeksiyonu olan EF-100B modelini inceledik. Epson EF-100B daha çok ev sinema kategorisinde değerlendirilebilecek bir model. En uzun kenarı 23 cm olan Epson’un en küçük projeksiyonu EF-100B siyah renkte ve alternatif beyaz modeli ise EF-100W adını taşıyor. Dekorasyon anlayışınıza göre istediğiniz rengini tercih edebilirsiniz. Biz daha şık bir görünüme sahip olduğunu düşündüğümüz siyah modelini incelemek istedik.

Siyah model EF-100B’nin ön kenarında kullanılan bakır tonu tasarıma önem veren kullanıcıların hemen dikkatini çekecektir. Bu model tavana asılabilecek bir projeksiyon cihazı değil. O yüzden evinizde ya da iş yerinizde konumlandırırken bunu düşünmekte fayda var. Her iki modelin de yuvarlak köşeleri, küçük tuşları ve deri hissi veren dış yüzeyi yine görsellikte öne çıkıyor.

Her ortamda kullanılabilir

Kompakt boyutu, şık tasarımı, yüksek görüntü kalitesi ve uzun lamba ömrüyle EF-100B evde sinema ya da oyun keyfinizi kat ve kat artıracaktır. Ayrıca profesyonel iş hayatında da yine sunduğu özellikler ile fark yaratabilir.

İstediğiniz her yöne görüntü sağlayın

Epson mühendisleri, lazer ışık kaynağı kullanarak ve havalandırmayla güç girişini cihazın yan tarafına yerleştirerek her yere konabilen ve her yöne görüntü yansıtabilen bu projeksiyonu geliştirmişler. Bu özellik, kullanıcılara görüntüyü yansıtabilecekleri yer açısından (örneğin duvar, tavan veya zemin) esneklik sağlıyor. Ayrıca 150 inçe kadar yansıtma özelliğiyle de pek çok ortamda rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün.

Lazer ışık kaynağı, gün ışığında bile parlak ve canlı görüntüler sağladığından ışıkları söndürmeye, pencereleri örtmeye ya da projeksiyon perdesi kullanmaya gerek duymayabilirsiniz. Ayrıca, otomatik görüntü ayarlama özelliği sayesinde kaymış ve bozulmuş görüntüler de söz konusu olmuyor.

Uzun Lamba Ömrü

Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı sayesinde, ekonomik modda her gün beş saatlik kullanım yapmanız halinde lamba ömrü on yıla kadar dayanıyor. Bu da böyle bir ürün için çok iyi bir süre…

HDMI bağlantı noktasına kablo takarak telefondan, tabletten, DVD oynatıcıdan, oyun konsolundan ve dizüstü bilgisayardan içeriğe kolayca erişilebiliyor. Arkasına Amazon Fire TV, Google Chromecast gibi çeşitli cihazlar bağlanabildiğinden içerik akışı da oldukça kolaylaşıyor. Tak ve oynat tasarım, aynı zamanda ses için de esnek seçenekler sunuyor. Dahili hoparlörler, soundbar için Bluetooth bağlantısı veya kulaklık girişi, mevcut alternatiflerden… Buna ek olarak, oynatılan içeriğin türünü yansıtan ses modları da mevcut.