HONOR ve ARRI Sinema görüntü bilimini cebe taşınıyor

MWC 2026 kapsamında HONOR ve ARRI, ‘ARRI Image Science’ yaklaşımını yeni nesil tüketici cihazlarına entegre etmeyi hedefleyen stratejik bir teknik iş birliği duyurdu. Ortaklık, 100 yılı aşkın tarihe sahip kamera sistemleri üreticisi ARRI’nin sinematik görüntü kalitesini tanımlayan temel prensiplerini akıllı cihazlara uyarlamayı amaçlıyor. Söz konusu iş birliğinin ilk ürünü yılın ikinci yarısında satışa çıkacak olan HONOR Robot Phone olacak.

Görüntü bilimi nedir?

İki şirket, bu iş birliğiyle akıllı telefonların ‘filtre/efekt’ seviyesini aşarak; renklerin doğallığı, parlak alanların yumuşak geçişi (highlight roll-off), gölge detaylarının korunması ve çekimden kurgu/post-prodüksiyona uzanan tutarlı bir iş akışı gibi sinema dünyasının standartlarını mobil tarafta yeniden tanımlamayı hedefliyor. ARRI’ye göre “image science”, bir görüntünün nasıl üretildiğinin temeli; yani renk davranışını, dinamik aralığı ve sahnenin ekranda nasıl ‘hissettirdiğini’ belirleyen çekirdek katman.

İlk ürün: HONOR Robot Phone

Açıklamaya göre ortaklığın ilk somut çıktıları, 2026’nın ikinci yarısında gelmesi beklenen HONOR Robot Phone’da görülecek. ARRI teknolojisinin bu cihazda ilk kez tüketici ölçeğinde bir akıllı telefona taşınacağı özellikle vurgulanıyor.

Robot Phone yaklaşımı; robotik/mekanik hareket kabiliyetiyle (gimbal benzeri) kadrajı dinamik biçimde yönetmeye, özneyi algılayıp odakta tutmaya ve içerik üretimini daha ‘otomatik’ hale getirmeye odaklanan bir ürün anlatısı üzerinden konumlanıyor.

Mobil içerik artık prodüksiyonun bir parçası

ARRI, akıllı telefonların halihazırda profesyonel prodüksiyonlarda da kullanıldığını; bu nedenle sinema ve tüketici elektroniği dünyasının daha da yakınlaşmasının zamanının geldiğini düşünüyor. Bu iş birliği, ARRI’nin 100 yılı aşkın süredir oluşturduğu görüntü dilini ve üretim akışlarını mobil tarafta daha erişilebilir kılma iddiası taşıyor.

HONOR CEO’su James Li, “HONOR, teknolojinin yaratıcılığı ve hikaye anlatımını teşvik etmek için var olduğu yeni bir mobil görüntüleme çağına öncülük ediyor” diyor. Li şöyle konuşuyor: “ARRI, nesiller boyunca sinemanın görsel dilini tanımladı. Bu iş birliği sayesinde, bu sinematik standartları ve profesyonel iş akışlarını mobil görüntülemeye taşıyarak, yaratıcıların daha fazla özgünlük ve duygusal derinlik içeren hikayeler oluşturmalarını sağlıyoruz.”

ARRI Genel Müdürü David Bermbach da iş birliği hakkında şunları söyledi: “Günümüzde, tüketici akıllı telefonları, dünya çapındaki gişe rekorları kıran filmlerde kullanılarak profesyonel film yapımında ciddi bir araç haline geldi. Bu nedenle, bu iki dünyayı daha da yakınlaştırmanın zamanı geldiğine inanıyoruz. İlk kez, ARRI Görüntü Bilimi’nin temel unsurları doğrudan bir tüketici cihazına entegre ediliyor.”