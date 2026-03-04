ASUS ProArt Display OLED PA32UCDMR-K Profesyonel Monitör

Advertorial

ASUS ProArt Display OLED PA32UCDMR-K, profesyonel içerik üreticileri için tasarlanmış üst düzey bir OLED monitördür. 31,5 inç (32 inç sınıfı) 4K UHD (3840×2160) çözünürlüklü QD-OLED paneli, 1000 nit tepe parlaklığı ve %99 DCI-P3 renk gamı ile son derece doğru renkler ve olağanüstü detay seviyesi sunar. 240Hz’e kadar yenileme hızı sayesinde hızlı render edilen sahneler, oyun geliştirme süreçleri ve yüksek kare hızlı içerikler tek bir ekranda hem üretilip hem de kalite kontrolünden geçirilebilir.

Üstün Görüntü Performansı

PA32UCDMR-K, 240Hz yenileme hızına ve 0,1 ms (GTG) tepki süresine sahip 31,5 inç 4K UHD QD-OLED paneliyle son derece akıcı bir görüntü sunar. 1000 nit tepe parlaklığı ve VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası, derin siyahlar ve yüksek kontrast elde edilmesini sağlar. Gerçek 10-bit renk derinliği ve Quantum Dot teknolojisi; %100 sRGB, %99 DCI-P3 ve Rec.2020 renk alanı kapsaması ile geniş ve doğru bir renk evreni oluşturur. ΔE < 1 seviyesindeki dünya lideri renk doğruluğu, ASUS ProArt Donanım Kalibrasyon Teknolojisi ile desteklenir.

HDR İçerik Üretimi için Optimize Edildi

Monitör; Dolby Vision, HLG ve HDR10 formatlarını destekler. Dolby Vision, 2026 yılının ilk çeyreğinde yayınlanacak yazılım güncellemesiyle aktif hale gelecektir.

Oyun Geliştirme ve Video Prodüksiyon için İdeal

240Hz yenileme hızı ve Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği sayesinde hızlı hareket eden görüntüler yırtılma ve takılma olmadan görüntülenir. HDMI 2.1 bağlantısı üzerinden 4K çözünürlükte 240Hz desteği, son derece akıcı ve detaylı bir görüntü sağlar. Bu sayede oyun geliştirme, animasyon ve video prodüksiyon süreçlerinde tek bir ekran üzerinden hem üretim hem de kalite kontrol mümkün olur.

Profesyonel Kalibrasyon ve Renk Yönetimi

ProArt Color Center, donanım kalibrasyonu destekleyen birden fazla ProArt monitörün uzaktan yönetilmesini sağlayan çevrim içi bir platformdur. Kullanıcılar monitörlerin son kalibrasyon tarihlerini, bir sonraki önerilen kalibrasyon zamanını ve farklı konumlardaki ekranlar için planlamaları tek merkezden yönetebilir. ASUS ProArt Donanım Kalibrasyonu, SDR ve HDR modlarında çalışır ve tüm renk profillerini doğrudan monitörün dahili işlemci çipine kaydeder. Monitör; Calman ve Light Illusion ColourSpace gibi profesyonel üçüncü parti kalibrasyon yazılımlarıyla tam uyumlu çalışır ve renk verilerinin doğrudan ekrana yazılmasını destekler.

OLED Koruma Teknolojisi

ProArt Display OLED serisi, görüntü yanığı (burn-in) riskini azaltmaya yardımcı olan ASUS OLED Care özellikleriyle donatılmıştır.

Bağlantı Seçenekleri

PA32UCDMR-K, profesyonel iş akışları için zengin bağlantı seçenekleri sunar. Çift Thunderbolt 4 bağlantısı 96W güç iletimi sağlar. HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 DSC ve dahili USB hub sayesinde farklı cihazlarla hızlı ve esnek bağlantı imkânı sunar.

Ergonomi ve Sürdürülebilirlik

Monitör; yükseklik ayarı, eğim ve dikey döndürme (pivot) özelliklerine sahip ergonomik standı sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar. Ayrıca çevre dostu kâğıt ambalaj ve enerji verimli çevresel standartlara uygun olarak üretilmiştir. Kutudan monitör siperliği (hood) ve ProArt CaliContrO MCA02 üçü bir arada renk ölçer birlikte çıkmaktadır.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak yaratıcı süreçleri desteklemek için Adobe Creative Cloud® uygulama ve hizmet paketini kullanıcılara sunuyor. Belirli bölgelerde, uygun ASUS ürünlerini satın alan müşteriler, üç aylık veya bir aylık Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D ve Adobe Acrobat aboneliğini ücretsiz olarak edinebilecek. Bu abonelik yeni veya mevcut bir hesaba uygulanabiliyor ve kayıt sitesi üzerinden kullanılabiliyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresine sahiptir. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.