TECNO, yenilenen Ella AI asistanı ve yeni nesil cihazlarını duyurdu

TECNO, MWC Barcelona 2026’daki lansmanında yeni amiral gemisi cihazları, konsept teknolojileri ve güncellenmiş yapay zeka stratejileriyle akıllı ekosistemini önemli ölçüde genişlettiğini duyurdu. “Yeni Nesil Akıllı Teknoloji Deneyimi” temasıyla gerçekleştirilen lansmanda; CAMON 50 Serisi ve POVA 8 Serisi akıllı telefonlar, yenilenen Ella AI asistanı, Tonino Lamborghini ile stratejik iş birliği ve 10’dan fazla konsept cihaz öne çıktı.

Akıllı Telefonlarda Yeni Dönem: CAMON 50 ve POVA 8 Serisi

CAMON 50 Serisi, TECNO’nun mobil görüntüleme mirasında yeni bir sayfa açıyor. Profesyonel donanımı özel AI işlem yetenekleriyle birleştiren seri, mobil fotoğrafçılığı yeniden tanımlarken aynı zamanda güçlü bir üretkenlik merkezi olarak konumlanıyor. Entegre AI Toolkit ve proaktif Ella sesli asistan sayesinde yapay zeka, kullanıcıların günlük yaşamına kesintisiz biçimde entegre ediliyor.

Performans odaklı POVA 8 Serisi ise serinin en üst modeli POVA CURVE 2 5G ile dikkat çekiyor. Cihaz; ultra ince 7,42 mm gövde içinde TECNO’nun bugüne kadarki en büyük 8000mAh bataryasını, 144Hz kavisli AMOLED ekranı ve MediaTek Dimensity 7100 5G işlemciyi bir araya getiriyor. IP64 dayanıklılık derecesi ve altı yıla kadar pil dayanımıyla model, yüksek performansı şık tasarımla buluşturuyor.

Pratik Yapay Zeka Stratejisi ve Yenilenen Ella AI Asistanı

MWC 2026’nın önemli başlıklarından biri de TECNO’nun yeni yapay zeka yatırım planları oluyor. 2024’te duyurduğu “Pratik Yapay Zeka” vizyonunu derinleştirerek özellikle gelişmekte olan pazarlara yönelik yerel ihtiyaçlara özel uyarlanmış AI yatırımlarını artıracağını açıklayan TECNO, bu yaklaşımın somut sonuçlarını da paylaşıyor. 2025 yılında yaklaşık 100 milyonu görüntü işleme görevi olmak üzere toplam 500 milyondan fazla kullanıcı talebini işlendiği, etkileşimlerin yarısından fazlasının ise İngilizce dışındaki dillerde gerçekleştiği aktarılıyor.

Stratejinin merkezinde yer alan yenilenen Ella AI asistanı, HiOS 16 ile daha proaktif ve bağlam farkındalığı yüksek bir yapay zeka yol arkadaşı olarak konumlanıyor. Güncelleme kapsamında sunulan yeni özellikler arasında akıllı öneriler, WhatsApp mesajlarını sesli okuma ve yanıtlama, YouTube video özetleri ve “Minus One” ekranı üzerinden tek kaydırmayla AI araçlarına erişim bulunuyor. TECNO ayrıca deneysel GUI Agent çözümüyle, basit komutlarla görevleri otonom biçimde tamamlayabilen yeni bir AI etkileşim modelini de tanıtıyor.

Yapay zeka destekli cihazlarına sağlık ve eğitim odaklı yeni özellikler ekleyen TECNO, en yeni CAMON 50 Serisi ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Seri, temassız yüz tarama teknolojisi sayesinde kullanıcıların sağlık verilerini anlık olarak takip etmesine olanak tanıyor. Yenilenen AI Problem Solving özelliği de öğrencilerin bağımsız öğrenmesini destekleyen ve ebeveynlerin çocuklarına ders çalıştırmasına yardımcı olan iki ayrı mod sunuyor.

Tonino Lamborghini ile Stratejik Ortaklık

MWC 2026 sahnesinde gözler TECNO’nun üzerindeyken, markanın Tonino Lamborghini ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği fuarın en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. İtalyan lüks tasarım anlayışını yüksek teknolojiyle birleştiren bu ortaklık, teknoloji dünyasında büyük ses getiriyor.

İş birliğinin ilk ürünü Tonino Lamborghini TECNO TAURUS (MEGA MINI G1 Pro), fuarın en çok ilgi gören cihazları arasında başı çekiyor. “Dünyanın en küçük su soğutmalı oyun bilgisayarı” unvanıyla lanse edilen bu devrimsel cihaz, minimal boyutlarda maksimum performans vadediyor.

Bu teknolojik hamleyi, İtalyan estetiğiyle harmanlanan POVA Metal Tonino Lamborghini Limited Edition akıllı telefon modeli takip ediyor. Ancak iş birliği sadece bu iki ürünle sınırlı kalmıyor; TECNO, ilerleyen dönemde genişleyecek olan Tonino Lamborghini TECNO AIoT ekosistemiyle lüks segmentteki yapay zeka deneyimini tüm cihazlarına yaymaya hazırlanıyor.

10’dan Fazla Konsept Cihazla Geleceğe Bakış

TECNO, fuar kapsamında yalnızca mevcut modellerini değil, akıllı cihazların geleceğine ışık tutan bir düzineden fazla konsept teknolojisini de görücüye çıkarıyor. Şirketin inovasyon vizyonunu yansıtan bu çalışmalar arasında en dikkat çekeni, donanım dünyasında yeni bir sayfa açması beklenen Modüler Manyetik Bağlantı Teknolojisi.

Bu teknoloji, manyetik ekleme ve akıllı bağlantı özellikleri sayesinde akıllı telefonların istiflenebilir bataryalar, aksiyon kameraları veya profesyonel telefoto lenslerle anında genişletilmesine olanak tanıyor. ATOM ve MODA tasarımlarıyla sunulan bu çözüm, telefonları ihtiyaç anında birer “güç merkezine” dönüştürüyor.

TECNO, oyun tutkunlarını da unutmadı. POVA Metal, POVA Controller Slide ve POVA Earphone’dan oluşan yeni POVA ekosistemi, mobil oyun deneyimini tamamen farklı bir boyuta taşıyor. Özellikle MOBA oyunları için özel olarak geliştirilen dünyanın ilk kontrolcülerinden biri olan Controller Slide, oyunseverlerin aradığı hassasiyeti ve pratikliği sunuyor.

Yazılım tarafında ise Arm iş birliğiyle geliştirilen “Edge-Side AIGC Preview Technology” dikkat çekiyor. Bu teknoloji, algoritmik optimizasyon sayesinde ekran titremesini minimize ederek 30 fps gerçek zamanlı ön izleme ve akıcı bir bölünmüş ekran deneyimi sağlıyor. En önemlisi, modellerin başarılı şekilde sıkıştırılması sayesinde bu gelişmiş yapay zeka özellikleri, internet bağlantısı gerektirmeden tamamen çevrimdışı çalışabiliyor.

Markanın tasarım vizyonunu yansıtan diğer konseptler arasında, kamera renklerine göre arka paneli otomatik uyarlayan AI EINK, 0,7 mm’lik ultra dar çerçevesiyle dikkat çeken TECNO Slim 2 ve iyonize inert gaz aydınlatmasıyla sektörde bir ilki temsil eden POVA Neon yer alıyor.