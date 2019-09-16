İnceleme: Acer Swift 5

Yazı: Ömer Serkan Bakır

İlk taşınabilir bilgisayarınızın kaç kg olduğunu hatırlayan var mı? Benim kullandığım ilk notebook modelleri sanıyorum 3 kg civarındaydı. Fotoğraf çekmek için bir seyahate gideceğim zaman bu notebooku yanıma almayı hiçbir zaman düşünemezdim. Ama hep kafamda daha hafif bir notebook olsa seyahatlerde yanımda taşıyıp, çektiğim fotoğrafları işlesem ve daha büyük görüntülesem diye düşündüğümü çok iyi hatırlıyorum. Tabi aradan neredeyse 20 yıl geçti. Taşınabilir bilgisayar teknolojileri müthiş bir hızla gelişti. Bu geçen süre içerisinde netbook gibi ara bir ürün çeşidi bile kullandık. Kısacası artık günümüzde hem hızlı hem de kolay taşınabilir pek çok gelişmiş notebook modeli görmek mümkün.

Biz de özellikle seyahatlerde kolay taşınabilecek Acer’ın Swift 5 notebook modelini inceledik. 1 kg’dan daha hafif olan ve şık bir tasarıma sahip Swift 5, dayanıklı tasarımının yanı sıra geliştirilmiş ekran özellikleri sayesinde sınıfının en iyi görsel deneyimlerinden birini yaşamanızı sağlıyor.

İncelediğimiz Acer Swift 5 modeli 14” IPS Full HD (1920×1080) 16:9 ekran boyutuna sahip. Dokunmatik ekran sayesinde hem esneklik hem de hızlı çalışma imkanı sağlıyor.

RAM tipi DDR4 ve bellek kapasitesi 8 GB. Bu modelde Intel i5 (i5-8265) 4 çekirdekli bir işlemci kullanılmış. Paylaşımlı ekran kartı belleği ise 2 GB ve Intel marka. Üründe 256 GB’lık SSD hard disk kullanılmış. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi pek çok işlemi hızlı bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor.

Acer Swift 5 modelinde parmak izi okuyucu da bulunuyor. Kolayca ayarlanabilen parmak izi okuyucu sayesinde bilgisayarınızı açarken hızlı ve güvenli bir erişim sağlanıyor. Bu modelde 1 HDMI, 2 USB 3.0 ve 1 adet USB-C bağlantı yuvası bulunuyor. 2 hücreli 4670 mAh pil kapasitesi olan bu model yaklaşık 9 saatlik çalışma süresi sunuyor. Cihazın boyutları ise 14,9x329x228mm.

Acer Swift 5 modeli, yüksek performans gerektiren işlemler için pek uygun bir model değil. Ancak zaten böyle bir iddiası da yok. Şık tasarımı, sağlam kasası, gelişmiş özellikleri, hızlı yapısı, yüksek pil ömrü, dokunmatik ekranı, kaliteli hoparlörleri ile öne çıkan bir notebook. Sonuç olarak Acer Swift 5, sık seyahat eden ve bilgisayarını her zaman yanında taşımak isteyen kullanıcıların incelemesini önerebileceğimiz uygun bir model.