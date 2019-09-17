İnceleme: Zhiyun Crane M2

Piyasaya girdiği ilk günden beri video içerik üreticilerinin en çok takip ettiği gimbal firmalarından biri haline gelen Zhiyun’un en yeni modeli Crane M2’yi inceledik.

Piyasaya girdiği ilk günden beri video içerik üreticilerinin en çok takip ettiği gimbal firmalarından biri haline gelen Zhiyun’un en yeni modeli Crane M2’yi inceledik.

Çok işlevli bu yeni gimbal, kompakt ve aynasız fotoğraf makineleri ile kullanılabiliyor. Ayrıca cep telefonları ve aksiyon kameralarla da çalışıyor. Yeni gimbal, wi-fi ve Bluetooth ile kamera kontrolünü sağlarken, yaklaşık 6-7 saatlik kullanım süresi sunuyor. Pilin ortalama şarj süresi ise 2 saat. Powerbank’larla da şarj edilebiliyor.

Uzun Pil Ömrü

130 gram ile 720 gram arasındaki kompakt kameralar, hafif aynasız makineler, akıllı telefonlar ve aksiyon kameralar için kullanılabilen bu yeni gimbali biz de hem kompakt makine hem de akıllı cep telefonları ile test ettik. Crane M2, tek elle kontrol edilebiliyor. Tutuşu oldukça rahat ve yapısında kullanılan dokusu çok iyi… Küçük OLED ekranda, seçilen çalışma modunu, pil seviyesini, Bluetooth / Wi-Fi durumunu ve diğer fonksiyonları gösteriyor. Yeni hafıza kilidi sayesinde, roll açısını bir kez ayarladıktan sonra yeniden ayarlamak için birkaç saniye yeterli oluyor.

Farklı cihazları tek bir gimbal ile kullanmak isteyen ve kaliteli içerik üreten kullanıcılar için ideal bir seçim olan Crane M2, güzel bir kutu içeriğine sahip. Diğer Zhiyun ürünleri gibi kendi özel taşıma kutusuyla gelen Crane M2’nin kutu içeriği şöyle: mini tripod, yeni tasarlanmış hızlı plate, bağlantı vidası, type-C kablosu, bileklik ve cep telefonu tutucusu.

Daha önce hiç gimbal kullanmamış kullanıcıların ürüne alışması için birkaç saat sabırla ve sakince çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz ürünleri kullanmadan önce hassas bir kalibrasyon ve ayar gerektirdiği için kutudan çekime hazır bir şekilde çıkarılamıyor. O yüzden gün içerisinde sık sık çekim yapılacaksa katlayıp kutuya yerleştirmek pekiyi fikir olmayabilir. Her zaman çekime hazır olsun istiyorsanız kutusundan başka bir taşıma şekli geliştirmeniz gerekiyor. Ürün tanıtım videolarında pantolon yan cebinde bile taşınabildiği gösteriliyor, ancak bu şekilde ne kadar kullanışlı olur bilemiyoruz tabi…

Crane M2, 7 farklı çalışma moduna sahip. Bu modları kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:

PF Modu

Gimbal sağa/sola yumuşak bir şekilde hareket eder ancak aşağı/yukarı hareket etmez. Yere doğru paralel bir şekilde durur.

F modu

Kamera, gimbalın hareketlerini takip eder. Pan-Tilt hareketlerinde yumuşak bir şekilde hareket eder.

L modu

Kameranın yönünü sabitler. Böylelikle kamera hareket etmeden sabit kalır.

POV Modu

Crane M2 üç eksende senkron harekete izin veren POV modu sunar. Hareket sırasında seviyeleme yapmak yerine, kamera gerçek POV çekimlerine izin verir.

Vortex Modu

Kameranızı yatay bir şekilde yatırdıktan sonra 360 °döndürerek çekim gerçekleştirme özgürlüğü sunar.

Go Modu

Aksiyon ve hareketli sahneler için hızlı pan ve tilt hareketlerine izin verir.

Selfi Modu

Kamerayı PF modunda size doğru çevirir. Böylece gimbal kontrolleri size doğru dönükken, kamera ile kendinizi çekebilirsiniz.