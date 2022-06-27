İnceleme: Zhiyun Crane-M2 S

Crane-M2 S, tıpkı önceki model Crane M2 gibi küçük kameralar, üzerine küçük ve hafif objektifler takılı olan bazı aynasız fotoğraf makineleri, kompakt kameralar, aksiyon kameralar ve cep telefonları için tasarlandı.

Yazı: Volkan Yetilmezer

Zhiyun yine boş durmuyor ve rakipleri bir cihaz üretip yıllarca onu satmaya çalışırken, Zhiyun sürekli inovasyon ile yeni ürenler çıkarmaya devam ediyor. Bu sefer de artık yenilenme zamanı gelen Crane-M2 S aramıza katıldı.

Crane-M2 S, tıpkı önceki model Crane M2 gibi küçük kameralar, üzerine küçük ve hafif objektifler takılı olan bazı aynasız fotoğraf makineleri, kompakt kameralar, aksiyon kameralar ve cep telefonları için tasarlandı. M2 S küçük, güçlü ve süper hafif bir kamera gimbalı. Küçük bir kamerası olan ancak Crane M3’ün hem maliyet olarak hem de boyut olarak daha yüksek olduğunu düşünen kullanıcılar için daha uygun maliyetli ve küçük bir çözüm oldu. M2’ye nazaran en yeni özelliği, elbette üzerindeki dolgu ışığı. 3 metre çapta 1000 lümen ışık şiddeti ile yönlendirdiğiniz tarafı oldukça iyi bir şekilde aydınlattığını söyleyebilirim. 5500 Kelvin ve CRI 90+ şeklinde birkaç bilgi daha vermiş olayım. Ayrıca beş seviye ayarı ve dört renk filtresi ile de kontrol tamamen sizde.

Sadece 549 gram ağırlığıyla Crane-M2 S, tıpkı bir telefon gimbalı gibi son derece küçük ve hafif yapılmış. Süper hafif gövde, standart Crane M2 serisine kıyasla daha güçlü motorlar ve uzatılmış kollarla birleştirilince ortaya son derece kullanışlı bir gimbal çıkmış oluyor. Taşıma kapasitesi olarak yaklaşık 1000 gram diyebiliriz. Ama tabi her zaman dediğim gibi, dengeleyebiliyorsanız 1000 gram…

Kullanım sırasında elde tamamen doğal hissedilecek şekilde tasarlanan Crane-M2 S, kamera ve gimbalin gerçek zamanlı durumunu ve çalışma parametrelerini gösteren dahili 0,66 inç ekrana sahip. Crane-M2 S’de Pan Follow, Follow, Lock, POV, Vortex, Go ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli çalışma modları mevcuttur. Bununla beraber tilt ve roll açılarında 320°, pan açısında ise 360° dönüş açısı sunuyor.

Tabi ki dengeleme de yine işinizi kolaylaştıracak şekilde yapılmış. Zhiyun’un daha önce sadece amiral gemisi gimballarında kullanılan en son plate çıkarma teknolojisine sahip olan V şeklindeki tasarım daha iyi çalışma verimliliği sağlarken, çift güvenlik kilit sistemi size her zaman güvenli bir taşıma sağlıyor.

USB-C konektörü aracılığıyla 12W’a kadar USB PD hızlı şarjı destekliyor. Tam şarja 100 dakikada erişebilirken, 10 saate kadar da çalışma süresi size sunuyor. Ayrıca uyumlu kameralarla bağlantı yaptığınızda hem kamerayı şarj edebiliyorsunuz hem de kayda girip çıkabiliyorsunuz. Bununla beraber, dahili pile sahip olduğundan, pili bitse bile bir powerbank kullanarak anında şarja başlayabilir ve cihaz açıkken şarj etmeye devam edebilirsiniz. Bu tip kullanım şekline sahip gimbalları her zaman çok sevmişimdir. Çünkü bazen gimbalı şarj etmeyi unutuyor insan ve kullanmaya başladığı o an pil durumunu görünce sinir krizi geçiyorsunuz.

Yeni gimbal, standart ve combo olarak iki farklı satış paketi ile raflardaki yerini aldı. Eğer combo paketi alırsanız, benim çok sevdiğim beyaz Zhiyun çantasına da sahip oluyorsunuz. Bu çanta aynı zamanda su geçirmez olduğu için, içindeki ekipmanları da son derece iyi koruyacaktır. Ayrıca telefon tutucu da sadece combo pakette mevcut. Eğer standart paket alırsanız, çantanız bu sefer köpükten yapılan koruyucu kutu şeklinde olacaktır. Bu nedenle satın alma kararınızı buna göre yapın derim.

Ürün hakkında daha detaylı bilgiye www.youtube.com/c/fotografsokakta adresindeki inceleme videosundan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki inceleme yazımda görüşmek üzere…