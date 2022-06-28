Panasonic dayanıklı yeni TOUGHBOOK cihazlarını tanıttı

Panasonic, savunma sanayii, kolluk kuvvetleri ve kamu hizmetleri için uygun olan 14 inç büyüklüğündeki TOUGHBOOK 40 ile en çok satan tamamen dayanıklı ve 5G desteğine sahip TOUGHBOOK G2 tabletinin Türkiye’de satışa sunulduğunu duyurdu.

TOUGHBOOK 40, dayanıklılığı modüler hale getiriyor

7 genişletme alanına sahip modüler tasarımı sayesinde parçaları en zorlu koşullara göre hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilen TOUGHBOOK 40, operasyonları kolaylaştıran askeri seviye güvenliği ve iletişim imkanlarıyla en zorlu koşullarda bile kullanılabiliyor.

Tek bataryada yaklaşık 18 saat, cihazı kapatmadan değiştirilebilen iki bataryayla yaklaşık 36 saat kullanım ömrü sunan TOUGHBOOK 40’ta RAM, SSD, akıllı kart ve parmak izi okuyucular için 4 genişletme alanı daha bulunuyor. Bu alanlar ikinci SSD, DVD ve Blu-ray sürücülerine ek olarak VGA, True Serial, USB 3.2 Gen1 Tip-A ve ikinci HDMI veya dahili GLAN gibi girişler için kullanılabiliyor.

Cihaz, araç içinde veya ayakta kullanılabiliyor. Aynı şekilde araçların aksamlarını teşhis ederken, bakım yaparken ve eğitim verirken de yardımcı oluyor. Cihaz kolluk kuvvetleri ve sınır kontrollerinde yönlendirme, plakayı veya şüpheliyi tanımlama gibi süreçler için de ideal bir kullanım sunuyor. Otomotiv ve tarım sektörlerinde ise yol kenarında veya tarlada, kamyonlarda veya büyük makinelerde teşhis ve onarım yapan teknisyenler için mükemmel bir araç haline geliyor. Kamu hizmetlerinde ise mühendisler boru hatlarının, güneş panellerinin ve elektrik santrallerinin denetimleri ve bakım programları için TOUGHBOOK 40’ı kullanabiliyor.

En büyük güçlükleri bile aşabilen performans

Windows 11 güvenli çekirdeklere sahip olan TOUGHBOOK 40, Intel® Core™ i5-1145G7 vPro® işlemci (opsiyonel Intel® Core™ i7 vPro® işlemci), 16GB RAM (64GB’a varan seçenekler) ve hızlıca değiştirilebilen standart 512GB NVMe OPAL SSD (2TB’a varan seçenekler) ile birlikte geliyor. Ayrıca hızlıca değiştirilebilen NATO onaylı VIASAT kendi kendisine şifreleyen güvenlik sürücüleri, MIL bağlayıcılarıyla ve montaj istasyonlarıyla birlikte kullanma imkanı, çalışırken ışığı ve elektronik aktarımları anında kesmek için tek dokunuşla aktifleşen Gizli Mod işlevi de bulunuyor.

Parlaklığı yüksek Full HD dokunmatik ekran, dokunmatik ekran kalem, parmak, eldiven ve ıslak ten arasındaki farklı otomatik olarak algılayabiliyor ve en uygun kullanım moduna anında geçiş yapıyor. Yeni tasarlanan touchpad’de eldiven giyildiğinde ve yağmur yağarken de çalışabilen iki tane fiziksel fare tuşu bulunuyor. İki parmakla kullanım imkanı sayesinde kullanıcılar sahadaki en karmaşık işlemleri bile kolaylıkla yapabiliyor.

En yeni iletişim teknolojilerini destekliyor

TOUGHBOOK 40, simleri ve LTE’yi değiştirmeden mobil taşıyıcılar arasında geçiş yapabilmek için eSIM’in yanı sıra 5G gibi en yeni iletişim imkanlarını barındırıyor. Tüm büyük GPS navigasyon sistemleriyle kullanılabilen cihaz, WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 imkanı da sunuyor. Waves MaxxAudio® stereo hoparlörler, sahada etkili iletişim sağlamak için insan sesini öne çıkarıyor ve konuşmaların gürültülü ortamlarda bile sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Yapay zeka ile gürültü azaltma özelliğine sahip yeni dörtlü mikrofon, ortamdaki ses kalabalığını karşı tarafa yansıtmıyor.

En dayanıklı cihaz

TOUGHBOOK 40, suya ve toza karşı IP66 seviyesi ile dayanıklılığı yeni seviyelere çıkarıyor. Isı, nem ve titreşime karşı askeri standartları karşılayancihaz, 180 cm yükseklikten 26 kere yan düştüğünde bile çalışmaya devam edebiliyor.

Yeni nesil teknolojileri destekleyen TOUGHBOOK G2, önceki nesil sistemlerle de uyumlu

Mobil çalışanlar için çok yönlü bir araç olan 5G destekli TOUGHBOOK G2’de eSIM, sahada çalışanlar için uzun dönem kullanılabilecek bağlantı imkanları, artırılmış performans, iki kat daha fazla RAM ve depolama yer alıyor. Ekranı da parlak olan cihaz, Microsoft Secured-Core PC olarak artırılmış güvenlik de sunuyor. Temaslı ve temassız akıllı kart okuyucularını eklemek için kullanıcı tarafından değiştirilebilir ek genişletme yuvası alanı ve hızlı tıklama için ekranın ön çerçevesindeki üç özelleştirilebilir düğme ile gelişmiş esneklik ve kullanım kolaylığı sunuyor.

TOUGHBOOK G2, Standart versiyonunun yanı sıra sağlık hizmetleri, kolluk kuvvetleri ve savunma gibi hassas sektörler için Quick Release SSD modeli bulunuyor. Cihaz aynı zamanda ek bir USB Type-A ve Type-C ® bağlantı noktasına sahip opsiyonel arkadan aydınlatmalı klavye ile donatılabiliyor. TOUGHBOOK G2, klavyeli veya klavyesiz kullanım için araç yerleştirme istasyonlarının yanı sıra el kayışları, omuz kayışları ve sterilize edilebilir seçeneklere sahip çantalar dahil olmak üzere zengin bir özel aksesuar ekosistemi ile birlikte geliyor.

TOUGHBOOK G1 ve TOUGHBOOK 20 kullanıcıları, geriye dönük uyumlu olması sayesinde bu aksesuarların çoğunu TOUGHBOOK G2 ile kullanmaya devam edebiliyor. TOUGHBOOK G2, çeşitli sektörlerde birçok mobil iş için ideal bir cihaz haline geliyor. Saha hizmetleri bakım ve onarımında 4G bağlantısı, seri bağlantı noktası, 2. LAN, barkod okuyucu veya termal görüntüleme için esnek özellikler ve 18,5 saate kadar uzatılmış pil ömrü sunuyor. Ofise yapılan geri aramalar için Windows Hello kapasiteli 2 MP ön kamera, belgelerin fotoğrafını çekmek için LED flaşlı 8 MP arka kamera ve doğru biyometrik imzayı çekmek için bir sayısallaştırıcı (digitiser) kalem ile raporlama ve müşteriyle yüz yüze etkileşim için tam donanım sunuyor.

İnşaat sektöründe ise Intel® vPro® teknolojisine sahip güçlü 10. Nesil Intel® CoreTM işlemcisi (Dört Çekirdekli) ve 16 GB RAM (opsiyonel 32 GB) sayesinde saha yönetimi, planlama ve kontroller için kullanılabiliyor. Opsiyonel masaüstü kızağa takıldığında 4K çözünürlükte iki harici ekrana çıkış imkanı ile şantiyede bir PC’nin yerini kolayca alabiliyor.

Taşımacılık sektöründe ise araba kurtarmadan, demiryolu tren ve ray bakımına ve demiryolu sürücülerine (elektronik demiryolu çantaları) kadar personel ve uçak yer destek personeli için ideal bir kullanım sunuyor. Her ortamda kolay görüntüleme için 1000cd/m² kontrol edilebilir dokunmatik ekran parlaklığı sunan TOUGHBOOK G2, tamamen sağlam bir yapıya ve IP65 derecesine sahip.

En uygun iş arkadaşı

eSIM ve 5G gibi yeni özelliklerinin yanı sıra artırılmış performans, iki katı daha fazla RAM ve depolama sayesinde TOUGHBOOK G2 mobil çalışanlar için en uygun cihaz oluyor. Ek USB Type-A ve Type-C ® bağlantı noktasına sahip opsiyonel arkadan aydınlatmalı klavye ile donatılan cihaz, farklı şekillerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Sunum yaparken veya taşırken normal bir dizüstü bilgisayar haline gelebiliyor ve masaya veya bir araca montajlanabiliyor.