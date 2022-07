Canon, Kiralama İhtiyaçlarına Çözüm Sunuyor

Canon; Kiralık Kameracım ve Okto Store iş birliği çerçevesinde, fotoğraf ve video tutkusunu amatörlükten bir adım öteye taşıyarak profesyonelleşmek isteyen içerik üreticileri ve kamera kiralama yapan işletmeleri son teknoloji ürünleriyle buluşturdu. Alanında profesyonel görüntü yönetmenleri, yönetmenler, sektör profesyonelleri, iletişim fakültesi öğretim görevlileri ve öğrenciler, Canon’un Pro- IG ürünlerini ve kiralama fırsatlarını inceleme şansına sahip oldu.

Katılımcılar, Görüntü Yönetmeni Burak Günaydın’ın önderliğinde başta EOS R5 C, Dual Fisheye VR lens ve RF lens ailesi olmak üzere Cinema EOS serisinin eşsiz ürünlerini deneyerek teknik özelliklerini keşfetti. Yoğun ilgi gören etkinliğin öne çıkan ürünü Cinema EOS serisinin profesyonel film yapımı özellikleriyle EOS R Sistemi’nin fotoğraf becerilerini birleştiren hibrit kamera, EOS R5 C oldu.

Katılımcılara Canon ürünlerini deneyimlemelerinde yol gösteren Burak Günaydın profesyonellik yolunda ilerleyen içerik üreticilerine; “Yönetmen olma ümidimi kestiğim bir zamanda telefonla çektiğim bir video ile yönetmenliğe başladım. 20 günlük Türkiye gezisi olan bir işte çektiğim video sosyal medyada yayıldı ve sonra bir baktım yönetmen olmuşum. Elimizdeki kamera ile inanılmaz işler başarabiliriz. Evinizde kuracağınız ekiple de inanılmaz işler yapılabilir. İlerlemek istersen kapılar açıktır” mesajı verdi.

Canon Orta Doğu ve Türkiye B2C Direktörü Binoj Nair: “Canon olarak, kullanıcılarımızla bir araya gelerek ürünlerimizi deneyimletmek ve içerik üreticiliğine karşı giriş bariyerlerini yıkmak en önemli stratejilerimizin başında yer alıyor. Kullanacağınız ürünle aranızda bir bağ oluşabilmesinin çok büyük öneme sahip olduğunu biliyor ve bu sebeple her fırsatta deneyimleme alanları yaratarak ürünlerimizi kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Öte yandan üstün teknolojilere sahip olmanın avantajıyla ürün portfolyomuzu her kategoride geniş tutarak kullanıcılarımızın isteklerine çözüm sunuyoruz. Böylece her geçen gün daha da güçlü hale geliyor ve markamıza değer katıyoruz.” dedi.

Geliştirilmiş 8K Çekimler – EOS R5 C

Etkinlikte, katılımcıların da deneyimleme imkânı bulduğu Cinema EOS Sisteminde bir ilk olma niteliği taşıyan EOS R5 C, dahili olarak 8K 30p RAW kayıt ve harici güç kaynağı ile 60p’ye kadar kayıt yapabiliyor ve bu sayede olağanüstü netlik sunarken sonsuz sayıda post prodüksiyon olasılığı yaratıyor. Yerleşik aktif soğutma sistemi sayesinde içerik üreticilere saatlerce yüksek kalitede 8K çekim yapabilme imkânı sunuyor. PQ ve HLG üzerinden HDR ve Canon’un popüler Canon Log 3 gamma desteği sayesinde film yapımcıları nefes kesici, aslına sadık kaliteli videolar çekebiliyor. Canon’un itibarlı Dual Pixel CMOS AF sistemine sahip olan fotoğraf makinesi gözden AF ve EOS iTR AF X işlevleriyle her seferinde hassas odaklanma garantisi sunuyor.

Yüksek görüntü kalitesi – RF 70-200MM F2.8L IS USM

Canon’un temel RF lenslerinden oluşan üçlü lens grubundaki üçüncü lens olan yüksek performanslı RF 70-200MM F2.8L IS USM telefoto zum, tüm koşullarda çalışmak üzere tasarlanmış kompakt gövdede olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor. Genel kullanıma uygun, pratik ve profesyonel özellikleriyle ön plana çıkan bu zum lens ile elde harika çekimler yapabilmeniz, 0,7 metreye kadar odaklayabilmeniz ve şimdiye kadarki en hızlı otomatik odaklamaya sahip olabilmeniz mümkün. Bununla birlikte bir Canon lenste ilk defa kullanılan çift Nano USM motorlar sayesinde fotoğraf veya video çekimi için ideal olan hızlı ve sessiz sürekli odaklama benzersiz bir seviyeye çıkıyor.

Profesyoneller için hızlı ve geniş açı – RF 15-35MM F2.8L IS USM

Canon’un en hızlı ultra geniş açılı zumu RF 15-35MM F2.8L IS USM, sahip olduğu Nano USM motoru, 5 kademeli görüntü sabitlemesi ile düşük ışıkta bile muhteşem netlik yakalamanızı sağlıyor. Dinamik 15-35 mm odak uzaklığı sayesinde aksiyon, manzara ve seyahat çekimleri için kusursuz performans sergiliyor.