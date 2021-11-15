Zorlu İşler için Sağlam Dizüstü mü Lazım?

Çevresel faktörlerin zorlu olduğu bir ortamda çalışıyorsanız içinizin rahat etmesi gereken en önemli konulardan biri kullandığınız teknolojik cihazın işiniz için yeteri kadar sağlam olup olmadığıdır. Çünkü sizin ya da bir başkasının hayatı buna bağlı olabilir. İster ordu mensubu olun, ister bir petrol platformunda, acil müdahale ekibinde, fabrikada ya da sahada çalışın, kullandığınız teknolojik cihaz, ofislerde kullanılan geleneksel dizüstü bilgisayarların sınırlarını zorlayacak aşırı sıcak, kesintisiz titreşim, aşırı toz ve nem gibi etkilere maruz kalabilir.

İşte bu nedenle Latitude Rugged PC portföyü en zorlu koşul ve ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiş. Yeni çıkacak olan dayanıklı modeller şunlar: 5G özellikli 14 inç Dell Latitude 5430 Rugged ve 5G özellikli 13 inç Dell Latitude 7330 Rugged dizüstü bilgisayarlar…

Dell Latitude 5430 Rugged

Optimum performansın yanı sıra saha dayanıklılığı gerektiren bir işiniz varsa Latitude 5430 Rugged tam size göre bir seçim olacaktır. Yalnızca 1,97 kg ile başlayan ağırlığıyla oldukça güçlü olan bu cihaz, isteğe bağlı ayrı grafik kartıyla birlikte geliyor. Toz, kir ve suya karşı üst düzey koruma için IP-53 derecesine sahip olan cihaz 90 cm’ye kadar düşme testine de tabi tutulmuş.

Dell Latitude 7330 Rugged Extreme

Üst düzey dayanıklılıkla bir adım öne çıkan Latitude 7330 Rugged Extreme, isteğe bağlı 1400 nit doğrudan güneş ışığında görüntülenebilen ve eldivenli çoklu dokunmatik özellikli ekranla donatılmış. 180 cm’ye kadar düşme testine tabi tutulan cihaz, toz, kir ve suya karşı maksimum koruma sağlayan IP-65 derecesine sahip.