Nikon hem video profesyonelleri hem de içerik geliştiricilere yönelik aynasız fotoğraf makinesi ile ilk film yapım seti olan Nikon Z 6 Temel Film Seti'ni tanıtıyor.

Nikon hem video profesyonelleri hem de içerik geliştiricilere yönelik aynasız fotoğraf makinesi ile ilk film yapım seti olan Nikon Z 6 Temel Film Seti’ni tanıtıyor. Bu set, yüksek kaliteli filmler yapmak için tüm temel araçlarla hızlı bir şekilde çekime başlamanın tüm temel şartlarını sağlamak üzere ve özgürce çalışma olanağı kazandırma amacı göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Film yapımcılarını bileşenleri kendi kişisel tercihlerine uyacak şekilde daha da fazla özelleştirme konusunda özgür bırakarak, gereksiz ekipman masrafının önüne geçmeyi de amaçlıyor.

Bu set, Nikon Z 6 aynasız fotoğraf makinesi ve yüksek bit hızlarında tam çerçeve ultra yüksek kaliteli 4K video sunan pek çok F objektif yuvalı NIKKOR objektif ile entegrasyona olanak tanıyan FTZ Montaj Yuvası Adaptörü içeriyor. Fotoğraf makinesinin beş eksenli optik Titreşim Azaltma (VR) sistemi, inanılmaz kararlı çekimler için elektronik VR ile birlikte çalışıyor. Sete dahil olan Atomos Ninja V ile sorunsuz entegrasyon sağlamak için, Atomos açık protokol desteğine sahip. Bu yılın ileriki günlerinde yayınlanacak olan donanım yazılımı güncellemesi, Atomos Ninja V kullanırken fotoğraf makinesinin RAW çıkışından Apple’ın ProRes RAW biçiminde görüntü kaydetme desteği getirerek renk geçişi konusunda maksimum esneklik sağlayacak. SmallRig hızlı açılan fotoğraf makinesi kafesi, daha temiz akan görüntüler ve kolay takip için üstten montajlı bir kavrama koluna sahip.

Bağımsız film yapımcıları için sunulan en üst seviye temel seti kullanıcılarıyla buluşturan Nikon, küçük ayak izine karşılık derin bir etkiye sahip uygun fiyatlı bir çözüm sunuyor. Başlangıçtan itibaren esneklik düşünülerek tasarlanmış bu set, her türlü film yapım tarzına uyacak şekilde ek ekipmanlar ile özelleştirilebiliyor.

NELERİ İÇERİYOR?

Nikon Z 6 fotoğraf makinesi gövdesi: 24,5 MP, 100 – 51.200 ISO, 6K’dan düşürülmüş örnekleme hızına sahip tam piksel okumalı 4K film, FHD çekimde 120 fps’ye varan kare hızı, 10 bit N-Log ve zaman kodu çıkışı, 144 Mbps’ye varan hızıyla 8 bit dahili kayıt, dahili ağır çekim ve zaman aralıklı çekim yetenekleri dahildir.

Nikon FTZ objektif yuvası adaptörü: Görüntü kalitesinde hiçbir kayıp olmadan NIKKOR F objektif yuvalı objektiflerin ve çok çeşitli sinematik objektiflerin kullanılmasına olanak tanıyor.

Atomos Ninja V: Düzenlemeye hazır ProRes ve DNxHR biçimlerinde esnek izleme ve kayıt.

SmallRig hızlı açılan fotoğraf makinesi kafesi: Yerleşik bir Manfrotto uyumlu hızlı açma sistemine sahip olması sayesinde, saniyeler içinde tripodlar ve monopodlar arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyor.

Nikon EN-EL15b piller: İki adet şarj edilebilir Li-ion pil, bir sonraki sahneyi çekmeye daima hazır olmanızı sağlıyor.

Sarmallı HDMI kablosu: 4Kp60 ProRes ve RAW yüksek kare hızlı kayıtlar için yüksek hızlı HDMI 2.0 desteğine sahiptir.

5200 mA/sa piller: İki adet pil ve bir adet hızlı şarj cihazı, en uzun çekimlerde bile Atomos’unuzu çalışır halde tutar.

Fotoğraf makinesi kafesi için SmallRig: Kolay takip için üstten montajlı kavrama kolu.

SmallRig Magic Arm: Atomos Ninja V’yi fotoğraf makinesi kafesine Magic Arm kelepçe ile bağlayın.