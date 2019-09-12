İnceleme: Kingston Canvas Focus 256GB

Kingston’un Canvas Focus hafıza kartı serisinde yer alan 256GB’lık CompactFlash ürününü son yaptığımız Kırgızistan gezimizde test ettik.

Günümüzde pek çok dijital fotoğraf makinesi SD kart yuvası kullansa da CompactFlash kart kullanan fotoğraf makinelerinin sayısı azımsanmayacak oranda. Biz de 256GB’lık bu hafıza kartını Canon EOS 5D Mark IV ile birlikte kullandık. Kırgızistan gezi programımızda özellikle dağlık bölgelerde ve daha sonra kamp yapacağımız alanlarda şarj sorunu olabileceğinden yanımıza oldukça fazla pil ve hafıza kartı alarak yola çıktık. Bazı gezilerde yanımıza bir bilgisayar alarak çekilen fotoğrafları yedeklediğimiz ya da hafıza kartlarını boşaltıp tekrar kullandığımız zamanlar da oluyor. Bu gezide ben yanıma bir bilgisayar ya da hard disk almadım. Kabaca yaptığım hesapla yanımdaki hafıza kartlarının kapasitesi bana fazlasıyla yetecekken bir de 256GB’lık bu hafıza kartı test için geldiğinde kapasite sorunu çoktan hallolmuş oldu. Normalde yapılacak gezi süresi ve ne tür içerikler çekildiğine bağlı olarak yüksek kapasiteli hafıza kartlarına ihtiyaç duyuyoruz. Ancak benim çantamda daha çok 32GB ve 64GB’lık kartlar bulunuyor. Kırgızistan’a beraber gittiğimiz fotoğrafçı arkadaşların bazıları video da çektiğinden onlar için kapasite sorunu daha ciddi boyuttaydı. Kısaca yola çıktığımızda yanımızda fazlasıyla hafıza kart stoğu vardı.

Bir fotoğrafçı için çektiği fotoğrafların güvenle depolanması ve bilgisayar başına geçtiğinde çektiği fotoğrafların sorunsuzca bilgisayara aktarılması çok önemli. Bugüne kadar Kingston’un sayısını hatırlamadığım kadar fazla hafıza kartını kullandım ve test ettim. Bu kartlardan hiçbiri çekim esnasında ya da sonrasında sorun çıkarmadı. Bizim zorlu sayılabilecek Kırgızistan gezimiz sırasında fotoğraf çekerken ve sonrasında da hiçbir problem yaşamadım. Kingston Canvas Focus hafıza kartı serisinin dayanıklılığı zorlu koşullarda test ediliyor. Ürünün çalışma sıcaklığı 0°C ile 60°C arasında. Saklama sıcaklığı ise -20°C ile 85°C arasında…

Hem fotoğraf hem de video çekimlerinizde kullanabileceğiniz Canvas Focus kart serisinde yer alan 256GB’lık bu kart, UDMA 7 desteği, 150MB/s’ye varan okuma, 130MB/s’ye varan yazma hızları sağlıyor. Profesyonel kalitede video için ise Video Performansı Garantisi (Video Performance Guarantee – VPG 65) sunuyor.