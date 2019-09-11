Apple iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

Apple düzenlediği basın toplantısıyla gelişmiş performans sunan yeni iPhone serisi, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’i duyurdu. Yeni Super Retina XDR ekran, bugüne kadar bir iPhone’da bulunan en parlak ekran olma özelliğine sahip. Apple tasarımı güçlü A13 Bionic çip, her görevde benzersiz bir performans gösterirken pil ömründe de, gün boyu kolayca dayanması için bir artış sağlıyor. Yeni üçlü kamera sistemi; Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralarla profesyonel düzeyde bir deneyim sunuyor. Loş ışıkta fotoğraf çekimine çok büyük iyileştirmeler getiren bu yeni sistem, bir akıllı telefonda görülen en yüksek video kalitesiyle aksiyon çekimleri için harika bir çözüm sunuyor. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max aralarında yeni gece yeşilinin de yer aldığı dört renkte geliyor.

Pro Tasarım ve Ekran

Dokulu mat cam arka yüzeye ve parlak paslanmaz çelik şeride sahip olan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, aralarında harika yeni gece yeşilinin de yer aldığı dört etkileyici renkte geliyor. Bu en güçlü aygıtlar aynı zamanda dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te bir akıllı telefonda kullanılan en dayanıklı cam bulunuyor. IP68 derecesine sahip yeni modeller 30 dakika boyunca 4 metre derinliğe kadar suya dayanabiliyor, kahve ve soda gibi her gün dökülebilecek sıvılara karşı da korunuyor.

Özel tasarım bir OLED ekran olan yeni Super Retina XDR, 1200 nit değerine kadar parlaklıkla kullanıcılara filmler ve diğer yüksek çözünürlüklü videolarda etkileyici bir HDR deneyimi sunuyor. Super Retina XDR ekran, sistem genelinde renk yönetimi olanağı ile geniş renk desteği ve True Tone teknolojisi sayesinde daha doğal bir izleme deneyimi yaşatıyor. Gerçek siyahlar sunan 2.000.000:1 kontrast oranıyla profesyonel kullanıcılara daha canlı bir HDR video ve fotoğraf deneyimi sağlayan Super Retina XDR ekran, güç tüketimi konusunda da daha verimli. Müşteriler, iOS 13’e bütünüyle entegre olan Haptic Touch özelliği sayesinde favori uygulamalarıyla hızlı ve kusursuz bir şekilde etkileşime geçebiliyor. Bu özellik, tek bir dokunuşla Kamera uygulamasında selfie çekmek, Takvim uygulamasında bir randevuyu kontrol etmek veya Mail uygulamasındaki mail’lere göz at atmak gibi günlük işler için Ana Ekran’dan kestirmeler sunuyor.

Hızlı Performans, En İyi Pil Ömrü

Bir akıllı telefondaki en hızlı çip olan A13 Bionic, A12’den yüzde 20’ye kadar daha hızlı CPU ve GPU sayesinde iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile yapılan her şeyde benzersiz bir performans sunuyor. Gerçek zamanlı fotoğraf ve video analizi için daha hızlı bir Neural Engine birimi ve CPU’nun saniyede 1 trilyondan fazla işlem yapmasını sağlayan yeni Yapay Öğrenme Hızlandırıcılarına sahip olan A13 Bionic çip, yapay öğrenme için üretildi. A13 Bionic çip ve iOS 13 birlikte, bir akıllı telefondaki en iyi yapay öğrenme platformunu oluşturuyor.

Tüm bu işlem, grafik ve yapay öğrenme performansı, pil ömründe eşi görülmemiş bir adım atılarak sunuluyor. iPhone 11 Pro, bir gün içinde iPhone Xs’ten dört saat, iPhone 11 Pro Max ise iPhone Xs Max’ten beş saat daha fazla pil ömrü sunuyor.

Profesyonel Kamera Sistemi

iPhone 11 Pro, yepyeni Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralara sahip, dönüşebilen bir üçlü kamera sistemi sunuyor. iOS’e bütünüyle entegre olan bu sistem, herkese yönelik tasarlanan profesyonel düzey bir kamera deneyimi sağlıyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, bugüne kadar bir akıllı telefondaki en yüksek video kalitesi ile video çekiminde yeni bir standart belirliyor. Üçlü kamera sistemindeki her kamera, genişletilmiş dinamik aralık ve sinematik video stabilizasyonu ile muhteşem 4K videolar kaydedebiliyor. Daha geniş görüş alanı ve büyük odak düzlemiyle Ultra Geniş kamera, aksiyon videoları çekmek için harika. Kullanıcılar bu üç kamera arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyor. İşitsel Zoom özelliği de sesi video kareleriyle eşleştirerek daha dinamik bir ses elde edilmesini sağlıyor. iOS 13 ile herkes, döndürme, kırpma, pozlamayı artırma ve videolara anında filtre ekleme imkanını veren güçlü video düzenleme araçlarına erişebiliyor. Tek bakışta görüp uygulaması kolay olan bu ayarlar sayesinde, acemi kullanıcılar bile profesyonel kalitede video projeleri oluşturabiliyor.

Donanım ve yazılım arasında sıkı bir entegrasyon sağlayan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, geleneksel kamera deneyimini yalnızca Apple’ın yapabileceği şekilde daha da ileri taşıyor. Manzara veya mimari fotoğrafları, dar alanda çekimler ve daha fazlası için harika bir çözüm sunan yepyeni Ultra Geniş kamera, dört kat daha geniş kadraj ile kamera deneyimini temelden değiştiriyor. Yüzde 100 Focus Pixels özelliğine sahip yeni Geniş sensör ve gelişmiş yazılım, Gece modu ile birlikte açık ve kapalı alanlarda loş ışık altında yapılan fotoğraf çekimlerinde büyük ilerleme sağlıyor. Doğal renklere sahip ve daha az bozulmuş daha parlak görüntüler elde ediliyor.

Üçlü Kamera

Üçlü kamera sistemi, Geniş ve Telefoto kadraj tercihleriyle Portre modunu yeni bir düzeye taşıyor. Daha geniş görüş açısı sayesinde Portre modunda birden fazla kişiyi çekmek mümkün. Telefoto kamera, ƒ/2.0 diyaframıyla iPhone Xs’e göre yüzde 40 daha fazla ışık toplayarak daha iyi fotoğraflar ve videolar elde ediyor.

Yeni nesil Akıllı HDR özelliği, kadrajdaki süjeleri tanımlamak ve daha ayrıntılı ve doğal görünmeleri için akıllı bir şekilde yeniden aydınlatmak için gelişmiş yapay öğrenmeden yararlanıyor. Yeni True Tone flaş, yüzde 30’un üzerinde daha fazla parlaklık sağlıyor. A13 Bionic çipteki Neural Engine sayesinde kullanılabilen yeni Deep Fusion görüntü işleme sistemi ise bu sonbaharda kullanıma sunulacak. Gelişmiş yapay öğrenmeden yararlanarak fotoğraflardaki her bir pikseli tek tek işleyen Deep Fusion, fotoğrafın her bölümünde dokuları, ayrıntıları ve bozulmaları optimize ediyor.

Yeniden tasarlanan kamera arayüzü, kullanıcıların kadraj dışındaki bölgeyi de görüp yakalayabilmesi için üçlü kamera sistemi ve tam ekran tasarımı ile birlikte çalışarak çok daha etkileyici bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar ilk kez, QuickTake özelliği sayesinde Fotoğraf modundan çıkmadan kolayca video kaydedebiliyor. Kayda başlamak için deklanşör düğmesini basılı tutmak yeterli.

Yeni TrueDepth kamera, selfie çekmek için daha geniş görüş alanına ve daha doğal görünen fotoğraflar çekmeyi sağlayan yeni nesil Akıllı HDR özelliğine sahip yeni bir 12 MP kamera içeriyor. Şimdi saniyede 60 kareye kadar 4K video kaydı ve saniyede 120 kare yavaş çekim yapabilen TrueDepth kamera ile etkileyici selfie videoları yepyeni bir görünüme kavuşuyor.