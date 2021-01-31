İnceleme: vivo Y70

Ülkemize yakın zamanda giriş yapan ve dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan vivo’nun Y70 modelini inceledik.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Ülkemize yakın zamanda giriş yapan ve dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan vivo’nun Y70 modelini inceledik.

Günümüzde pek çok marka orta segmentte birbirine benzer akıllı telefon modelleri üretiyor. Çoğu zaman küçük detaylarla da farklılıklarını ortaya koymaya çalışıyor. Düşündüğünüzde bunun çok kolay bir iş olmadığını görebilirsiniz. Vivo akıllı telefon modelleri ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlıyor. Ancak gerek tasarım gerekse de teknik özelliklerine baktığınızda pek çok konuda rakiplerinden ayrıldığını ya da fiyat/performans oranında önde gittiğini görebilirsiniz.

İlk bakışta vivo Y70’in boyutunu ve tasarımını çok beğendiğimizi söylemeliyim. Tek elle rahatça tutup, kullanılabilen bir model. Ağırlığı sadece 171 gram ve kalınlığı ise 7,83mm. AMOLED ekran boyutu 6.44 inç ve çözünürlüğü 2400×1080 (FHD+). Ekranın dokunmatik hassasiyeti de çok iyi…

Gün boyu dayanan pil ömrü

Bu yeni modelin öne çıkan özelliklerinin başında pil ömrü geliyor. Y70, 4100 mAh pili sayesinde gün boyu rahatça kullanılabiliyor. Özellikle uzun süreler fotoğraf ve video çektikten sonra bu görüntülerin işlenmesi için de kullanım süreleri önemli oluyor. vivo’nun gelişmiş 33 W Hızlı Şarj teknolojisi %50 daha hızlı ve sekiz güvenlik koruması ile birlikte geliyor. Sadece 30 dakika içinde telefonunuzu %0’dan %62’ye kadar şarj edebiliyor.

Güçlü İşlemci

Y70, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci kullanıyor. Qualcomm Snapdragon 665, kaliteli bir deneyim için tasarlanmış 11nm sekiz çekirdekli bir işlemci. Hızlı ve kesintisiz bir iletişim ile yüksek bir performans sağlıyor. Yeni model, 8GB RAM + 128GB ROM ile geliyor. Böylece uygulamalarınızın, programlarınızın ve oyunlarınızın sorunsuz bir şekilde çalışacağı garanti ediliyor. Ayrıca 128GB’lık kapasitesine videolarınızı ve fotoğraflarınızı rahatça kaydedebilirsiniz. Dilerseniz 1TB’a kadar genişleme desteği ile microSD hafıza kartlarını da kullanabilirsiniz.

vivo Multi-Turbo

vivo Multi-Turbo, telefonun yazılımını ve donanımını optimize etmek için sistem düzeyinde çalışarak daha yüksek hız, verimlilik ve geliştirilmiş çalışma stratejisi sunuyor. Yapay Zeka Destekli Turbo, Ağ Turbosu, Oyun Turbosu, Soğutma Turbosu (ısı dağıtımı için) ve (ana sistem kaynaklarını hedef alan) Merkezi Turbo’yu içerisinde barındırır.

Üçlü kamera

Gelelim Y70’in kamera özelliklerine… Y70, gelişmiş 48MP yapay zeka destekli üçlü kamera sistemine sahip.

Arka kamera: 48 MP AF f/1.8 + 2 MP FF f/2.4 (makro) + 2 MP FF f/2.4 (bokeh) objektiflerden oluşuyor. Arka kamera sahne modları ise şöyle: Portre, Fotoğraf, Video, Gece, AR Etiketleri, Panorama, Canlı Fotoğraf, Pro, Yavaş Çekim, AI 48 MP, Belge Modu. Ana kamera “Fotoğraf” modu kullanılırken 2x zoom yapılabiliyor. Ayrıca ekranın sağ tarafında yer alan “Mercek” ikonuna dokunulduğunda, “Bulanıklaştır ve Süper Makro” çekim modları kullanılabiliyor. Bulanıklaştır modu seçildiğinde odak noktası işaretlenerek, parmağınızı aşağı-yukarı hareket ettirerek farklı diyafram değerleri ayarlanabiliyor. Bu ayarlanan diyafram değerlerinin yazılımsal olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Eğer bir portre çekimi yapıyorsanız “Portre” modunu seçebilirsiniz. Böylece yine arka planı bulanıklaştırmak için diyafram değerlerini değiştirebilir ve “Güzellik” ikonuna tıklayarak gelişmiş bir ayar menüsüne erişebilirsiniz. “Güzellik” menüsü, parlatma, cilt tonu, beyazlatma, yüz şekillendirme, göz/alın/burun/ağız şeklinde de değişiklikler yapmanıza imkan veriyor.

Ön kamera ise 16MP FF f/2 ve sahne modları da şöyle: Portre, Fotoğraf, Video, Gece Çekimi, AR Etiketleri, Pano, Live Photo.

Arka kamerada kullanılabilen Gece Modu, HDR+ algoritması ile desteklenen f/1.8 geniş diyafram açıklığı ile şehrin ışıltılı dokusunu kolayca kaydetmenizi sağlıyor.

Ana kamera Fotoğraf modunda, Süper Makro seçilebiliyor. Böylece çektiğiniz objeye 4 cm’ye kadar yaklaşabilirsiniz. Makro modunda çok ilginç ve deneysel şeyler çekilebiliyor. Ancak bu modun çözünürlük değerinin ise 2MP olduğunu tekrar belirtelim.

Y70’in video performansının da kendi sınıfı için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Y70 ile 4K, 1080p ve 720p video çözünürlük değerlerinde hareketli görüntü çekebilirsiniz. Y70’in arka kamerası kısmen Elektronik Görüntü Sabitleme sayesinde düzgün ve net videolar kaydedebilmenize imkan sağlıyor.

vivo Y70, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek pil ömrü, yapay zeka destekli üçlü kamera sistemi, güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü hassas büyük ekranı, çağdaş ve hafif tasarımı ile öne çıkan bir model…