İnceleme: Nikon Z9 ile Gerçek Saha Testi

Yazı ve Fotoğraflar: Ali Şenel

Nikon Z9 aynasız fotoğraf makinesi ile 15 gün boyunca çekimler yaptım ve spordan yaban hayatına kadar birçok zor şartta test ettim. Bu yazıda sizlere uzun uzun Z9’u anlatmak yerine doğrudan tecrübelerimi, kameranın performansını, olumlu ve olumsuz yanlarını sizlerle paylaşacağım.

Nikon Z9, amiral gemisi tabir edilen Nikon markasının en üst seviyedeki profesyonel gövdesi. Bu sınıftaki modeller genelde büyük ve ağır olurlar. Çünkü en zor şartlarda sorunsuz çalışması için üretilirler. Nikon Z9 da tıpkı Nikon D5, D6 veya Canon 1Dx serisi modelleri gibi dahili pil tutacağına (battery grip) sahip bir model. Bu sayede hem yatay hem de dikey çekimlerde makineyi sanki yatay tutuyormuş gibi kullanmak mümkün oluyor. Ayrıca daha büyük bir pile sahip olduğu için tüm gün sorunsuz çalışmak mümkün oluyor. İki adet hafıza kartını destekliyor ve CF Express B tipi yüksek hızlı kartları kullanıyor.

Nikon Z9’u elime aldığım ilk anda bana verdiği his; “Bu makine ile her şeyi çekebilirim” şeklinde olmuştu. Fotoğraf makinesi adeta tank gibi sağlam ve güçlü… Elinizde çok özel ve farklı bir gövde tuttuğunuzu her defasında size hatırlatıyor. Toz, nem, yağmur, kar, çamur gibi her türlü ortamda çekim yapmaya uygun ve magnezyum alaşımı ile çok sağlam. Objektif değiştirirken perde kapandığı için sensörün tozlanmasının da önüne geçilmiş.

Üzerinde bolca tuş bulunan Nikon Z9 birçok tuşa özel olarak atayabildiğiniz ayarlar ile menüye neredeyse hiç girmeden çekim yapmaya olanak tanıyor. Kamerayı adeta bir uzvunuz gibi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca soğuk havalarda çekim yaparken eldiven kullananlar için de tuşlar iri yapılı ve eldivenle de kolay kullanılıyor. Gece kullanımda da tüm tuşlar arkadan ışık ile aydınlatılabiliyor. Her durumda makineyi kullanmak hem kolay hem de çok keyifli.

Temel Özellikler

Nikon Z9 fotoğraf makinesi 45.7MP full frame CMOS bir sensöre sahip. Böyle yüksek bir çözünürlüğe sahip olmasına rağmen saniyede 20 kare seri çekim yapabiliyor. Ayrıca 11MP çözünürlükte saniyede 120 kare hızlara da ulaşabiliyor. APS-C formatında (1.5x crop) ise saniyede 60 ve 30 kare hızlarda seri çekim yapabiliyor. Yani Nikon Z9 tam bir hız canavarı…

Böyle hızlı çekim yapan bir kameranın otomatik netleme sisteminin de iyi olması gerekir. Nikon Z9 inanılmaz bir AF sistemine sahip. Yapay zekâ kullanılan yeni AF sistemi İnsanları, hayvanları, kuşları ve araçları tanıyabiliyor. Konuyu bulup netliyor ve çok iyi bir şekilde takip ediyor. İnsanların, hayvanların ve kuşların gözünü netlemesi ve bunu sürekli takip etmesi çok başarılı. Ayrıca 10 farklı AF alan modunu kullanan bir sisteme sahip. 493 AF noktası sensörün tamamını kapladığı için konuyu kolay kolay kaçırmıyor. Z9’da ayrıca Nikon DSLR gövdelerde çok sevilen efsane 3D AF sistemi de bulunuyor. 3D AF sisteminin ilk kullanıldığı aynasız fotoğraf makinesi de Z9 olmuş oldu.

Nikon Z9 ile hem basketbol maçı çektim hem de doğada kuş ve yabani hayvanları görüntüledim. Sporcuların çok ani ve değişken hareketlerine rağmen çektiğim fotoğrafların seri çekimde dahi %90’dan fazlası netti. Bugüne kadar gördüğüm en iyi oran… Sporcuların yüzünü ve hatta gözünü her defasında netliyor. Arkası dönük sporcuları da tanıyor ve başını takip ediyor. Kuşları ve yabani hayvanları fotoğraflamak çok daha kolaydı. Gözlerini netlemek için hiç uğraşmadım. Zaten Z9 kendisi bunu benim yerime yaptı. Evcil hayvanların fotoğrafı ise artık çocuk oyuncağı. Sevgiyle parlayan gözleri her defasında net…

Nikon Z9’da 8cm büyüklüğünde hareketli ve dokunmatik bir LCD ekran bulunuyor. Ekran geriye tam dönmüyor, ama hem yatayda hem de dikeyde alt ve üst açılardan çekim için çok kullanışlı. Tam dokunmatik olduğu için dokunarak çekim yapılabildiği gibi menülerde de dokunarak hızlı gezinmek mümkün oluyor. Nikon Z9’un vizörü de ayrıca övgüyü hak ediyor. 3.7MP çözünürlükte oldukça parlak ve her şeyin çok rahat okunduğu OLED bir vizöre sahip. Bu vizör seri çekim yaparken de hiç kararma yapmadığı için konuyu takip etmek çok daha kolay oluyor. Vizörün yenileme hızı 120fps.

Fotoğraf Kalitesi

Bir profesyonelin isteyeceği tüm bu fotoğraf özelliklerine sahip olan Nikon Z9’un fotoğraf kalitesi de kendisinden beklendiği gibi muhteşem. Nikon D850 gibi her türlü işin altından kalkacak bir sönsöre sahip olduğu için imaj kalitesi çok çok iyi. Nikon her ne kadar hız ve performans için üretilmiş gibi görünse bile; moda, portre, ürün, manzara, mimari gibi her alanda tereddütsüz kullanılabilecek bir fotoğraf makinesi. Fotoğraf dışında 8K video kayıt özelliği ile de aslında güçlü bir video kamera. Video özelliklerine yazının devamında değineceğim.

İmaj kalitesinin ve detayların çok iyi olduğunu söylemiştim. Diğer taraftan yüksek çözünürlük ve güçlü sensörü sayesinde dinamik aralık başarısı da çok iyi. Fotoğrafları post prodüksiyon aşamasında oldukça fazla zorlamak mümkün oluyor. Ayrıca Nikon Z9’un yüksek ISO performansı da çok iyi. Basketbol karşılaşmasını çekerken S modunda 1/1000sn enstantane değerinde çekimleri yaptığım için ISO değerini de otomatik olarak kullandım. Salonun ışığı biraz az olduğu için genelde fotoğraflar 6.400 ve üzeri ISO değerlerinde çekildi. 12.800 gibi yüksek ISO değerlerinde dahi oldukça temiz fotoğraflar elde ettim. Fotoğrafları hiçbir düzenleme yapmadan sosyal medya hesaplarımda maç sonrasında hemen paylaştım. Kafamın bu kadar rahat olduğu başka bir makine hatırlamıyorum.

Paylaşma demişken, Nikon Z serisi tüm gövdelerde olduğu gibi Z9’da da Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz aktarım özellikleri bulunuyor. Nikon’un geliştirdiği mobil uygulama olan SnapBridge uygulaması ile fotoğrafları ve videoları anında transfer edebiliyorsunuz. Ayrıca fotoğrafları ister 2MP, ister 8MP isterseniz de tam çözünürlükte 45.7MP olarak mobil cihazlara aktarabiliyorsunuz. Nikon Z9 ayrıca 1.000Mbps ethernet bağlantısını da destekliyor. Böylece maç sırasında anında ajansa fotoğraf ve videoları internet üzerinden transfer etmek de mümkün oluyor.

8.3K RAW Video

Nikon Z9 çok güçlü video özelliklerine sahip hibrit bir fotoğraf makinesi. 8K video çekebiliyor ve bunu 60p kayıt hızı ile kesintisiz 120 dakika boyunca yapabiliyor. Fotoğraf makineleri içerisinde bunu yapabilen henüz tek makine. Ayrıca 4K 120p video kaydı ile de 5 kat ağır çekim yapmak mümkün oluyor. Nikon Z9 video kayıt formatları ile de öne geçiyor. Nikon’un kendi geliştirdiği N-Raw formatta videoları Raw olarak kaydetmek mümkün. Bunun yanında çok kullanışlı olan ve pek çok kamera modelinin tercih ettiği Apple ProRes Raw formatında da çekim yapabiliyorsunuz. N-Raw ve ProRes Raw çekimlerini Nikon Z9 12bit gibi oldukça yüksek kalitede dahili olarak hafıza kartına kaydedebiliyor. Ayrıca en çok kullanılan H265 ile 4:2:2 10bit kayıt ve H264 ile 4:2:0 8bit video kaydı da yapılabiliyor. Yani her türlü içerik üretimi için farklı video kayıt formatları Nikon Z9’da gövde içerisinde kaydedilebiliyor. HDMI çıkışından da harici kayıtçılar ile yine kayıt yapılabiliyor. Nikon Z9 ile pek çok farklı renk profilinde video çekebilirken aynı zamanda sinematik renk düzenleme için log kayıt da yapabiliyorsunuz. N-Log ile kayıt yapıldığında post prodüksiyon aşamasında çok esnek renkler yapmak mümkün.

Nikon Z9 ile pek çok video ekimi yaptım. 8K video çekip bunu sonrasında 4K kullanmak kurguda büyük avantaj. Ayrıca yaban hayatı çekimlerinde ve spor karşılaşmalarında 4K 120p muhteşem bir avantaj. Böylece elinizde her zaman ağır çekim olarak kullanabileceğiniz görüntüler oluyor. Video kalitesi ve video sırasında AF sistemi yine taktiri hak ediyor. Canlı konu izleme AF sistemi ile Nikon Z9 her türlü konuyu video kaydı sırasında takip edebiliyor. Bir yıldan uzun süredir Youtube videolarımı Nikon Z50 ile çekiyorum ve yüzümü netleyemediği veya kaçırdığı hiçbir videom olmadı. Z9 zaten Z50’nin çok üstünde bir model.

Nikon şu anda Z serisi gövdelerinde kullanılmak üzere Z serisi pek çok objektifini piyasaya sürdü. Hemen hemen tüm çekim alanları için objektifler var. Ayrıca eski bir Nikon DSLR kullanıcısıysanız Nikon F lenslerinizi FTZ adaptör kullanarak Nikon Z gövdeler ile sorunsuz kullanabilirsiniz. AF-S lenslerin hepsi otofokus yapıyor ve yüz-göz netleme de aktif oluyor. Ben Nikon Z9’u test ederken eski F bayonet Nikon 120-300mm f/2.8 lens ile test ettim ve FTZ adaptör ile kullandım. Adaptör olmasına rağmen hiç hız kaybı yaşamadım ve sanki Z serisi lens kullanıyor gibi çekimlerimi yaptım. Bu yönüyle FTZ adaptör zannediyorum en iyi üretilmiş adaptörlerden birisi.

Sonuç olarak konuyu toparlamam gerekirse; Nikon Z9 bugüne kadar kullandığım en iyi fotoğraf makinesi ve hibrit video kamera diyebilirim. Zaten Nikon’un da geliştirdiği en iyi gövde. Yüksek görüntü kalitesine sahip, saniyede 120 kare fotoğraf çekimi ile çok hızlı, özelleştirilebilir efsane bir AF sistemi ile her türlü çekimin altından kalkabilen, 8K 60p video ile 120 dakika kesintisiz çekim yapabilen çok sağlam ve güçlü bir gövde… Youtube kanalımdaki videomda da dediğim gibi zorlayarak dahi eksik yönünü bulamadığım ve sadece fiyatı yüksek diyebildiğim çok güçlü bir fotoğraf makinesi Nikon Z9.

Nikon Z9 modelini çok fazla övdüğümü düşünenler olabilir. Elinize alıp kullanmadan böyle düşünmeniz tabi çok normal. Test sonrasında Nikon Türkiye distribütörü Karfo Karacasulu’ya makineyi gönderirken ne kadar zorlandığımı ben biliyorum.