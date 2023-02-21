Canon EOS R8

Canon şimdiye kadarki en hafif tam kare EOS R sistemli fotoğraf makinesi EOS R8’i duyurdu.

Canon; EOS R6 Mark II modelinin sahip olduğu teknolojiyi miras alan yeni tam kare aynasız fotoğraf makinesi EOS R8’i tanıttı. Kompakt bir tasarım, 24,2 megapiksel tam kare CMOS sensör, yüksek ISO ve iyileştirilmiş dinamik aralığa sahip olan EOS R8, daha geniş ve daha sanatsal bir perspektif sunan portre, etkinlik ve manzara fotoğrafçılığı için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor.

Hafif bir gövdede tam kare kalitesi

Tam kare görüntü kalitesinin tüm avantajlarını sunan EOS R8, EOS R6 Mark II ile aynı çözünürlüğe ulaşabilen 24,2 megapiksel tam kare CMOS sensöre sahip. Hızlı okuma sayesinde 40 kare/sn sürekli çekim ve 102.400’e kadar yüksek ISO hızlarında düşük parazit sunan daha az rolling shutter da dahil olmak üzere çeşitli geliştirilmiş özelliklerin kullanılmasına olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar, loş ışıklı ve hareketli ortamların çekiminde de rahatlıkla kullanabiliyor. İyileştirilmiş dinamik aralık, iddialı renklere sahip göz alıcı görüntülerin yakalanmasını da sağlıyor.

Kart ve pil dahil yaklaşık 461 gr ağırlığında olan EOS R8, Canon’un bugüne kadar kullanıma sunduğu en hafif tam kare EOS R Sistemi fotoğraf makinesi. 132,5 x 86,1 x 70 mm ölçülerindeki fotoğraf makinesi, kompakt gövdesinde başka profesyonel seviye özellikler de barındırıyor. Sezgisel arayüz, fotoğraf ve video çekiminde 12 mod içeren kullanışlı bir mod kadranı ve fotoğraf ile video çekimi arasında geçiş için özel bir düğme ile fotoğraf makinesinin hareket halindeyken kullanımını kolaylaştırıyor.

EOS R8’in geliştirilmiş sensörü, net ve ayrıntılı video içeriği için 6K sensör verilerinden yüksek hızda örneklenen tam genişlikte 4K 60p çekimlerin yanı sıra ağır çekim videolar için 180 kare/sn Full HD kayıt yapabiliyor. Bu fotoğraf makinesi, video becerilerini geliştirmek isteyenleri desteklemek için, daha geniş dinamik aralık ve post prodüksiyonda daha fazla esneklik sunan 10 bit YCbCr 4:2:2 H.265 dahili kayıtta Canon Log 3’ü destekliyor. Alternatif olarak, HDR iş akışı kullananlar kendilerine uygun HDR PQ ve HDR Video modlarını seçebiliyor ve uyumlu cihazlara yalın HDMI çıkışı üretebiliyor. EOS R8, odak mesafesini ayarlarken görüş açısındaki değişiklikleri telafi eden işlevi sayesinde hareket halinde kayıtta odak kesintisini önlüyor. Ayrıca normal video çekiminin iki katına kadar daha uzun kayıt süreleri sunarak vlog veya etkinlik çekimleri için ideal bir seçenek haline geliyor.

EOS R8, elektronik deklanşör ile 40 kare/sn’de bile 0,03 saniye gibi kısa bir sürede netleme gerçekleştiriyor. Bu akıllı sistem hayvanlar, araçlar ve kişiler dahil olmak üzere çeşitli konuları algılayıp takip ediyor ve hassas odaklanma için baş, yüz ve gözü algılıyor.

Gelişmiş bağlantı olanakları

Dahili 2,4 GHz Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı ile kullanıcılar çalışmalarını kolayca paylaşabildiği gibi, EOS R8, iOS MFI certified özelliği sayesinde iPhone kullanıcılarının doğrudan indirme ve işlem yapmalarına olanak tanıyor. EOS R8, USB video cihazı sınıfı (UVC)/ USB ses cihazı sınıfı (UAC) desteği ile web kamerası olarak kullanılabiliyor.

EOS R8 Temel Özellikler: