Canon yeni EOS R50 fotoğraf makinesini tanıttı. EOS R50, içerik üreticilerinin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan küçük ve kullanımı kolay bir APS-C aynasız fotoğraf makinesi olmasıyla öne çıkıyor.

Canon EOS R50; akıllı telefondan, fotoğraf makinesine geçiş yapmak isteyen içerik üreticileri için mükemmel bir giriş kapısı. 4K video, etkileyici ses kaydedebilen ve net fotoğraflar çekebilen bu çok yönlü fotoğraf makinesi, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Sade arayüzü, basitleştirilmiş ergonomisi ve geliştirilmiş yeni otomatik modları profesyonel görünümlü sonuçlar sunuyor. EOS R50, gelecek vaat eden içerik üreticilerinin hem fotoğraf hem de videoda tarzlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.

EOS R50 hafif tasarımı ve rahat tutma yeri sayesinde aktif olarak her yere götürülebiliyor. Kullanıcılar değişken açılı dokunmatik ekranla; yüksekten, aşağıdan veya vlog ve selfi çekimleri için fotoğraf makinesi kullanıcıya dönükken istediği açıda çekim yapabiliyor. Yaratıcı asistanın, farklı kareler için ideal ayarları otomatik olarak sunması EOS R50’yi, aynasız makineleri yeni kullanmaya başlayan ve becerilerini geliştirebilecek bir fotoğraf makinesi arayan tüm kullanıcılar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

EOS R50, hareket halindeki canlı ve nesneleri algılayıp takip eden Dual Pixel CMOS Otomatik Odaklama II ile içerik üreticilerin hiçbir anı kaçırmamasını sağlıyor. 24,2 megapiksel APS-C boyutlu sensör, keskin detaylara sahip fotoğraflar çekilebilmesine ve 6K’dan yüksek hızda video kaydı alınabilmesine olanak tanıyor. EOS R50, ultra geniş açıdan süper telefotoya, çok yönlü zum lenslerinden sabit lenslere kadar tüm lenslerle tutarlı ve sanatsal sonuçlar üreterek fotoğrafçıların iş akışlarını da kolaylaştırıyor.

Çok işlevli bir aksesuar kızağı donanımına sahip olması sayesinde vlogger’lar, mikrofon gibi harici aksesuarları kolayca fotoğraf makinesine bağlayabiliyor. Aynı zamanda aksesuarlar fotoğraf makinesinden şarj edilebiliyor. Vlog veya grup fotoğrafı çekimleri için mükemmel olan kolay Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı ile Camera Connect uygulaması kullanılarak anında paylaşım ve uzaktan çekim için fotoğraf ve video aktarımı yapılabiliyor. EOS R50, USB bağlantısı üzerinden ek bir yazılım gerektirmeden web kamerası olarak kullanılabiliyor. Böylelikle EOS R50 ile profesyonel kalitede canlı yayınlar ve video konferanslar düzenlenebiliyor.

EOS R50 Temel Özellikler: