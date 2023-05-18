Yeni Z 8 görüntü kalitesi ve çevikliği ile fotoğraf meraklılarına pratik ve hızlı çekim yeteneği sağlıyor.

Nikon tam çerçeveli hibrit bir kamerada olması gereken tüm özellikleri Z 8’de topladı. Yeni Z 8 görüntü kalitesi ve çevikliği ile fotoğraf meraklılarına pratik ve hızlı çekim yeteneği sağlayacak. Z 9’dan yüzde 30, D 850’den yüzde 15 daha küçük olan ve kompakt bir gövdede bir dizi Z 9 özelliğini bir araya getiren Z 8 gün içinde kamerasını elinden düşürmeyen her an aksiyona hazır olan fotoğraf meraklıları ve içerik üreticiler için uygun bir seçenek…

Z 8 elde çekim için daha hafif bir gövde veya çoğu gimbal dahil her teçhizatta mükemmel denge sağlayan tam çerçeveli bir fotoğraf makinesi isteyen içerik oluşturucular için mükemmel bir hibrit fotoğraf makinesi. Yaklaşık 910 g ağırlığındaki Z 8’in gövdesi, Z 9’dan yüzde 30 ve D850’den de yüzde 15 daha küçük. Video ve fotoğraf konusunda gerçek bir performans canavarı olan Z 8’in 45,7MP’lik durağan görüntü çözünürlüğü ve 8,3K doğal video çözünürlüğü pek çok olasılığın kapısını açıyor.

Z 9 ile aynı çok katmanlı CMOS sensörü ve EXPEED 7 işlemci, doğrudan fotoğraf makinesinden olağanüstü görüntü kalitesi sağlayarak her türlü iş akışına uyum sağlama konusunda içerik oluşturuculara maksimum esneklik sunuyor. Fotoğraf makinesi içi 12 bitlik RAW biçimi de dahil olmak üzere 8,3K/60 p veya 4,1K/120 p’ye kadar bir dizi kare hızında ve codec biçiminde video kaydedilebilir. Durağan görüntü çekenler, şaşırtıcı 120 fps de dahil olmak üzere bir dizi dosya boyutu ve arka arkaya çekim hızıyla çalışabiliyor. HDR içerik oluşturucular için bu fotoğraf makinesi, 10 bitlik HEIF durağan görüntüleri ve 10 bitlik HLG videoları kaydediyor.

Daha küçük ve daha hafif olan gövde…

Profesyonel seviyede hava sızdırmazlığa sahip olan Z 8, Nikon’un amiral gemisi D6 ve Z 9 fotoğraf makineleriyle aynı şekilde soğuk hava toleransı ve düşük sıcaklıklarda güvenilir performans sağlıyor. Ayrıca Z 8, şarj olurken dosyaları hızlı bir şekilde aktarmayı mümkün kılan iki USB-C bağlantı noktasına sahip ilk Nikon aynasız fotoğraf makinesidir. Fotoğraf makinesine ilave, her fikre ve bütçeye uygun bir NIKKOR Z serisi objektifin yanı sıra gimballerden mikrofonlara ve daha pek çok parçaya kadar ortak aksesuarlar bulunuyor.

Temel özellikleri:

Video: Bozulmamış 8K veya 4K video kaydetmesinin yanı sıra çok sayıda yer ve zaman kazandıran özelliklere sahip. Kullanıcılar, fotoğraf makinesinde 12 bitlik RAW çekim yapabilir ve Nikon’un ProRes RAW HQ dosyasının yarısı büyüklüğündeki N-RAW dosyalarıyla çalışabiliyorlar. Dahili 8,3K N-RAW veya 4,1K ProRes RAW HQ çekim yapılırken fotoğraf makinesi içi Full-HD proxy dosyaları oluşturuyor.

Durağan görüntüler: Çarpıcı dinamik aralıkla enfes 45,7 MP’lik durağan görüntüler çeker ve tam AF/AE özelliği ile ve vizör kararması olmadan inanılmaz hızlı 120 fps’ye kadar esnek arka arkaya çekim hızlarına sahip. Özel portre özellikleri, fotoğrafçıların ton ve parlaklıkta ince ayar yapmalarına veya cilt görünümünü yumuşatmalarına olanak tanıyor.

Çok katmanlı 45,7 MP’lik tam çerçeveli CMOS sensörü: Nikon tarafından ultra yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunmak üzere tasarlandı. Dönen deklanşör dağılmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırmak için elektronik deklanşörle bir araya gelen, dünyanın en hızlı görüntüleme hızına ulaşıyor.

EXPEED 7: Fotoğraf makinesinin şimşek hızında netleme, akıcı video ve yüksek arka arkaya çekim hızlarına sahip olmasını sağlıyor. Karmaşık AF ve AE hesaplamalarını benzeri görülmemiş bir hızda gerçekleşiyor ve çifte yayın verileri çok katmanlı görüntü sensöründen ayrı olarak işliyor.

Derin öğrenme AF: İnsanlar, köpekler, kediler, kuşlar, otomobiller, motosikletler, bisikletler, trenler ve uçaklar için hassas algılama ve izleme özelliği. Konu algılama ve AF özellikleri, video ve durağan görüntüler için -9 EV’ye kadar inerek çalışıyor. Konu hızlı ve baş aşağı hareket etse bile gözlerde netleme yapar. Sahne güçlü bir şekilde arkadan aydınlatılsa bile yüzlerde keskin bir şekilde netleme yapıyor.

Canlı yayın vizörü ve dik açılı ekran: Çifte yayın teknolojisi sayesinde pürüzsüz ve kararmayan vizör. Başarılı 4 eksenli dik açılı dokunmatik ekran.

HDR içerikleri için uygun: 10 bitlik HEIF durağan görüntüler ve 10 bitlik HLG videolar çekiyor. İçerikler, HDR ekranlarda anında görüntülenebilir ve düzenleme gerektirmez.

İki USB-C bağlantı noktası ve çift kart yuvası: Şarj sırasında hızlı aktarım için ayrı USB güç ve iletişim terminalleri. Esnek çekim ve depolama için çift kart yuvası.

Kullanım: Derin ve rahat kavrama yüzeyi. Video ve durağan görüntüler için ayrı ekran arayüzleri. Dikey çekimde menüler dönüyor.

Hafif ve sağlam yapı: Yalnızca 910 g (yaklaşık) ağırlığındadır ve yüksek performanslı hava sızdırmaz yapı; toz, kir ve nemi dışarıda tutar. Nikon’un amiral gemisi D6 ve Z 9 fotoğraf makineleriyle aynı soğuk hava toleransı, -10°C’ye varan sıcaklıklarda güvenilir şekilde çekim yapabileceğiniz anlamına geliyor.

İsteğe bağlı dikey pil tutucu: Nikon’un yeni Çok Yönlü Pil Paketi MB-N12, dikey çekim yapma veya telefoto objektifleri dengelemenin yanı sıra uzun süreli tüm gün çekimler için harici bir tutacak olarak kullanılabiliyor.