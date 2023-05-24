Ricoh, sokak fotoğrafçılığında öne çıkan üst segment GR III modelinin yeni Diary Edition versiyonunu duyurdu.

RICOH GR III Diary Edition Öne Çıkan Özellikler:

* Metalik gri gövde kaplaması ve özel yüzey dokusu, güvenilirlik ve kalite hissini artırmak, aynı zamanda fotoğraf makinesinin gövdesinin sağlam bir şekilde tutulmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Grip kauçuğu koyu kahverengi bir yüzeye sahiptir ve kamera gövdesiyle bir bütünlük hissi yaratır. Takıldığında, doğal gümüş kaplamalı halka kapak, sıcak renkli kamera gövdesini vurgular ve kalite ve ayrıcalık hissini artırır.

* Fotoğraf makinesi, negatif film son dokunuşu sağlayan yeni bir görüntü kontrol moduna sahiptir. Yalnızca negatif filmin yarattığı görsel efektleri temel alan bu mod, zengin renkler ile negatif film kullanımından kaynaklanan biraz renksiz baskılar arasında mükemmel bir denge oluşturur.

* Bir başka yeni özellikte ise kamera, kapatılmadan hemen önce gün içinde çekilen görüntü sayısını, kaydedilen toplam görüntü sayısını ve ürün yazılımı sürümünü görüntüler.

* Fotoğraf makinesi kapatıldığında, fotoğraf makinesi, kumaş benzeri bir doku ve fotoğraf makinesi gövdesi kaplamasını simgeleyen bir renkle uyumlu bir arka plan üzerinde orijinal, kabartma tipi ürün logosunu içeren orijinal bir kapatma ekranı görüntüler.