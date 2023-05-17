İnceleme: Nikon Z30

Yazı ve Fotoğraflar: Ali Şenel

Nikon Z30 aynasız fotoğraf makinesi, DX formatındaki Nikon Z serisinin son üyesi olarak özellikle video tutkunları hedeflenerek üretildi. “Daha önce hiç olmadığı şekilde vlog çekin” sloganı ile duyurulan Z30, akıllı telefonları bir kenara bırakın gibi iddialı bir cümle ile genç ve enerjik dijital içerik üreticilerine de göz kırpıyor. Uygun fiyatı ve gerekli tüm özellikleri ile pazarda ciddi bir oyuncu Nikon Z30…

Nikon Z30 modelini bir ay süresince kullandım ve pek çok içerik ürettim. Sabit videolar ve vlog çekimleri yaptım. Hatta kamp ortamında, sis ve sağanak yağış altında, oldukça zor şartlarda test ettim. Tüm gün Z30’un üzerine sürekli yağmur yağdı ve iki adet pil tamamen bitene kadar çekim yaptım. Z30 hala sapasağlam… Bu şekilde kullanımı tavsiye etmesem de su sızdırmazlığının beni şaşırttığını söylemeliyim. Şimdi konuyu hiç uzatmadan Nikon Z30 fotoğraf makinesinin test sonuçlarını sizlerle paylaşıyorum.

Nikon Z30, tıpkı Z50 ve Zfc modelleri gibi aynı sensöre ve neredeyse aynı özelliklere sahip bir fotoğraf makinesi. Bu üç fotoğraf makinesi gövde tasarımları ve kullanıcı hedef kitlesine göre değişiklik gösteriyor. Z50 ve Zfc modellerinde elektronik vizör bulunurken Z30 modelinin en belirgin farkı böyle bir vizörünün olmaması. Böylece, daha çok video içerik üretimi için üretilmiş bir model olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. Ancak fotoğraf özelliklerinde hiçbir eksikliğin olmadığını da en başta belirteyim.

Nikon Z30 fotoğraf makinesi; 20.9MP çözünürlüğe sahip, saniyede 11 kare fotoğraf çekebilen, arkadan aydınlatmalı, DX formatında bir sensöre sahip. Bu sayede dinamik aralığı çok iyi ve keskin, klasik Nikon renklerine sahip güzel fotoğraflar üretebiliyorsunuz. Ayrıca Z30 ile 4K çözünürlükte 30p video çekebiliyorsunuz. 1080p çözünürlükte ise 120p hızlarda video çekmek mümkün. Bu sayede yaklaşık 5x ağır çekimler elde edilebiliyor. Nikon Z30’un diğer önemli bir artısı da 125dk boyunca kesintisiz video çekebiliyor olması.

Nikon Z30’un video kalitesini çok beğendiğimi söylemeliyim. Zaten ben 2 yıldır Nikon Z50 modeline sahibim ve neredeyse tüm Youtube videolarımı Nikon Z50 ile çekiyorum. Nikon Z30 ise vizörü olmayan ve bazı video eksiklikleri giderilmiş, daha gelişmiş bir Z50 gibi olduğundan onunla video çekmek çok daha keyifli ve kolay.

Nikon Z30’da yandan açılan ve 180 derece dönebilen hareketli ve dokunmatik bir LCD ekran bulunuyor. Böylece video ve vlog çekimlerinde kendinizi rahatlıkla görerek çekim yapabiliyorsunuz.

Ayrıca video kaydını başlattığınızda LCD ekranda kayıtta olduğunuzu belli eden kırmızı bir nokta çıkarken ön kısımda da kırmızı video ışığı yanıyor. Böylece kamera arkasında birisi olmasa bile kayıtta olup olmadığınızı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Video çeken kameralarda olmazsa olmaz bir özellik bence.

Nikon Z30 ile 4K çözünürlükte 35 dakika kesintisiz çekim yapabilirken 1080p çözünürlükte 125dk kesintisiz kayıt yapılabiliyor. Kesintisiz kayıt yaparken pilin bitmesinden korkmanıza da gerek yok. Çünkü, Nikon Z30 USB-C ile kayıt sırasında pili de şarj edebiliyor. Nikon Z50 de bunu yapamıyorduk.

Nikon Z30 fotoğraf makinesinde gövde içi elektronik titreşim önleme sistemi bulunuyor. Nikon bu sisteme e-VR ismini vermiş. Doğrudan sensör üzerinden yapılan 5 eksenli titreşim önleme sistemleri kadar güçlü olmasa da, Nikon’un Z lenslerinde VR olduğu için bu elektronik sistem oldukça etkili kullanılabiliyor. Ben elde yaptığım video çekimlerinde bile oldukça iyi bir sabitleme olduğunu gördüm. Vlog çekimleri gayet stabil yapılabilir.

Nikon Z30 ile hem fotoğrafta hem de videoda güçlü AF sistemleri sunuyor. İnsanların ve hayvanların yüzünü ve gözünü takip eden AF sistemi etkili bir şekilde kullanılıyor. Bu AF sistemini çok başarılı bulduğumu söylemeliyim. Youtube videolarımı çekerken kameranın karşısına geçip kayda girdikten sonra beni netlemesi ile ilgili hiç sorun yaşamadım. Ne kadar hareket edersem edeyim, yüzümü hep netlemeyi başardı. Yumuşak ve pürüzsüz netlediği için de videoyu izlerken her şey çok doğal görünüyor. AF araması ve gidip gelmeler olmuyor.

Nikon Z30 kullanımı çok kolay ve pratik bir fotoğraf makinesi. Tuşların yerleşimi ve dokunmatik LCD ekran ile her şey çok hızlı. İnfo tuşu ile de menüye girmeden birçok ayarı hızlıca yapabiliyorsunuz. Video ve fotoğraf ayarları bir birinden bağımsız olarak kaydedildiği için anlık olarak fotoğraf-video çekimi geçişlerinde sorun yaşanmıyor. Ayarlarınız her zaman korunuyor. Video ayarları video modunda, fotoğraf ayarları fotoğraf modunda saklanıyor.

Nikon Z30 oldukça küçük ve hafif olduğu için de yanınızda taşırken size yük olmuyor. Yaklaşık olarak 400gr ağırlığında. 16-50mm kit lensi katlanır yapıda olduğu için çok küçük ve taşıma sırasında gövdenin küçük kalmasına yardımcı oluyor. Nikon Z30’u cebinizde bile taşıyabilirsiniz.

Tüm diğer Nikon Z serisi fotoğraf makineleri gibi Nikon Z30’da da Wi-Fi ve Bluetooth bulunuyor. Nikon’un SnapBridge uygulaması ile fotoğraf ve videoları kablosuz olarak akıllı cihazlarınıza transfer edebiliyorsunuz. Yine bu uygulama sayesinde Z30’u uzaktan kontrol edebiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve video kaydını başlatıp bitirebiliyorsunuz.

Nikon Z30 fotoğraf makinesi içerik üreticiler ve hiç yerinde durmayan vlogger’lar için harika bir seçenek bence. Dinamik aralığı ve zengin renkleri ile akıllı telefonlardan çok daha kaliteli ve sinematik video çekimleri yapabilirsiniz. Pek çok farklı objektifi de kullanarak alan derinliğini kontrol edebilir, farklı odak uzaklıklarında ve çok daha profesyonel içerikler üretebilirsiniz. Böylece akıllı telefonların sunamayacağı kaliteye ve esnekliğe daha uygun fiyata ulaşmak mümkün. Özel olarak Vlog set ile satın alırsanız, stereo mikrofon ve Bluetooth özellikli SmallRig mini tripod sahibi de olabilirsiniz.