İnceleme: General Mobile GM 23

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Fotoğraf ve seyahat severlerin en fazla ilgisini çeken ülkelerden biri olan Mısır’a ilk kez 2009 yılında gitmiştim. O gezide 5 gün boyunca sadece piramitleri, Kahire’nin tarihi mekanlarını ve eski çarşılarını fotoğraflamıştım. Ama Mısır dediğinizde gezip görülebilecek o kadar çok yer var ki bunların hepsini tek seferde yapabilmeniz pek mümkün değil. Bu sefer Nisan ayının son haftasında uzun zamandır yapmayı planladığım bir fotoğraf gezisine çıktım. Bu sefer bir haftalık bir programa katılıp Mısır’ın en çok merak ettiğim tapınaklarını fotoğraflama fırsatı buldum. Bu programın en keyif aldığım yeri ise Nil nehrindeki gemi seyahati oldu.

Bu gezi esnasında henüz yeni duyurulan General Mobile’ın uygun fiyatlı akıllı telefonu GM 23 modeliyle de fotoğraflar çektim. Bu yazımda da GM 23 deneyimlerimi, teknik bilgileri ve birkaç fotoğrafı sizlerle paylaşmak istiyorum. GM 23’ün video incelemesini “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalımda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

GM 23 için ilk olarak söylenebilecek şey, uygun fiyatıyla kolay ulaşılabilir giriş seviyesi bir model olması. Ben bu yazıyı hazırlarken satış fiyatı 5.199 TL idi. GM 23 uygun fiyatlı bir model dedik. Daha çok gençlerin veya yüksek performans ihtiyaçlarının daha sınırlı olduğu kullanıcıların tercih edebileceği bir model olmuş.

Şık Tasarım

Öncelikle telefonun tasarımı ve kullanılan malzeme kalitesi oldukça iyi. Hem kullanırken hem de fotoğraf çekerken tutuşu çok rahat. En sevdiğim yönlerinden biri arka kısımda kullanılan ipeksi bir hissiyat veren hafif mat ve parmak izi bırakmayan cam yüzey oldu. Mısır’da kum, toz, pislik ve aşırı sıcak içerisinde terli ellerimle telefonla epeyce fotoğraf çektim. Bu halde bile arka kapakta neredeyse hiçbir iz kalmaması çok hoşuma gitti. Benim incelediğim model mavi renkli olanıydı ve bence bu renk gayet hoş olmuş. Telefonun siyah ve beyaz seçenekleri de satışa sunuldu.

6.52 inç ekran boyutu ve 90Hz yenileme hızı

Telefonun ekran boyutu 6.52 inç HD+ IPS, 720×1600 piksel çözünürlüklü ve 90Hz ekran yenileme hızına sahip. 5000 mAh bataryası uzun bir kullanım süresi sunuyor. Gün boyu rahatça kullanılabiliyor.

General Mobile’ın yeni akıllı telefon modeli GM 23; fiyatına göre iyi bir performans sunuyor. Genişletilmiş RAM özelliği sayesinde 8GB’a (4+4GB) kadar RAM ve 128 GB dahili hafızası ile tüm uygulamalarınıza yer açıyor. 128 GB’lık dahili depolama alanı fotoğraf ve video çekimleriniz için de gayet yeterli. Ayrıca 256 GB microSD hafıza kartı desteği de sunuluyor. GM 23’ün kutu içeriğinde şarj cihazı, USB kablosu, kulaklık ve silikon kılıf yer alıyor.

GM 23, uygun performanslı MediaTek Helio G37 işlemcisiyle geliyor. Bu işlemcinin daha iyisi olabilir, şu ya da bu olabilir diye pek çok yorum yapılabilir. Ancak fiyat performans açısından bakıldığında çoklu görevler ya da genel uygulamalar için yeterli olduğunu düşünüyorum.

Bu telefonla oyun oynamadım. Ancak akıcı grafikler ve yüksek işlemci gerektiren oyunlar için pek uygun olmadığını söyleyebilirim. Bence bu noktada telefonun sınırlarını ve neler yapabileceğini bilip ona göre bir yaklaşım geliştirmek sonradan pişman olmamak için en iyisi.

Evet, gelelim GM 23’ün kameralarına… Şimdi burada bazı eleştiriler gelebilir. Profesyonel bir fotoğrafçı olarak elinde bir sürü makine ile fotoğraf çekerken gelip bize giriş seviyesi bir telefon kamerasını mı öveceksin diyebilirsiniz. Burada telefonun kamerasını övmüyorum ya da abartılı şeyler söylemiyorum. Esasında sadece giriş seviyesindeki bir akıllı telefonla da uygun ortamlarda güzel fotoğraflar çekilebileceğini anlatmak istiyorum.

Üçlü lens ve 50MP çözünürlük

Telefonun arka tarafında tasarıma uyan üçlü lens sistemine yer verilmiş. Kameralar, geniş açı, makro ve derinlik kamerası olarak sıralanıyor. GM 23’ün 50MP kamerası; 4’ü 1 arada piksel gruplama teknolojisi ile düşük ışık koşullarında bile uygun renk doğruluğu ve kaliteli kareler sağlamak için tasarlanmış. Kamera kısmında, portre, gece, video, profesyonel, makro, panoramik, ağır ve hızlı çekim gibi pek çok mod yer alıyor.

Mısır’da yaptığım çekimlerin hemen hepsini normal fotoğraf modunda, otomatik HDR açık, 4:3 oranında ve 50MP’de yaptım. Herhangi bir yardımcı malzeme, tripod falan kullanmadım. Bu arada telefonda 2x zoom da yer alıyor. Zaman zaman bunu da kullandım tabi…

Video modunun fotoğraf moduna göre biraz daha geride kaldığını söyleyebilirim. 1080p video kaydı yapılabiliyor. Ancak bu kayıt belli başlı anı çekimlerinden öteye geçmeyecektir.

Mısır’da çekim yaptığım yerlerdeki ışık şartları her zaman fotoğraf çekimi için uygun değildi. Öncelikle bunu da söylemek istiyorum. Yani çoğu yerde çok sert öğlen ışığında fotoğraflar çektim. Bazı tapınakların kapalı alanlarında ve mezar odalarında da çok az aydınlatma vardı. Bunların hepsi fotoğraf çekimlerini zorlaştıran unsurlar. Tabi az önce de bahsettiğim gibi toz, kum ve aşırı sıcağı da eklediğinizde ortam şartlarının çok kolay olmadığını tahmin edersiniz.

Bu arada sadece cep telefonuyla fotoğraflar çekmedim tabi… Sırtımda koca bir çanta, kollarımda asılı 2 koca fotoğraf makinesi vardı. Ama itiraf etmeliyim ki bazı yerlerde radikal bir karar verip, her şeyi bırakıp sadece telefonla da fotoğraflar çektiğim oldu. Bu yazıda ve Youtube videosu içerisinde gördüğünüz fotoğraflarda çok az kontrast ve hafif poz düzeltmesi yapıldı. Onun dışında kesinlikle abartı bir editleme yok bunu da belirtmek isterim.

Sonuç olarak General Mobile GM 23, uygun fiyatı, zengin kutu içeriği, şık tasarımı, uzun pil ömrü ve gelişmiş kamera özellikleri ile giriş seviyesinde dikkat çeken bir model olmuş.

Detaylı bilgi için: https://www.generalmobile.com/tr/urunler/gm23