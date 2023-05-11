Canon’dan vlog çekimlerine özel kamera: PowerShot V10

4K UHD video kaydı kapasitesi, yüksek kaliteli mikrofonu, yerleşik standı ve 14 renk filtresi ile yeni Canon PowerShot V10, vlog çekimleri için ideal bir çalışma arkadaşı…

Canon, fazla ekipman taşımak zorunda bırakmayan hafif ve kullanımı kolay vlog kamerası PowerShot V10’u arkadaşlarını ve takipçilerini maceralarına ortak etmek isteyen kullanıcılarıyla bir araya getiriyor. PowerShot V10’un basitleştirilmiş canlı yayın özellikleri sayesinde içeriğinizi doğrudan YouTube ve Facebook’ta canlı yayınlayabiliyor her anınızı takipçiler ile paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca sürekli dışarıda çekim yapan bir kullanıcı iseniz çekim veya canlı yayın yaparken şarjınızın bitmesinden endişe etmenize gerek yok. USB-C üzerinden hareket halindeyken de şarj olabilen PowerShot V10, sizin için bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Sadece 211g ağırlığında olan ve cebinize rahatça sığan PowerShot V10, vlog ve seyahat içerikleri üreticilerine, yüksek kaliteli mikrofonları ve yerleşik bir standı da içeren eşsiz bir çözüm sunuyor. Sarsıntısız 4K UHD video kaydı ve profesyonel görünümlü fon bulanıklığı, özel olarak tasarlanıp ortaya yerleştirilen kayıt düğmesi sayesinde PowerShot V10; kalabalıklar içinde dahi tek elle hızlı ve pratik kamera kontrolü ile spontane anlar ve içten reaksiyonları kolaylıkla yakalamaya yardımcı oluyor.

Olağanüstü video kalitesi avucunuzun içinde

PowerShot V10, 1 inç CMOS sensörü ve göz alıcı 4K video kalitesiyle İçerik üreticileri; sinematik atmosferi güçlendirmek için mevcut 14 renk filtresi efektinden birini veya Pürüzsüz Cilt modunu kullanarak ambiyansı hızla değiştirebiliyor.

Birçok sosyal medya platformunun geniş yelpazedeki özellikleriyle uyumlu olan PowerShot V10, her iki yönde de çekim yapabiliyor. Böylece kutu açılışı, birlikte hazırlanma videosu gibi popüler içeriklerinizde duyguların kolayca yakalanmasına ve takipçilerle samimiyet oluşturulmasına olanak sağlıyor. Bir saate kadar kesintisiz video kaydedebiliyor; otomatik seviye özelliğiyle videonun düz tutulmasını ve kliplerde dengesizlik olmasını önleyip içerikleri düzenlemek için gereken süreyi minimuma indiriyor.

Mesajınızı net ileten yüksek kaliteli ses

Tüm dış mekân ve şehir ortamı için ideal olan PowerShot V10, hikayelerinizi daha net bir şekilde anlatabilmeniz için tasarlanmış iki büyük stereo mikrofon ve üçüncü bir ses gürültüsü azaltma mikrofonu ile sizleri karşılıyor. Dahili rüzgâr filtresinin yanı sıra, geliştirilmiş aksesuar kitinin parçası olarak opsiyonel rüzgarlık satın alınarak da dış mekân çekimlerinde ses kalitesi maksimum seviyeye çıkartmanıza olanak tanıyor.

Nerede olursanız olun takipçilerinizle bağlantınızı kurun

PowerShot V10’un, Canon Camera Connect uygulamasıyla tam uyumlu olmasıyla videolar Wi-Fi üzerinden bir akıllı telefona veya tablete kolaylıkla aktarılabiliyor. Dosyalarınızı geçici süreyle bulutta depolamak için dahili image.canon entegrasyonu ile video iş akışınızı yönetmek kolaylaşıyor.

PowerShot V10 – Temel Özellikler: