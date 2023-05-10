HUAWEI, yeni amiral gemisi ürünlerini tanıttı

HUAWEI, Avrupa piyasasına yeni ve son teknoloji amiral gemisi ürünlerini tanıttı. Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen lansman etkinliğinde şirket, HUAWEI P60 Pro ve HUAWEI Mate X3 olmak üzere iki yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonun yanı sıra giyilebilir cihazlardan PC’lere kadar diğer üst düzey ürünleri de içeren yeni üst düzey cihazlarını tanıttı.

HUAWEI, daha yenilikçi ürünler yaratmak için durmaksızın teknolojik ilerlemelere odaklanarak araştırma, geliştirme ve inovasyona yoğun yatırım yapmaya devam ediyor. Şirketin Avrupa’da Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Belçika ve Polonya dahil olmak üzere 20 araştırma merkezi bulunuyor. HUAWEI aynı zamanda Avrupa Patent Ofisi’ndeki (EPO) en önemli patent başvuru sahibi: Şirket, bir önceki yıla göre %27’den fazla bir artışla 4.505 patent başvurusunda bulundu.

Efsanevi P Serisi HUAWEI P60 Pro ile geri döndü

En üst düzey fotoğrafçılık deneyimi için teknolojik atılımlarıyla HUAWEI P Serisi, 15 milyondan fazla Avrupalı kullanıcı için fotoğrafçılık inovasyonu ve olağanüstü tasarımla eşanlamlı. Yıllar boyunca HUAWEI P serisinin gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri, birçok meraklıya bir sonraki fotoğrafçılık ustaları olma imkanı verdi.

HUAWEI P60 Pro, DXOMARK sıralama tarihinde en yüksek puana sahip 1 numaralı akıllı telefon oldu. HUAWEI P60 Pro, 156 puanlık olağanüstü puanıyla, üstün genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkıyor ve şu anda piyasada bulunan en gelişmiş fotoğrafçılık akıllı telefonu haline geliyor. Prestijli portal, en yeni Huawei amiral gemisinin hem teknik hem de fotoğrafçılık yeteneklerini övdü.

Yeni amiral gemisi akıllı telefon, optik sistemler ve estetik tasarım açısından P Serisi’nin mirasını devralıyor. Cihaz tümüyle yenilenmiş bir optik sisteme sahip ve sektörde Çoklu Lens Gruplu Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera ile donatılmış ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Akıllı telefon doğadan ilham alıyor ve arka panellerinde sektörün ilk İnci Doku Tasarımı ile modern estetiği yeniden yorumluyor. Rococo Pearl, aydınlatıcı ve parlak bir etki yaratmak için doğal mineral inci tozunu akıllı telefona dahil ederek benzersiz bir doğal doku elde ediyor. HUAWEI P60 Pro, dayanıklılığı ile de öne çıkıyor. HUAWEI’ye özgü dayanıklı Kunlun Glass panelli yeni Quad-Curve Display’i benimsiyor, bu da dayanıklılığı önemli ölçüde geliştiriyor ve düşme direncini artırıyor.

HUAWEI Mate X3: üstün deneyimlerle çığır açan katlanabilir yenilikler

HUAWEI Mate X3, dünyanın en ince ve en hafif büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonu olup, iç ve dış ekranlar, yeni nesil çok boyutlu menteşe ve görüntüleme sistemi gibi tüm alanlarda geliştirildi.

HUAWEI akıllı telefonlarda her zaman olduğu gibi HUAWEI P60 Pro ve HUAWEI Mate X3, kutudan tam kapsamlı işlevsel uygulamalarla çıkıyor. AppGallery, aylık 580 milyon aktif kullanıcıyı bir araya getiriyor ve şimdi akıllı arama ve çeşitli hizmet yetenekleri ile onlara en sevdikleri uygulamaları bulmaları ve deneyimlemeleri için daha fazla seçenek sunuyor. Sektör ortaklarıyla verimli iş birliklerine bir örnek de küresel mesajlaşma uygulaması Viber ile yapılan iş birliği. Dünya çapında bir milyardan fazla insanı birbirine bağlayan güvenli, özel, eğlenceli bir mesajlaşma ve arama uygulaması olan Viber, AppGallery’ye en yeni katılan büyük markalardan biri.

HUAWEI WATCH 4 Serisi

HUAWEI, kapsamlı akıllı giyilebilir cihazlar paketinde bulunan 24 saat sağlık izleme özelliği ile fiziksel refahı teşvik etmeye devam ediyor. HUAWEI WATCH 4 Serisi, HUAWEI WATCH 4 ve HUAWEI WATCH 4 Pro’yu içeren, her ikisi de WATCH Serisi’nin teknolojisini ve yenilikçiliğini miras alan, ancak sağlık yönetimine daha da odaklanan yeni bir akıllı giyilebilir cihaz serisi. HUAWEI’nin tek dokunuşla, çok noktalı sağlık takibi sayesinde, kişinin sağlığına dikkat etmesi artık bileğe bir dokunuş kadar kolay.

Profesyonel ve ev ofis kullanımı için yeni nesil PC’ler

HUAWEI ayrıca, estetiği, yenilikleri ve zekayı bir araya getiren ve inanılmaz derecede hafif ve kullanışlı bir mobil form sunan ultra ince, hafif bir dizüstü bilgisayar olan yeni HUAWEI MateBook X Pro’yu ve kullanıcılara ilhamlarını genişletmek ve üretkenliği optimize etmek için sorunsuz bir yol sunan güçlü 13. Nesil Intel Core işlemciye sahip 2,5K geniş ekranlı bir dizüstü bilgisayar olan HUAWEI MateBook 16s’i de tanıttı.