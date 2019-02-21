Samsung Galaxy S10 Serisi

Samsung Electronics, her yeni modeli ile akıllı telefon dünyasına bir yenilik katan serinin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S10’u tanıttı. Üç modelden oluşan Galaxy S10 serisi ile tüketiciler, bir akıllı telefonda görmek istedikleri ve sevdikleri tüm özelliklerin daha da fazlasını bulacaklar. Galaxy S10 serisine ait üç modelin her biri, ekran, kamera ve performans özellikleriyle çığır açıyor ve tüketicilere yeni nesil telefon deneyimini yaşatıyor.

Güçlü performansa sahip bir akıllı telefon isteyenler için geliştirilen ve Galaxy’nin 10 yıllık inovasyon mirasını temsil eden Galaxy S10, yeni nesil mobil deneyimlerin temellerini atıyor. Önceliği uzun ömürlü bir batarya olan tüketicilere hitap eden Galaxy S10+, ekran, kamera ve performans başta olmak üzere tüm özellikleri bir üst seviyeye taşıyor. Galaxy S10e ise performansı düz bir ekrana sahip olarak kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Yepyeni Dinamik AMOLED ekrana, yeni nesil kameraya ve akıllı performansa sahip Galaxy S10 serisi, akıllı telefonların yeni standardını belirliyor.

Ultrasonik Parmak izi Tarayıcısı Dinamik AMOLED Ekranında

Galaxy S10 serisi cihazlar, Samsung’un bugüne kadarki en üstün özellikli ekranı olan, dünyanın ilk Dinamik AMOLED ekranına sahip. İlk HDR10+ sertifikalı akıllı telefon olan Galaxy S10 serisi cihazların ekranı parlak bir dijital içerik sunuyor ve dinamik ton haritalaması sayesinde geniş bir renk yelpazesiyle, gerçek görüntüyü pırıl pırıl yansıtan fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Galaxy S10’un Dinamik AMOLED ekranı da renklerde canlılığı derecelendiren VDE sertifikasına ve yüksek konstrast oranına sahip. Bu kontrast oranı ile siyahlar daha koyu siyah ve beyazlar daha canlı beyaz olarak sunuluyor.

Yeni Galaxy serisi, en parlak güneş ışığında bile renkleri gerçeğe uygun şekilde yansıtma yeteneğine sahip ve bu özelliği görüntü ve fotoğraf mükemmelliğinde standartları belirleyen kuruluş olan DisplayMate tarafından onaylanmış durumda. Dahası Dinamik AMOLED, TÜV Rheinland sertifikalı Eye Comfort ekran özelliğiyle fotoğraf kalitesinden ödün vermeden, ayrıca filtre eklemeyi de gerektirmeden mavi ışığı azaltıyor.

Galaxy S10 ve S10+’ın Dinamik AMOLED ekranı ayrıca dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip. Parmak iziniz üç boyutlu olarak okunduğu için iki boyutlu görüntü kaydeden sistemlere kıyasla telefonunuz için dolandırıcılığa karşı daha gelişmiş bir koruma sunuyor. Dünyanın ilk FIDO Alliance Biometric Component sertifikasına sahip olan bu yeni nesil biyometrik doğrulama sistemi ile cihazınıza kasa gibi güçlü bir güvence sağlayabiliyorsunuz.

Gelişmiş Kamera

İkisi de sektörde birer ilk olan Çift Piksel ve Çift Diyafram özellikleri ile Samsung’un kamera teknolojisindeki sağlam temelleri üzerinde kurulmuş olan Galaxy S10’un yeni kamera teknolojisi ve geliştirilmiş zekâ özelliği, kullanıcılara efsanevi fotoğraf ve videolar çekme olanağı sunuyor.

Ultra-Geniş Açı: GalaxyS Serisi’nde bir ilk olarak Galaxy S10, insan gözünün açısına yakın 123 derece görüş alanı sunan Ultra-Geniş Açılı lense sahip. Etkileyici manzara çekimleri ve geniş panoramalarda mükemmel bir performans sergileyen Ultra Geniş Açılı lens ile ailenizin tüm bireylerini tek bir kareye sığdırabileceksiniz.

Süper Sabit ve Yüksek Kaliteli Video Çekimi: Dijital sabitleme teknolojisi sayesinde Galaxy S10 ile titreşimden neredeyse etkilenmeyen videolar çekebileceksiniz. Muhteşem bir konserde dans ediyor ya da engebeli arazide bisiklet yarışının her bir ayrıntısını yakalamaya çalışıyor olsanız da Süper Sabitleme özelliği sayesinde her anı kayda alabileceksiniz. Gerek arka, gerekse ön kameralar UHD kalitesinde fotoğraf çekebiliyor ve sektörde bir ilk olarak arka kamera HDR10+ kalitesinde kayıt yapma imkanını sağlıyor.

Yapay Zekâlı Kamera: Sahip olduğu Nöral İşlemci (NPU – Neural Processing Unit) sayesinde Galaxy S10, akıllı kamera özelliklerini daha da hassas hale getiriyor ve bu sayede kullanıcı, gelişmiş kamera ayarlarını manuel olarak seçmesine gerek kalmadan paylaşmaya değer güzellikte ve profesyonel düzeyde çekimler yapabiliyor. Görsel Zekâözelliği ise NPU’nun yardımıyla ek görüntüleri tanıyor ve gerçeğe daha uygun şekilde görüntüleri işliyor.

Çekim Önerisi özelliği de fotoğraf karenizi her zamankinden daha güzel bir şekilde düzenlemenize olanak sağlamak üzere otomatik kompozisyon tavsiyelerinde bulunuyor.

128GB hafızalı Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e; 27 Şubat 2019 tarihinden Türkiye’de satışa sunulacak. Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6,599TL, Galaxy S10+ için 7,499TL ve Galaxy S10e için 5,499TL.