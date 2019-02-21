Katlanabilir Ekranlı Samsung Galaxy Fold

Samsung Electronics yeni bir akıllı telefon kategorisi oluşturan ve merakla beklenen yeni Galaxy Fold katlanabilir cihazını tanıttı. Galaxy Fold, katlanarak kapak ekranlı kompakt bir cihaza dönüşen dünyanın ilk 7.3 inç Katlanabilir Sonsuz Ekranı ile sunulacak. Galaxy Fold; video izlemek, oyun oynamak ve çok daha fazla işlevi aynı anda yerine getirmek amacıyla tasarlandı.

Akıllı Telefon ve Tablet Katlanarak Bir Oldu

Galaxy Fold, yepyeni bir akıllı telefon kategorisi başlatıyor. Galaxy Fold ile kullanıcılar hem telefon hem de tablet dünyasının en iyi yönlerine sahip oluyor. Galaxy Fold, Samsung’un ilk esnek ekran prototipini 2011’de tanıtmasının ardından geçen sekiz yılda geliştirilen malzeme, mühendislik ve ekran inovasyonlarını bir araya getiriyor.

Yeni Ekran Malzemeleri: Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Daha sezgisel bir hareket olan katlama, başarılması zor bir inovasyon. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran yarattı. Yeni malzeme, Galaxy Fold’un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.

Yeni Menteşe Mekanizması: Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, tatmin edici bir tık sesiyle düz ve kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor.

Yeni Tasarım Unsurları: Samsung, ekrandan gövdeye kadar görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz her unsuru ele aldı. Parmak izi okuyucu, başparmağın doğal olarak durduğu yanda bulunduğu için cihaz kolayca açılıyor. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor. Benzersiz bitirişlerle sunulan renkler ile Samsung logolu menteşe zarif uyumu tamamlıyor.

Yepyeni Bir Deneyim

Galaxy Fold, dilediğiniz an ihtiyacınız olan ekrana dönüşüyor. Tek elle aramalar, mesajlar ve işlevselliğin öne çıktığı anlarda katlı halde kullanabiliyor; sunumlar, dijital içerikler, filmler ve AR içeriği gibi işlevsellik kadar görselliğin de öne çıktığı durumlarda ise açılarak yüksek kalitede büyük bir ekran deneyimi sunuyor.

Özellikle Galaxy Fold için oluşturulan benzersiz arayüz, akıllı telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmanın yeni yollarını sunuyor:

Çoklu Aktif Pencere: Ne üzerinde çalışıyor, oynuyor ya da paylaşıyor olursanız olun, aynı anda üç aktif uygulamayı açabiliyorsunuz. En yeni filmler ve TV diziler arasında gezinin, en son yorumlara ve sıralamalara göz atın, fragmanı bir mesaja sürükleyip bırakarak arkadaşlarınızla paylaşın ve bunların tümünü tek ekranda yapın.

Uygulama Sürekliliği: Kapak ile ana ekranlar arasında kesintisiz geçişler yapmaya olanak sağlayan Galaxy Fold, açılırken ve kapanırken uygulamalar otomatik olarak kaldığınız yerden gösterilmeye devam ediyor.

Samsung, kullanıcıların popüler sosyal medya uygulama ve hizmetlerinin Galaxy Fold’un ara yüzünde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Google ve Android geliştirici topluluğu ile birlikte çalıştı.

Katlanmak için Premium Performans

Galaxy Fold tümü yüksek performans gerektiren en ağır ve yoğun işler için yaratıldı. Güçlü donanıma sahip olan Galaxy Fold, görevin üstesinden gelmeye hazır.