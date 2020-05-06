İnceleme: Nikon Z50

Nikon’un Z serisi DX (APS-C) biçimli ilk aynasız fotoğraf makinesi olan Nikon Z50 modelini oldukça zorlu şartlarda test ettik. Nikon, bir süre önce satışa sunduğu Z50 ile birlikte iki yeni NIKKOR Z DX zoom objektif duyurdu. Biz de hem Nikon Z50 modelini hem de bu iki yeni objektifi Kayseri ve civarına yaptığımız fotoğraf gezisinde inceleme fırsatı bulduk. Neredeyse tüm fotoğraf severlerin artık yakından bildiği Hürmetçi Sazlığı’nda bulunan yılkı atları ana konumuz oldu. Hayalimiz, yılkı atlarını karlar içerisinde çekmekti. Ocak ortasında yaptığımız seyahatte ne yazık ki kar yoktu. Ancak yine de hem makinenin hem de kullandığımız iki objektifin sınırlarını sonuna kadar zorladık. Nikon Z50 ile kullandığımız objektifler şunlar oldu: NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR ve NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR.

Kompakt Yapı

Yeni Nikon Z50, 21 milyon piksellik APS-C CMOS sensöre sahip aynasız bir fotoğraf makinesi. Gövde oldukça kompakt ve hafif olmasına rağmen Nikon’un tüm optik avantajlarını ve güçlü yapısını bünyesinde barındırıyor. Makinenin gövde ağırlığı, pil dahil sadece 450 gram. Özellikle 16-50mm objektif ile oldukça kompakt bir yapıda ve her yere taşıyabileceğiniz bir makine…

Full frame Nikon Z7 ve Z6 aynasız fotoğraf makinelerinden miras Nikon Z Objektif Yuvasını ve hızlı, geniş Karma AF (otomatik netleme) sistemini içeren özellikler barındırıyor. Z50 ayrıca, net bir elektronik vizöre ve dik açılı dokunmatik ekrana sahip. Akıllı Göz Takibi AF, Z50’yi portre çekimleri için uygun bir çözüm haline getiriyor ve 11 fps’ye varan sürekli çekim hızı (AF/AE ile) aksiyonun üstesinden geliyor. Z50, F objektif yuvalı NIKKOR DSLR objektiflerin bu fotoğraf makinesi ile birlikte kullanılmasına olanak tanıyan Nikon’un FTZ Objektif Yuvası Adaptörüyle de tam olarak uyumlu çalışıyor. Böylece hem Z hem de F objektifler bu makinede kullanılabiliyor.

Geniş ISO Aralığı

Biraz daha Z50’nin teknik ve yapısal özelliklerinden bahsettikten sonra bizim çekimlerde yaşadığımız deneyimleri de paylaşacağım. Bu modelde Expeed 6 görüntü işlemcisi kullanılıyor. ISO aralığı 100-51200 arasında… Zorlanarak 204800 ISO’ya kadar çıkabiliyor. 209 noktalı otofokus sistemi oldukça gelişmiş ve hızlı… Akıllı göz takibinin de bu özelliği kullanacakların işine yarayacağı kesin.

3.2 inçlik aşağı yukarı hareketli LCD ekran, ters ışık ve zor aydınlatmalı yerlerde bile iyi bir performans sunuyor. LCD ekran üzerinde, görüntü alanının hemen sağ tarafında yer alan büyütme/küçültme ve ekran özelliklerini değiştirebileceğiniz dokunmatik tuşlar ise güzel düşünülmüş küçük ayrıntılar…

Hızlı Kontrol…

Genel olarak Z50’nin tasarımı ve ergonomisi oldukça iyi. Makinenin tutuşu da gayet başarılı. İki kontrol kadranı çekimlerinizde size hız ve esneklik sağlıyor. Makinenin üzerinde zor durumlarda sizi kurtaracak bir de dahili flaş bulunuyor. Makine üzerinde bulunan kontrol kadranları, düğme ve tuşların yerleşimi de fotoğraf severlerin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Mod kadranı yanında yer alan bir anahtar ile fotoğraf ve video modu arasında da hızlıca geçiş yapılabiliyor.

Z6 ve Z7 modellerindeki gibi, Z50’de de parmak ucu erişiminde, lens yuvasının hemen sağında bir çift özel işlev düğmesi yer alıyor. Bu düğmeler (Fn1/Fn2) menüden kolayca kişiselleştirilebiliyor.

Z50, 2.36MP’lik OLED EVF kullanıyor. Genel olarak bu tarz bir makine için standart ve yeterli diyebiliriz. Sadece geniş açılı objektif takılıyken gözlük kullananlar kadrajın köşelerini görme konusunda biraz sorun yaşayabilir.

Kablosuz Bağlantılar

Nikon’un SnapBridge uygulamasının yanı sıra Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları, paylaşım veya depolama için herhangi bir cihaza film ve fotoğraf göndermeyi kolay hale getiriyor. Böylece çektiğiniz işleri hızlıca başka bir yere göndermek ve farklı cihazlarda görüntülemek mümkün hale geliyor. Z50, vlog çeken kişiler için de tercih edilebilecek bir model. Dik açılı LCD alt tarafa katlanarak açılabiliyor. Bu şekilde çekim yaparken kendinizi görmeniz mümkün. Ancak küçük bir sorun, bir mini tripod ile bu şekilde çekim yaparken LCD ekranın büyük bir kısmı engellenmiş, kapatılmış oluyor.

Z50, SD/SDHC/SDXC hafıza kartları ile uyumlu olarak çalışıyor. Size tavsiyem, makinenin çözünürlük değeri çok yüksek olmasa da kullandığınız hafıza kartını yüksek yazma-okuma hızına sahip olsun. Düşük hızlarda yazma-okuma yapan bir hafıza kartı kullandığınızda seri çekim yaparken sorun yaşayabilirsiniz.

Makine ile 30p çözünürlükte 4K video çekmek mümkün. Full HD ise 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p video çekim imkanı bulunuyor. Makine üzerinde mikrofon girişi var, ancak kulaklık girişi yok.

Sonuç olarak…

Yazımın başında da bahsettiğim gibi Z50’yi oldukça zor bir konu olan atları çekerek test ettik. Testimizi iki farklı gün, farklı ışık şartlarında yaptık. Çekimlerde her iki objektifi de kullandık. Ancak konuya çok yakın olmadığımız durumlarda daha çok 50-250mm olan zoom objektifi kullandık. Z50’yi ilk elinize aldığınızda, ergonomisi, sağlam tutuşu, sade tasarımı, kolay kullanım çerçevesinde yerleştirilen tuş yapısı ile sorunsuz bir makine olduğunu kanıtlıyor. Makine ve objektiflerin otofokus hızı ve netliği çok hızlı önümüzden koşan atları çekerken bazen konuya yetişemedi. Ancak bu tür zor konularda elinizde hangi makine olursa olsun çok kolay fotoğraf çıkmayacağını tahmin edersiniz. Bu zorlu test ortamında Z50 ile oldukça hoşumuza giden pek çok fotoğraf karesi çektik. Sayfalarda kullandığımız fotoğrafların çekim değerlerini altlarında görebilirsiniz. Sonuç olarak, Z50 kolay taşınabilen, kompakt, hızlı, uygun bir çözünürlük değeri, düşük noise, gelişmiş video çekim imkanları sunan ve Nikon’un kalite çizgisini sonuna kadar kullanan bir model olmuş.