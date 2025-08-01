İnceleme: vivo X200 FE

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz aylarda Tayland’da müthiş bir coğrafyada test etme fırsatı bulduğum vivo X200 Pro’nun dünya tatlısı kardeşi olan X200 FE Türkiye’de de satışa sunuldu. Kompakt boyut içerisinde süper bir kamera performansı, profesyonel ekran ve tam 6500mAh’lik pil sunan bu sevimli akıllı telefonu biz de test etme fırsatı bulduk.

Daha önce incelediğim X200 Pro zaten Zeiss işbirliği ile bize mobil fotoğrafçılık konusunda inanılmaz bir ayrıcalık sunmuştu. Vivo X200 Pro inceleme videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Bu kez incelediğim model ise yeni satışa sunulan vivo X200 FE oldu. İşimiz gereği pek çok farklı markanın yüzlerce modelini kurcalama imkanı buluyorum. Ama X200 FE’nin son zamanlarda incelediğim en ilginç telefonlardan biri olduğunu hemen söylemeliyim.

Öne çıkan 3 özellik!

Bu modelin bana kalırsa öne çıkan üç önemli özelliği var. Birincisi tabi ki Zeiss işbirliği ile tasarlanan kameraları. İkincisi kompakt ve şık tasarımı. Üçüncüsü ise 6500mAh’lik pil gücü… Bunların hepsini ve daha fazlasını konuşacağız tabi… Ancak öncelikle kameralarına göz atalım istiyorum.

Vivo, uzun zamandır Zeiss ile birlikte çalışarak hem orta segmentte hem de amiral gemisi modellerinde mobil fotoğrafçılık alanındaki tüm beklentileri karşılıyor diyebilirim. X200 FE gelişmiş optik tasarımlarını, yeni nesil yapay zeka uygulamalarıyla destekleyerek mobil fotoğrafçılıkta ortaya çok güzel sonuçlar çıkarıyor.

Kamera yerleşimi ve özellikleri

Arka kısımda dikkatimizi çeken ilk şey dikey yerleştirilen iki kamera oluyor. Üstteki 50MP’lik Zeiss ana kamera. Sony IMX921 sensör destekli, etkileyici netlik ve renk doğruluğu sunan ana kamera optik görüntü sabitleyiciye sahip. Diyafram açıklığı f/1.88.

Hemen altında yine Zeiss 50MP’lik telefoto kamera yer alıyor. Burada Sony IMX882 sensör kullanılmış. Sensör büyüklüğü ise 1/2″. Yine optik görüntü sabitleyici olan telefoto kameranın diyafram açıklığı ise f/2.65.

Ana kamera tasarımının hemen yanında bir de 8MP’lik ultra geniş açı kamera bulunuyor. Geniş açı kameranın diyafram açıklığı da f/2.2. Bu kameranın sonuçları ve düşük çözünürlük değeri biraz eleştiri alıyor olabilir. Ancak diğer iki kameranın yüksek performansı bunu gölgede bırakıyor.

Yeni tasarımlı telefoto kamera

Bana kalırsa kamera tarafında en dikkat çekici olan tabiki telefoto kamera…Hem büyük sensör hem de farklı bir optik tasarım sayesinde görüntülerde çok iyi bir performans elde ediliyor. Alıştığımız telefoto lens tasarımından farklı olarak bu modelde M şeklinde bir optik tasarım kullanılmış ve böylece gövdenin daha ince olması sağlanmış.

Gece Modu ile güçlendirilen Telefoto Manzara modu, gezginlerin ve fotoğraf tutkunlarının düşük ışık koşullarında bile uzak manzaraları keskin detaylarla çekmesine yardımcı oluyor. Bu arada ön kamera da f/2 diyafram değerine sahip ve 50MP’lik çözünürlük değeri sunuyor. Ön kamerayla çok güzel selfie fotoğraflar çekilebiliyor.

Çok odaklı portre modu

Zeiss çok odaklı portre modu da yine her zamanki gibi çok iyi sonuçlar veriyor. 23mm ile 100mm arasında değişen odak uzaklıkları desteklenerek farklı portre stilleri yakalanabiliyor. Özellikle gündüz ve doğru ışıkta yapılan çekimlerde Zeiss dokunuşunun ne demek olduğunu çok net anlayabiliyorsunuz. X200 FE’nin Sokak Fotoğrafçılığı Modu, kullanıcılara günlük yaşamın sıcaklığını ve ritmini yansıtan doğal, spontane anları yakalama imkânı sunarak kişisel ifade ve yaratıcı özgürlüğü artırıyor.

3 yeni Fujifilm filtresi

Fotoğraf çekerken filtreleri pek kullanmıyorum açıkçası. Ancak X200 FE’de Fujifilm’in dikkat çeken üç filtresine de yer verilmiş. Özellikle sosyal medya paylaşımlarında ilgi çekeceğini düşünüyorum bu yeni filtrelerin… Bu üç filtre fotoğraflarınızı bozmadan analog fotoğrafçılığın ikonik estetiğini günümüze taşıyor diyebilirim. Film temalı profiller, çekimlere derinlik ve duygusal zenginlik katıyor.

Yeni X200 FE ile bende hem elde hem de bir tripod yardımıyla epeyce fotoğraf çektim. Bu sefer çok uzağa gidemedim ama… Şile ile Ağva arasındaki sakin bir koyun kayalıklarında akşam üstü ışığında çekimler yaptım. Öncelikle X200 FE ile fotoğraf çekerken çok keyif aldığımı söylemeliyim. Hatta zamanın nasıl geçtiğini anlamadım doğrusu… Fotoğraf meraklılarının da bu yeni akıllı telefonla fotoğraf çekerken mutlu olacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu modelde Zeiss eklentilerinin ve belli bir kalite anlayışının ötesinde gerçekten fotoğraf severleri mutlu edecek pek çok özellik yer alıyor.

Bu modelde AI Görüntü Stüdyosu ile görüntüyü genişletmek, bir şeyleri silmek, yansımaları kaldırmak gibi birçok düzenleme yapılabiliyor. Ayrıca yapay zekâ destekli yenilikçi özelliklerle günlük yaşamı daha akıcı ve verimli hale getiriyor.

Kompakt yapı, güçlü mimari…

Bu yeni modelin en dikkat çekici yanlarından biri de tabiki kompakt yapısı diyebilirim. Zaten bu dediğim şeyi telefonu elinize aldığınızda çok net anlayabilirsiniz. Tek elle muhteşem bir tutuş ve konfor hissi veriyor size… Bu arada benim incelediğim buzul mavisi renkliydi ve çok şık göründüğünü belirtmeliyim. Telefonun ağırlığı 186 gram ve kalınlığı 7.99mm.

X200 FE’nin ekranı da oldukça özel bir tasarıma sahip. X200 FE, profesyonel düzeyde görsel performans sunan ZEISS Profesyonel Ekran ile donatılmış. AMOLED ekran boyutu 6.31 inç. Çözünürlük değeri 2640×1216 piksel. Uyarlanabilir yenileme hızı 120 Hz. En yüksek parlaklık değeri ise 5000 nit. Özellikle fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için gerçeğe yakın, akıcı, canlı ve net görüntü sunabiliyor bu ekran. Tabi tüm bunları yaparken de göz dostu bir deneyim sunuyor. Çoklu Göz Koruma Modları ve SGS Düşük Mavi Işık Sertifikası ile desteklenen bu ekran, uzun süreli kullanımlarda bile göz yorgunluğu olmadan konforlu bir izleme deneyimi sunmak üzere tasarlanmış.

Yeni modelin gövdesi kompakt yapıda ancak kalbinde güçlü bir işlemci yer alıyor. İşlemci olarak MediaTek Dimensity 9300+ kullanılmış. Güçlü amiral gemisi seviyesi işlemci, gelişmiş performans, etkili ısı yönetimi ve yüksek enerji verimliliği sunarak oyun, çoklu görev ve günlük kullanımlarda gayet iyi bir deneyim sağlıyor. X200 FE’nin RAM’ı 12GB, depolama alanı ise 256GB.

Akıllı telefonun en şaşırtıcı yanlarından biri de şüphesiz 6500 mAh’lik yeni nesil BlueVolt pil teknolojisi. Yeni iddialı pil teknolojisi sayesinde böylesine büyük bir pil kapasitesi ekstra ağırlık ve kalınlık olmadan ince bir gövdede sunulabiliyor. Pil gücü yoğun kullanımlarda bile tam gün size yetecektir. Hatta abartmazsanız iki günü bile çıkarabilirsiniz. Telefon 90W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Yaklaşık 45 dakikada tam şarj olabiliyor. Ancak kablosuz şarj desteği bulunmuyor bu modelin… Cihaz ayrıca toz ve suya dayanıklılık için IP68 ve IP69 derecelerine sahip. Bu da X200 FE’yi ister yağmurda ister güneş altında yani her hava koşulunda güvenilir bir yol arkadaşı yapıyor.

Sonuç olarak, eğer elinizde taşınabilir ama güçlü bir telefon istiyorsanız vivo X200 FE mutlaka bakmanız gereken bir model olmuş. Manzara, portre, mimari, sokak veya vlog çekimleri için Zeiss destekli kameralar, büyük pil, kaliteli ekran ve şık tasarım bu modeli hem göz alıcı hem de işlevsel bir model haline getiriyor.

vivo X200 FE incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.