İnceleme: Xiaomi 13 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Tüm fotoğraf severlerin merakla beklediği Leica kameralı yeni akıllı telefon Xiaomi 13 Pro ülkemizde de satışa sunuldu.

İçinizdeki fotoğrafçıyı ortaya çıkaran Leica dokunuşları…

Xiaomi’nin Leica kameralı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 13 Pro’yu geçtiğimiz günlerde inceleme fırsatı buldum. Oldukça merak ettiğim bu akıllı telefon ile pek çok farklı ortamda fotoğraf çekimleri yaptım. Burada gördüğünüz tüm fotoğraflar Xiaomi 13 Pro ile çekildi.

Xiaomi’nin dünya fotoğraf tarihinde çok önemli bir yeri olan Leica ile geçtiğimiz sene yaptığı işbirliğinin benim gibi pek çok fotoğraf severi heyecanlandırdığını biliyorum. Bu işbirliği sonucunda Xiaomi 13 Pro modelinde Leica lenslere sahip üçlü bir kamera tasarımına yer verildi. Bu dengeli kamera diziliminde 23mm geniş açılı ana kamera, 75mm hareketli telefoto kamera ve 14mm ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ayrıca kamerada kullanılan 1 inçlik büyük görüntü sensörü de doğal olarak çekilen fotoğrafların kalitesini bir üst sınıfa taşıyor.

Xiaomi 13 Pro ile ister amatör ister profesyonel bir fotoğrafçı olun çekeceğiniz hemen hemen her konuya uygun bir ayar karşımıza çıkıyor. Örneğin, Portre modunda fotoğraf çekerken Pro lens seçimi yapılabiliyor. Burada karşımıza “35mm Siyah Beyaz, 50mm Dairesel Bokeh, 75mm Portre ve 90mm Yumuşak Odak” seçenekleri çıkıyor. Bu lens seçimleri ile birçok farklı konuyu göz alıcı hale getirebilmeniz mümkün. Özellikle siyah beyaz fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, “35mm Siyah Beyaz” Pro lensi kullanabilirsiniz.

Fotoğraf çekim modlarında, görüntülerin doğruluğunu koruyarak Leica imajını yansıtan iki farklı Leica fotoğraf stili yer alıyor. Leica Otantik ve Leica Canlı olarak adlandırılan bu iki seçenekten en çok Otantik olanı kullandım çekimlerimde… Buradaki tonlar ve doğallık daha fazla hoşuma gitti.

Bu akıllı telefonda Leica’nın ince dokunuşlarını gördüğünüz başka yerlerden de bahsedelim. Leica tarafından özel olarak hazırlanan 4 adet filtre bulunuyor ve bu filtreleri farklı çekim modlarında kullanabiliyorsunuz. Bu filtreler “Canlı, Doğal, Siyah Beyaz Doğal ve Siyah Beyaz Yüksek Kontrast” diye adlandırılmış. Analog dönemden gelen ve sabahlara kadar karanlık odada baskı yapan biri olarak burada bahsettiğim iki farklı siyah beyaz filtreyi de mutlaka denemenizi öneririm. Kullanılan ton geçişleri, ince detaylar ve hafif grenli etki beni filmli günlere geri götürdü diyebilirim.

Fotoğrafların altına eklenen Leica filigranı ve Leica’nın klasik deklanşör sesi gibi eğlenceli özellikler yine Leica’nın kendini gösterdiği diğer yerler.

Xiaomi 13 Pro’da mobil fotoğrafçılık alanında daha uzman kullanıcılar için Pro kamera modu da bulunuyor. Pro modunda, beyaz ayarı, netlik, enstantane hızı, ISO, poz düzeltme, lens seçeneği ve poz ölçümü gibi ayarlamaları yapabilmeniz mümkün. Böylece bu akıllı telefonu sadece anlık çekimlerinizde değil, üzerinde düşünüp tasarlayacağınız diğer profesyonel işlerde de kullanabilirsiniz. Pro modunda çekim parametrelerini manuel olarak ayarlarken 10 Bit RAW DNG formatını da kullanabilirsiniz. Böylece doğru renk profilleri ve detaylı ayarlamaları görüntü işleme yazılımlarıyla da yapabilmeniz mümkün.

Sonuç olarak Xiaomi 13 Pro, kullandığı büyük görüntü sensörü, üçlü Leica kamerası, yüksek çözünürlük değeri dışında kullanıcı dostu kamera arayüzü ve fotoğrafların karakterini güçlendiren yapay zeka desteği ile fotoğraf severlerin elinden düşüremeyecekleri bir akıllı telefon olmuş.

Xiaomi 13 Pro incelemesini, fotoğraf ve video örneklerini “Ömer Serkan Bakır” YouTube kanalında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.