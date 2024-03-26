İnceleme: Huawei FreeClip

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bugün size Huawei’nin yepyeni bir tasarıma sahip açık kablosuz kulaklık modeli FreeClip’ten bahsedeceğim.

Huawei uzun süredir kablosuz kulaklık modelleri ile ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Farklı modelleri ile giriş seviyesinden en üst seviyeye kadar alternatifleri kullanıcıların beğenisine sundu. Son olarak ben de FreeBuds Pro 3 modelini incelemiştim. Bu incelemeyi burada bulabilirsiniz. Huawei bu sefer yeni açık tasarımlı kablosuz kulaklık modeli ile farklı bir alternatif sunmuş oldu. FreeClip, kulak içi kulaklıklara bir alternatif olarak açık tasarımlı yapısı ile dış sesleri de doğal yollarla duyabileceğiniz bir model olarak ön plana çıkıyor.

Şimdi bu yeni modelin özelliklerinden ve hangi kullanıcılar için tercih edilebileceğinden biraz bahsedelim. Bu kulaklıklar Huawei’nin C-köprüsü diye adlandırdığı bir tasarıma sahip. 3 bölümden oluşan kulaklığın sağ ve sol ayrımı bulunmuyor. Böylece kutudan çıkardığınızda hangi kulağınıza isterseniz dilediğiniz gibi takabiliyorsunuz. İlk kez kullandığınızda biraz garip gelse de birkaç kez takıp çıkardıktan sonra kullanımının ve kulağınıza takmanın çok kolay olduğunu göreceksiniz.

Kulak yapınızın ne olduğu bu modelde hiç önemli değil. Hatta ben Master Yoda’ya bile taktım bu kulaklığı. Onda bile fena durmadı ne dersiniz… Şaka bir yana, bu tasarım için ciddi ve karmaşık bir mühendislik süreci geçirilmiş. Sonucunda da tasarımından ses kalitesine kadar kullanıcıları memnun edecek bir model ortaya çıkmış.

Kullanıcılar demişken tam da burada konuyu biraz açmakta fayda var. Açık tasarımlı bu model, spor, ofis ya da farklı çalışma şartlarında dış ortam seslerini de duymak isteyenler için geliştirilmiş. Örneğin bisiklet kullananlar… Bence bisiklete binenlerin hiçbir şekilde kulaklık kullanmaması gerekir. Ancak bu kulaklık modeliyle dış sesler gayet rahat ve sorunsuz bir şekilde duyuluyor. Farklı bir kullanımda ofis ya da bir kafe çalışanı için ortamdaki sesler de önemli olduğunda bu tasarım gayet ideal olabilir.

Ancak bu tasarımla metro ya da tren gibi gürültülü dış seslerin olduğu bir yerde müzik dinleme zevki biraz geride kalabilir. Aktif gürültü engelleyiciye sahip kulak içi kulaklık modelleriyle bu tasarımı bire bir karşılaştırmamak gerekir.

FreeClip’in iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Siyah ve mor renklerde satışa sunulan bu modelin mor rengi bir hayli iddialı görünüyor. Bu modeli test etmek için değişik iç ve dış ortamlarda epeyce kullandım. Sanırım birçok insan daha önce böyle bir tasarım görmediği için bir küpe takmışsınız gibi de görüyor olabilir.

Test için gelen mor renklisini kullandığım için daha fazla dikkat çektiğini söyleyebilirim. Belki siyah renk daha iyi olabilir. Tamamen kullanıcıya kalmış bir tercih esasında…

Tasarım falan önemli ama esas konulardan biri de pil ömrü. FreeClip pil ömrü konusunda çok iddialı. Bu model tek seferde 8 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj kutusuyla da 36 saate kadar müzik çalma performansı sunuyor. Pil süreleri gayet iyi yani… Gün içerisinde 4 saatlik bir kullanım yapsanız, şarj kutusu ile günlerce idare edebilirsiniz.

FreeClip ayrıca suya, toza ve tere dayanıklılık için IP54 derecesine sahip. Bu da kulaklığı fiziksel aktiviteler sırasında sorunsuz kullanmanız anlamına geliyor. İlk başta da söylediğim gibi bu modelin en güzel yanlarından biri de sağ-sol ayrımı yapmaması. Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarıp dilediğiniz kulağa takabiliyorsunuz. Özellikle tek kulaklıkla çalışmaya alışık olan ofis kullanıcıları için bu özellik oldukça uzun bir kullanım süresi sunacaktır.

Açık tasarımlı bir kulaklık olmasına rağmen ses netliğinde ve dinlediğiniz müziğin tonlarında gayet iyi bir sonuç alınıyor. FreeClip’in Açık Kulak Dinleme teknolojisi, ses netliğini artırmak ve ses sızıntısını önlemek için birlikte çalışan iki ana ses teknolojisine dayanarak bunu çözüyor. Ancak kulak içi modeller gibi çok güçlü baslar ve yüksek ses çıkışı arıyorsanız bir kez daha düşünmenizde fayda var.

FreeClip, iki ayrı cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Örneğin hem bilgisayar hem de cep telefonunuzla bu kulaklığı kullanmanız mümkün. Android ve iOS işletim sistemlerinde de sorunsuz çalışıyor. Çakıl taşını andıran şarj kutusu tasarımı diğer Huawei kablosuz kulaklıklara benziyor.

Her bir kulaklığın ağırlığı yaklaşık 5.6 gram. Şarj kutusu ise yaklaşık 45.5 gram. Kulaklıklar şarj kutusunda 40 dakikada şarj oluyor. Şarj kutusu ise yaklaşık 60 dakikada şarj olabiliyor.

Yeni FreeClip kulaklıklar dokunmatik kontrollere de sahip. Kulaklığın herhangi bir yerine çift ya da üç kez dokunduğunuzda şarkı atlama, durdurma, arama cevaplama gibi komutları telefona gerek duymadan yapabiliyorsunuz.

Kulaklığı daha iyi kontrol edip, özelleştirebilmek için Huawei AI Life uygulamasını indirip, eşleştirmeniz gerekiyor. Bu uygulama üzerinden ses ayarlarını da yapabilmeniz mümkün.

Özellikle ofis çalışanları için çok önemli bir konuda telefonla görüşmeler tabi… Açık tasarımlı bu kulaklıkla ister tek ister çift kulaklığı takarak uzun telefon görüşmelerinizi sorunsuzca yapabilirsiniz. Sadece ofis içerisinde değil, dış ortamda da yine aynı şekilde telefon görüşmelerinizde sesiniz karşı tarafa gayet net bir şekilde iletiliyor.

Sonuç olarak Huawei FreeClip, şık ve pratik bir aksesuar olarak kullanılabilecek açık tasarımlı yeni nesil bir kulaklık modeli olmuş. Sağ-sol kulaklık karmaşası olmadan takılabilmesi, hafifliği, uzun pil ömrü, kaliteli ses çıkışı, dokunmatik kontrolleri, çift cihaz bağlantısı, toza ve suya dayanıklı yapısı bu modelin öne çıkan özelliklerinden bazıları…

Huawei FreeClip incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.