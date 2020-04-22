HUAWEI P40 Serisi Türkiye’de

Fotoğraf, eğlence ve yüksek performans özellikleriyle adını duyuran HUAWEI P40 Serisi Türkiye pazarında yerini aldı. P40 Pro, P40 ve P40 lite’tan oluşan seri, yüksek fotoğrafçılık ve video kabiliyetleri yanında performansı ile de dikkat çekiyor.

Gümüş, Siyah ve Beyaz renk seçeneklerine sahip HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 ile Siyah, Pembe ve Yeşil renk seçeneklerine sahip HUAWEI P40 lite telefonlar, P40 Pro için 11.999TL, P40 için 8.499TL ve P40 lite için 3.199TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Satın almak isteyen tüketiciler aşağıdaki bağlantılardan HUAWEI Online Mağaza sayfalarına ulaşabilirler:

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-p40-pro

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-p40

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-p40-lite

P40 serisi, tüketiciye yönelik fırsatlar ile Huawei Online Mağaza’da satışa çıktı. P40 Pro ve P40 satın alan tüketiciler, sadece 1TL farkla Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık; P40 lite satın alan tüketiciler ise 1TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi oluyorlar.

HUAWEI P40 Serisi, yenilikçi, estetik, erişilebilir ve üst düzey bir görsel donanım üzerine inşa edildi. Tasarım ve teknolojinin en gelişmiş haliyle birlikte, süper yüksek tanımlı sensör ve güçlü yonga setleriyle güçlendirilen HUAWEI P40 Serisi, tüketicilerin yaratıcı ve vizyoner fotoğraflar çekmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Gelişmiş görsel donanıma ve mükemmel fotoğraflar sağlayan yapay zeka özelliklerine sahip HUAWEI P40 Serisi, videolar için gerçek zamanlı Bokeh simülasyonu özelliğine de sahip. Geniş diyafram lensinin etkilerini yansıtan bu özellik, çekimlerin ana öğesini vurgulamaya yardımcı olmak için, görüntüye aşamalı olarak bokeh efekti ekliyor.