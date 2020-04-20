New Cosmos of Photography 2020 Yarışması Başvuruları Başladı

Canon tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın farklı birçok bölgesinden profesyonelleri bir araya getiren fotoğraf yarışması “New Cosmos of Photography 2020”ye başvurular başladı. Fotoğraf severlerin yaratıcılığını geliştirerek hikayelerinin peşinden gitmelerini teşvik ettiği ödüllü yarışma “New Cosmos of Photography”e 20 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek. Bu yıl 43’üncüsü düzenlenen yarışmanın kazananı büyük ödül olarak Canon marka bir fotoğraf makinesinin ve 1 Milyon Japon Yeni (yaklaşık 8.500 Euro) para ödülünün sahibi olacak. Buna ek olarak büyük ödülü kazanan yarışmacı, 2021 yılında düzenlenecek yarışmanın kazananlar bölümünde kişisel fotoğraf sergisi açma fırsatını yakalayacak.

Canon tarafından 43 yıldır düzenlenen ve farklı dünya perspektiflerinin yarıştığı New Cosmos of Photography yarışması başvuruları açıldı. Yarışma, yeni teknikleri araştırmak isteyen ve yaratıcılığın peşinden koşan fotoğraf ve video tutkunlarına büyük fırsatlar sunuyor. Uluslararası çapta düzenlenen ve fotoğraf ve videoya gönül veren tüm katılımcılara açık olan yarışmaya başvurular, 20 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Fotoğraf ve video camiasının dünyaca ünlü isimlerinin jüri koltuğunda olduğu New Cosmos of Photography yarışmasında bu yılın kazananlarını belirleyecek isimler arasında; İngiliz Fotoğrafçı Paul Graham, Japon sanat eleştirmeni Noi Sawaragi ve Japon fotoğrafçı Mikiya Takimoto gibi alanının uzmanları yer alıyor.

Fotoğrafçılık dehası isimler jüri koltuğunda

20 Mayıs’a kadar yapılabilen başvurular, yarışmanın web sitesinden de yapılabiliyor. Grup ve bireysel olarak katılım gösterilebilecek olan yarışmanın Büyük Ödül kazananı Canon marka fotoğraf makinesinin, 1 milyon Japon Yeni (yaklaşık 8.500 Euro) para ödülünün sahibi olacak. Aynı zamanda, büyük ödül sahibi, 2021 yılının New Cosmos of Photography yarışmasının açılışı etkinliğinde kişisel fotoğraf sergisini açma fırsatı bulacak. 2019 Mükemmellik Ödülü ve Mansiyon Ödülü kazananları ise yaratıcı faaliyetlerini sürdürmelerini teşvik etmek amacıyla para ödülünün yanı sıra çalışmalarını sergileyebilecek. Yarışmanın kazanları Haziran ayında bir araya gelecek jüri tarafından belirlenecek. Temmuz ayında 7 Mükemmellik ve 14 Mansiyon Ödülleri olmak üzere toplam 21 ödül sahiplerini bulurken; büyük ödülün sahibi ise Ekim ayında açıklanacak.

Bugüne kadar bireysel ve grup bazında toplam 31.357 başvurunun yapıldığı yarışma, fotoğrafçılık alanında uzmanlaşmak isteyenler için önemli bir başlangıç olarak görülüyor. Yeni fotoğrafçılar için çoğu uluslararası çapta başarı kazanan bu çalışmalar arasında yerini almak, fotoğrafçılık alanında başarıya açılan bir kapı olarak görülüyor.

Yarışma İle İlgili Detaylı Bilgi ve Başvurular İçin: https://global.canon/en/newcosmos/