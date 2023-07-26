İnceleme: Huawei nova 11

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Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei’nin nova Serisi’ndeki en yeni modellerinden nova 11, kısa bir tatil için gittiğimiz Gökçeada ve Assos gezimizde bana eşlik etti. Orta sınıfta yer alan bu yeni modelin hem fotoğrafçılık hem de kullanım özelliklerini yoğun bir şekilde deneyimleme fırsatım oldu. Sizlere bu yazıda hem deneyimlerimden hem de bu yeni nesil akıllı cep telefonunun öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Tabi yerimiz yettiğince bu kısa seyahatte çektiğim fotoğraf örneklerini de sizlerle paylaşacağım.

Huawei nova 11 Serisi’nde, nova 11 Pro ve nova 11 modelleri yer alıyor. Bu iki model ilk bakışta birbirine oldukça benzese de nova 11 Pro serinin büyük abisi konumunda… nova 11 Pro, vegan deri arka tasarımı, dayanıklı Kunlun cam teknolojisi, 100W süper hızlı şarj adaptörü ve diğer bazı özellikleri ile nova 11’den ayrılıyor. Şimdi gelin dilerseniz incelediğimiz nova 11’in öne çıkan özelliklerine hep birlikte göz atalım.

İnce ve hafif…

Öncelikle nova 11’in tasarım ve ekran özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Benim incelediğim telefon yeşil renkli olanıydı ve bu rengi çok sevdiğimi hemen söyleyeyim. Nova 11, 6,88mm’lik inceliğe ve sadece 168 gramlık ağırlığa sahip. Bu ince ve hafif modeli cebinizde taşırken hiçbir rahatsızlık duymuyorsunuz. OLED ekran boyutu 6,7 inç ve %93,4 gibi oldukça yüksek bir ekran-gövde oranına sahip. Böylece ekran kenarında çok ince bir çerçeve kalıyor. Düz kenarlı ekran tasarımı hem tutuş hem de izleme esnasında konforlu bir deneyim sunuyor.

Bu yeni modeli yazımın başında da söylediğim gibi Gökçeada ve Assos gezimizde inceleme fırsatı buldum. Bunu neden tekrar söylüyorum; bazı ürünleri masa başında incelediğinizde dışarıda başınıza gelebilecek olayları da pek yaşamıyorsunuz. O yüzden sahada yapılan deneyimleri çok önemsiyorum. Nova 11 oldukça sıcak günlerde, kum, toz, güneş kremi gibi hesapta olan ve olmayan pek çok etkene maruz kaldı. Yeri gelmişken arka kısım parmak izi tutmuyor ve kirlense de kolayca temizleniyor. Kısaca gün boyu elimizden düşmedi, ancak tabi en çok kullanımı fotoğraf ve video çekimlerinde oldu.

Oyun da oynadık!

Bu arada elimizden düşmedi diyorum, oğlum Batuhan da telefonun oyun performansını bolca deneyimledi. Ekran boyutu, dokunmatik hassasiyeti ve inceliği ondan da geçer not aldı. Açıkçası oyunları ben çok denemedim. Ancak oyun performansını artırmak için nova 11 Serisi, ekrandaki görüntünün dokunmatik işlemlerle her zaman senkronize olmasını sağlamak için Touch Turbo 3.0 çok boyutlu dokunmatik kontrol teknolojisine sahip. Bu, kullanıcı ekrana dokunduğunda dokunmatik komutların hızlı ve istikrarlı bir şekilde iletilmesini ve yanıtlanmasını sağlayarak dokunma ve ekran arasındaki gecikmeyi %5 oranında azaltıyor. Geliştirilen nova Game Engine teknolojisi, pil ömrünü %10 artırabilirken sıcaklığı da 1°C düşürebiliyor.

HDR Desteği

Neyse, biz ekran konumuza geri dönelim. Nova 11, performans ve güç dengesi için dinamik ayarlanabilen 120Hz yüksek yenileme hızı, FHD+ (2412×1084 piksel) ekran çözünürlüğü, P3 geniş renk gamutu, 1440 yüksek frekanslı PWM karartma ile gözleri de yormayan bir dizi gelişmiş görüntüleme imkanı sunuyor. Ayrıca HDR fotoğraf görüntüleme desteği ve yapay zeka ile geliştirilen Ultra HD görüntü kalitesini bir araya getiren ekran sayesinde ince detaylar da hayat buluyor.

60MP Ön Kamera

Nova 11, mobil fotoğrafçılık konusunda da oldukça gelişmiş ön ve arka kameralara sahip. 60MP’lik ultra geniş portre ön kamera f/2.4 diyafram değeri sunuyor. Ön kamerada arka planı doğal bir şekilde bulanıklaştıran Portre modu oldukça kullanışlı. Bu modda selfie çekerken dilerseniz “Güzellik” seçeneğinden yumuşaklık, kontur ve ton ayarlamaları yapılabiliyor. Yine aynı modda “Efektler” seçeneğinden de farklı etkilere sahip güzel selfieler çekebilmeniz mümkün. Huawei, portrelerin çok daha zengin ve ayrıntılı çıkmasını sağlayan XD Portre Algoritmasını nova 11’de oldukça iyi kullanmış. Düşük ışıkta portre geliştirme teknolojisiyle, daha zengin ayrıntılar ve daha otantik renkler yakalanabiliyor ve ayrıca zayıf aydınlatılmış ortamlarda bile doğal cilt dokusu ve tonu dikkatlice korunabiliyor.

Ön kameradaki Portre modunda 100 derecelik ultra geniş açı grup fotoğrafları çekebilmeniz de sağlanmış. Böylece kimseyi kadraj dışında bırakmanız gerekmiyor.

50MP Ultra Vision Kamera

Arka kamerada ise en üstte 8MP’lik Ultra Geniş Makro Kamera bulunuyor. f/2.2 diyafram değerine sahip olan bu kamera ile 2cm’e kadar yakın fotoğraflar çekilebiliyor. Orta kısımda yer alan 50MP’lik Ultra Vision Ana Kamera, RYYB renk filtre dizilimine sahip. QPD Tam Piksel Hassas Odaklama yapabilen bu kameranın diyafram değeri ise f/1.9. Kamera diziliminin en altında ise Lazer Odak Sensörü bulunuyor. Kameraların hemen yanında ise 10 kanallı Renk Sıcaklığı Sensörü yer alıyor.

Lazer Odak Sensörü, nesneleri hızlı bir şekilde yakalayıp otomatik odaklamayı destekliyor. Yeni ortam spektrumu toplama sistemi, her rengin canlı görünmesini ve doğru bir şekilde yüklenmesini sağlarken, 10 Kanallı Renk Sıcaklığı Sensörü sayesinde kullanıcıların gerçekçi ve canlı renkler deneyimlemesine olanak tanıyor.

Gelişmiş Kamera Modları

Nova 11 Kamera Modunda alışık olduğumuz bir arayüz karşılıyor bizi… Açıklık, Gece, Portre, Fotoğraf, Video, Vlog ve Diğer seçenekler yer alıyor. Diğer seçeneklerin arasında ise Pro, Ağır Çekim, Süper Makro, Yüksek Çözünürlük en çok kullandığım modlar oldu. Nova 11’de 50MP’lik çözünürlük değerinde detaylı fotoğraflar çekmek isterseniz “Yüksek Çözünürlük” modunu seçmeniz gerekiyor. Bu modu özellikle manzara çekimlerinde kullanmanızı öneririm. Artık eskisi gibi depolama alanları küçük değil. Ancak yine de 50MP’lik çektiğiniz fotoğrafların dosya boyutunun çok daha büyük olacağını unutmayın.

Az önce de bahsettiğim XD Portre Kamera Algoritması arka kamerada da kullanılıyor. Böylece arka plan çok daha doğal, gerçekçi bulanıklaştırılabiliyor ve portre fotoğraflarınız bir adım öne çıkabiliyor. Hatta gece çekilen portre fotoğrafları bile keskin ve canlı çıkıyor.

Nova 11’deki Süper Makro modunu da çok sevdim. 2cm’e kadar konuya yakınlaşarak yapılan çekimlerde bazen gözümüzle göremediğimiz detaylar veya sıradan objeler oldukça etkileyici görünebiliyor. Gece modunda da düşük ışık koşullarında bile zengin ayrıntılara sahip net gece portresi veya manzara fotoğrafları çekilebiliyor.

Nova 11’in video performansı da gayet yeterli. Arka kamerada 4K (3840×2160) 30fps, 1080p’de ise 30/60fps video kaydı yapılabiliyor. Kameralarda Yapay Zeka Görüntü sabitleme (AIS) kullanılıyor.

66W SuperCharge Turbo

Biliyorsunuz günümüzde akıllı telefonları elimizden bırakamıyoruz. Ancak noktada pil ömürleri ve şarj teknolojileri de ilk önce bakılan konulardan biri olmaya başladı. Huawei nova 11 Serisi, uzun ömürlü güç elde etmek için tek hücreli ve çok sekmeli teknolojilere sahip 4500 mAh pil kullanıyor. Nova 11’in kutusundan 66W SuperCharge Turbo şarj cihazı çıkıyor. Tam şarj olma süresi ise yaklaşık 40 dakika civarında…

Daha akıllı, daha hızlı…

Nova 11, Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemci kullanıyor. Depolama alanı 256GB ve RAM’i 8GB. İşletim sistemi olarak EMUI 13 yer alıyor ve yapay zeka destekli pek çok kullanışlı işleve imkan sağlanıyor.

Huawei eko sistemi, cihazların her zaman birbirleri ile sorunsuz bir iletişim içerisinde olmalarını destekliyor. Nova 11’de de Süper Cihaz özelliği ile ister tablet isterseniz de taşınabilir bilgisayarınıza hızlıca bağlanabilirsiniz. Çoklu Ekran İşbirliği ile telefon ekranınızı tablet veya bilgisayarınızda görüntüleyebilir, verimli bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz. Nova 11’de kullanabileceğiniz özelliklerden biri de SuperHub. SuperHub özelliği, metin, fotoğraf ve dosyaları SuperHub’a sürükleyerek uygulamalar ve cihazlar arasında içerik paylaşımını kolaylaştırıyor. Bu özellik aynı zamanda önceki içerikleri toplu olarak bulma, yeniden kullanma ve silme özelliğine de sahip.

nova 11 Serisi, yapay zeka güvenlik koruma özelliklerinin yanı sıra Gizlilik Merkezi, Güvenlik Merkezi ve görsel gizlilik koruması ile kullanıcı mahremiyetine de önem veriyor. Uygulama izin erişimi ve cihaz güvenlik durumu hiç olmadığı kadar şeffaf ve kontrol edilebilir hale gelerek kullanıcılara üst düzeyde kullanım sağlıyor.

Her zaman merak edilen bir soruya yine yanıt vererek yavaş yavaş yazımızın da sonuna gelelim. Huawei nova 11’de her geçen gün daha da büyüyen Huawei resmi uygulama mağazası olan AppGallery kullanılıyor. Burada bankacılık, Türkiye’deki ve dünyadaki alış-veriş, seyahat, Whatsapp, Facebook, Instagram, Spotify ve Netflix gibi uygulamalar kolayca indirilebiliyor. Google uygulamaları için de 3. parti bir araç olan GBOX ile tüm kullanımlar çok daha stabil ve akıcı bir şekilde çalışıyor. Kısaca uygulama konusunda bir sıkıntı yaşar mıyım diye düşünmenize gerek kalmıyor.

Sonuç olarak nova 11 Serisi içerisinde yer alan nova 11, 60MP ön kamerası, 50MP’lik Ultra Vision Ana Kamera, 66W’lık hızlı şarj özelliği, 120Hz OLED ekranı, ince, hafif ve şık tasarımı ile size sorunsuz bir deneyim sunacaktır.

nova 11 modeli 21.999 TL fiyatla yeşil ve siyah renk seçenekleri ile Huawei Online Mağaza üzerinde satışa sunuluyor.

https://consumer.huawei.com/tr/phones/nova11/buy/