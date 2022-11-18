Yeni yıla özel Nikon geri ödeme kampanyası

Nikon, yeni yıla özel “Geri Ödeme” fırsatıyla fotoğrafçılardan video üreticilerine, hobi sahiplerinden profesyonellere fotoğraf tutkunlarına en sevdikleri ekipmanları uygun fiyatlarla satın alma imkânı sunuyor.

Fotoğraf makineleri, dürbünler, objektifler ve fotoğraf aksesuarlarından oluşan Nikon’un geniş ürün yelpazesi yeni yıla özel fiyatlarla fotoğraf meraklıları için satışta olacak. Nikon ‘Geri Ödeme’ kampanyasından 4 Kasım 2022 ile 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Nikon Türkiye Yetkili Bayileri’nden alışveriş yapan ve Z 7II, Z 6II, Z 5, Z 50, Z fc, Z 30 aynasız fotoğraf makineleri, D850, D780 gibi D-SLR modelleri, seçili NIKKOR objektifler ve çeşitli spor optikleri ürünlerinde geçerli olacak. Tüketici ‘Geri Ödeme’ kampanyası süresince yapılan alışverişten 30 gün sonra, www.karacasulu.com adresinden geri ödeme talebi oluşturularak kampanyada belirlenen geri ödeme rakamlarından faydalanabiliyor.

Nikon güvencesi ve tecrübesiyle, hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan fotoğraflamanın yolunu sunan en yeni teknolojiler önemli bir “Geri Ödeme” fırsatı ile satışta olacak. Kendine ya da sevdiğine yeni yıl hediyesi almak isteyenlerin kaçirmayacağı bu fırsat yalnızca Nikon Türkiye yetkili bayilerinde ve zincir marketlerden satın alınan ürünler için geçerli olacak.