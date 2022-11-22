Pentax Dürbün Ailesi

Doğa, yaban hayat, spor ve diğer gözlem ihtiyaçlarına cevap verebilecek farklı ürün aileleri bulunan Pentax dürbünler, sağlam, esnek ve kompakt yapıları, çok kaplamalı optikleri ve keskin görüntü kaliteleri ile dikkat çekiyor.

Fotoğraf severlerin yakından tanıdığı bir marka olan Pentax’ın net ve parlak görüntü kalitesi sunan dürbünleri ülkemizde de bulunuyor. Pentax dürbünler, aynı markanın fotoğraf makinelerinin de Türkiye distribütörü olan Nar Teknoloji tarafından satışa sunuluyor.

Doğa, yaban hayat, spor ve diğer gözlem ihtiyaçlarına cevap verebilecek farklı ürün aileleri bulunan Pentax dürbünler, sağlam, esnek ve kompakt yapıları, çok kaplamalı optikleri ve keskin görüntü kaliteleri ile dikkat çekiyor. Pentax dürbünlerin ülkemizde de satışa sunulan bazı modelleri ve kısa özelliklerine birlikte bakalım.

Pentax Jupiter Serisi

Uygun maliyetli, 4 farklı model seçeneği ile çok çeşitli uygulamalarda rahat, net gözlem sağlayan, kolay görüntülenen, geniş diyafram açıklığına sahip porro-prizma dürbün serisidir. Jüpiter serisi, çoklu kaplamalı bir ön lense sahiptir. Nesnenin parlak ve üç boyutlu görünümünü sağlar.

10×50 ve 8×40, serideki en hızlı odaklı dürbünlerdir. Alacakaranlıkta ve şafakta vahşi yaşam ve doğa gözlemi için de çok uygundur. Bu çok yönlü dürbünlerin kauçuk muhafazası güvenli bir tutuş sağlar ve doğayı, hayvanları, kuşları veya yıldızları gözlemlemeye odaklanmanızı sağlar. Dahili montaj yuvası ile dürbün, daha uzun gözlemler için bir tripod üzerine de monte edilebilir. Taşıma kayışı ve çantası ile birlikte gelir. Serinin 8×40, 10×50, 12×50, 16×50 seçenekleri mevcuttur.

Pentax UD Serisi

Pentax UD serisi, parlak ve net görüntüleme sağlamak için tamamen çoklu kaplamalı optikleri (üst sınıf modellere uygulananlarla aynı bir dizi lens kaplaması) içerir. Kompakt gövde boyutunu korurken, 10 kat büyütme ile daha güçlü optiklere sahiptir. İki büyütme seçeneği ile Pentax UD serisi, çok çeşitli uygulamalarda rahat görüntüleme sağlarken maliyet performansında da üstündür.

Bu kompakt porro-prizma dürbün modeli, senkronize mercek ayarı ile çift eksenli, tek gövde tasarımına sahiptir. Asferik lens elemanları size uçtan uca keskinlik sağlar ve net görüntüler sağlar.

Beş farklı iki renkli tasarım seçeneği sunan U serisindeki en hafif çatı prizma dürbünlerinden biridir. Tamamen çok kaplamalı optikler, yüksek kaliteli görüntüleme ile sonuçlanan maksimum ışık iletimi sağlar. Her elemanın her yüzeyi, iç parlamayı ve parlamayı en aza indiren ve parlak ve net bir görünüm sağlayan tamamen kaplanmıştır. 9×21 ve 10×21 seçenekleri mevcuttur.

Pentax UP Serisi

Çift eksenli ve klasik ters çevrilmiş porro prizma tasarımıyla kolayca tanınan giriş modeli… Uçtan uca keskinlik için küresel olmayan lens elemanları, harika ışık iletimi için çok kaplamalı lensler. İster kapalı ister açık hava etkinlikleri için kullanın, görüntünün netliği ve keskinliği elde edebilirsiniz. Serinin 8×21, 8×25, 10×21, 10×25, 8-16×21 seçenekleri mevcuttur.

Yeni tamamen çok kaplamalı optikler

Ters porro prizma tasarımı

Asferik mercek mercek elemanları

Senkronize IPD ayarlı çift eksenli, tek gövde tasarımı

Koruyucu kauçuk gövde

Çekmeli vizör lastiği

Hafif ve kompakt

Pentax SD Serisi

Pentax’ın sunduğu tüm çatı prizma serisinde bulunan tüm kalite özelliklerine sahiptir. Tamamen çok kaplamalı lensler, iç odaklama, su ve toz geçirmez, nitrojenle temizlenmiş ve BaK4 prizmalarında faz düzeltme kaplamaları… Yeni Geliştirilmiş ışık iletim kaplaması, kristal netliğinde görüntüler oluşturur. Polikarbon muhafaza, tüm ürünü hafif yapar. Ayrıca 4 kademeli, sarmal vizör lastiği sunar. Ağırlık sizin için kritik bir faktör olduğunda, bu dürbünler tam boyuta geçmek için mükemmel bir nedendir. Serinin 8×42 ve 10×42 seçenekleri mevcuttur.

Yeni tamamen çok kaplamalı optikler

Yeni geliştirilmiş ışık geçirgen kaplamalar

Faz düzeltme

Koruyucu lens kaplaması

Su geçirmez

Azot temizleme

İç Odak Optik tasarımı

Pentax SP Serisi

Yeni tamamen çoklu kaplamaya sahip optikler ve yüksek kaliteli BaK4 prizma ile SP serisi olağanüstü bir performans sunar.

Yeni tamamen çoklu kaplamalı optikler

İletim ve çözünürlüğü artırmak için yüksek kalite BaK4 prizması

Gözlük kullananlar için geriye katlanabilen yumuşak lastik göz kısımları

Büyük merkezi odak tekerleği

Dayanıklı alüminyum döküm gövde

Pentax UP 6.5×21 / 8.5×21 Papilio II

Papilio çok yönlü ilginç bir dürbündür. Doğa parkurlarından tatillere iyi ve kompakt bir arkadaştır. Ayrıca ilgi alanlarınız çiçekler, böcekler veya kelebekler olduğunda Papilio vazgeçilmez bir enstrüman olur. Doğayı en ince ayrıntısına kadar kaçırmadan, rahatsız etmeden doğal ortamında gözlemleyebilirsiniz.

Yeni tamamen çok kaplamalı optikler

Piyasada benzersiz, makro gözlem için 50 cm’ye yakın odak

Uçtan uca keskinlik sağlayan küresel olmayan lens elemanları

İletim ve çözünürlüğü geliştirmek için Yüksek Kaliteli B aK4 prizma

Senkronize oküler IPD ayarlı çift eksenli, tek gövdeli muhafaza

Kauçuk kaplı gövde koruma ve tutuş sağlar

Döndürülebilir göz kapakları

İnce diyoptri ayarı ve hızlı ve kolay merkezi ince odaklama

Pentax VM 6×21 WP Monocular

Her iki elle de kolay tutuş sağlar ve tutan el ile odak ayarını kolaylaştırmak için yeni tasarlanmış odak mekanizmasına sahiptir. 70 santimetrelik minimum odaklama mesafesi ve yakın mesafeli gözlemlere izin veren geniş odak ayar aralığı sayesinde bu monoküler uzak manzaraların büyütülmüş görüntülerinden küçük nesnelerin yakından gözlemlenmesine kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Sağlam tutuş sağlamak ve tek elle kullanım sağlamak için kaymaz, kauçuk kaplı dış ve tahterevalli tipi odaklama mekanizması

Sanat galerileri ve müzeler gibi yerlerde yakın mesafeden gözlemi kolaylaştırmak için 70 santimetrelik kısa bir minimum odaklama mesafesi.

Parlak, keskin, yüksek kontrastlı bir görüntü sağlamak için tam çoklu kaplama ve faz kaplamanın kombinasyonu.

JIS Sınıf 7’ye eşdeğer yıkanabilir, su geçirmez yapı

Pentax dürbünlerle ilgili detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz.