Infinix NOTE 12 VIP ve NOTE 12 G96 Türkiye’de…

Yenilikçi teknoloji, yüksek performans ve şık tasarımı ulaşılabilir fiyatlarla sunan Infinix, Türkiye’de pazara sunulan yeni modellerini kapsamlı bir lansmanla tanıttı. 120W Hyper Şarj özelliği, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7″ FHD+ Süper Light AMOLED ekranı ve 108MP Sinematik Üçlü Kamerası ile NOTE 12 VIP ve daha uygun fiyatıyla dikkat çeken NOTE 12 G96 modellerinde havacılık sınıfı ultra ince cam tasarım kullanılıyor. Infinix, 5 GB’a kadar genişletilebilir bellek ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları şarj ve pil koruması gibi yenilikçi performans özelliklerini her iki modelde kullanıcıların beğenisine sunuyor.

17 Dakika’da %1’den %100’e

Infinix, NOTE 12 VIP’de 120W Hyper Şarj özelliğini 4500mAh batarya ile entegre ederek kullanıcılara maksimum batarya kapasitesi sunuyor. Cihaz 120W şarj hızıyla sadece 17 dakikada %1’den %100 doluma ulaşıyor. Infinix, hızlı şarj özelliğini kusursuz bir şekilde kullanıcılara sunmak için, çift şarjlı ve çift hücreli bir pil kullanıyor. TÜV sertifikalı batarya ve şarj koruma teknolojileri, NOTE 12 VIP’in voltajı ve amper değerlerini en uygun şekilde ayarlamasını ve mevcut girişi iki katına çıkarmasını sağlıyor.

Tüm bu faydalı özellikleri bir araya getirerek, 800 defa şarj edilmede dahi %85’e kadar pil kapasitesini koruyan NOTE 12 VIP’in 120 W Hyper şarjı, günlük şarj sırasında güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü kanıtlayan TüV Rheinland Safe Fast-Charge System sertifikasına sahip. NOTE 12 ailesinin bir diğer üyesi olan NOTE 12 G96 ise 33 W Süper Şarj desteğine sahip 5000 mAh pil kapasitesi ile birlikte geliyor.

120hz ekran, 360 Hz yenileme hızı

6,7″ FHD+ Super Light AMOLED ekran, keskin 120 Hz ultra yenileme hızı ve her kaydırma hareketiyle anında senkronize olan 360 Hz dokunmatik örnekleme ile kullanıcılara ipeksi pürüzsüzlükte bir görsel deneyim sunuyor. Ekranda ayrıca kullanıcılara %100 DCI-P3 renk gamı, 1 milyardan fazla renge sahip 10 bit renk derinliği ve mükemmel kontrast oranları gibi önemli görüntü özellikleriyle dolu, net bir görsel deneyim sağlıyor. Infinix Note 12 VIP’in e-spor seviyesi bir oyuncu telefonu olmasını sağlayan bir değer nokta ise oyuncu işlemcisi.

MediaTek Helio G96 Oyun İşlemcisi, NOTE 12 G96 ve NOTE 12 VIP’ye daha fazla hız ve güç sağlıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, 2.05 GHz’e kadar hızlanan iki güçlü Arm Cortex-A76 işlemci çekirdeği ve üstün performans için bir sonraki seviye yapay zekayı kullanmak üzere tümleşik olarak çalışan Arm Mali G57 GPU’yu içeriyor. Ayrıca 13 GB’a kadar RAM kapasitesi 2133 MHz LPDDR4X belleğe sahip. Süper hızlı veri bant genişliği sağlayan turbo şarjlı UFS 2.2 depolama ile cihazların performansında da gözle görülür bir artış sağlanıyor.

Infinix, NOTE 12 VIP ve NOTE 12 G96’nın 8 GB belleğini 5 GB’a kadar genişletilmiş RAM sağlamak için RAM ve ROM’u entegre ederek 13 GB’a çıkarıyor. Bu özellik akıllı telefonun işlem hızını artırdığı gibi kullanıcıların akıllı telefonlarını çeşitli işlevlerde çoklu görevlerde kullanmak için performans hızı ve gücü sağlıyor.

Şık tasarım

NOTE 12 VIP, ideal bir akıllı telefon deneyimi sunmak için yüksek performanslı özelliklerin yanı sıra şık ve sofistike bir tasarıma sahip. Cihaz, cam dokusu ve karbon fiberin gücü ile havacılık sınıfı ultra ince cam elyaf malzeme kullanıyor. Tasarımında kullanılan materyaller, NOTE 12 VIP’in yalnızca 199 gram ağırlık ve 7,89 mm inceliği ile tüy kadar hafif ve ultra-şık bir tasarımda olmasını sağlıyor.

Bu üst düzey tasarımın içinde yer alan 6,7″ FHD+ Super Light AMOLED ekran, AMOLED ekran, 3,1 mm dar alt çerçeve ve daha güçlü ekran darbe direncine sahip %93,1 ekran gövde oranı ile geliyor. Ekran ayrıca Buna ek olarak, TÜV Rheinland düşük mavi ışık göz konforu sertifikasına sahip NOTE 12 VIP, kullanıcılarına daha az göz yorgunluğu ile saatlerce keyifli bir kullanım sağlıyor.

Ayrıca, NOTE 12 G96’nın gün ışığında bile kristal netliğinde parlaklık sağlayan ve farklı tüketiciler için bir dizi esnek seçenek sunan 6,7 inç FHD+ Gerçek Renkli AMOLED ekranı, kullanıcılar için sürükleyici görseller ve deneyim sunuyor.

Düşük ışıkta bile yüksek performans

NOTE 12 VIP modelinin üçlü kamerası, 108 MP Sinematik kamera, 13 MP Ultra geniş açılı bir lens ve harika fotoğraflar çeken Lazer Algılamalı Otomatik Odaklı bir derinlik lensinden oluşuyor. Ana kamera, 12000×9000 ultra yüksek çözünürlük ve büyük bir 1/1,67 inç sensör içeriyor ve maksimum ayrıntı için daha fazla ışık alan büyük 1,92μm pikseller üreten 9’u 1 arada piksel gruplamayı destekliyor. Lazer Algılamalı Otomatik Odaklama özelliği de telefonun düşük ışık koşullarında odaklanmasını etkili bir şekilde iyileştiriyor.

NOTE 12 G96 modelinde ise derinlik ve yapay zeka destekli 50MP Ultra Gece Kamerası yer alıyor. NOTE 12 serisindeki tüm cihazlar, mükemmel selfie çekimleri için 16 MP selfie kamerası ile birlikte geliyor.